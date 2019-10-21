Евгений Ловчев: Я против отъезда Дзюбы в «Интер». Там он осядет на лавку

Караваеву по силам заменить в сборной Фернандеса

Зенит – Ростов – 6:1

Перед матчем мы встретились на телевидении с Геннадием Орловым. Я спросил его, как сыграет «Зенит». Он ответил: «Выиграет 4:1». Я встал и громко сказал: «Кто приглашает сюда сумасшедших?». А в итоге питерцы накидали команде Валерия Карпина целых шесть мячей, что стало для меня большим сюрпризом.

Не так часто матчи чемпионата России бывают захватывающими, но это был как раз тот редкий случай. Кто-то скажет, что «Ростов» был никакущий, но это в первую очередь заслуга «Зенита», проведшего очень качественный матч. За последние годы по уровню игры этот матч можно сравнить только с игрой тех же питерцев в Краснодаре весной этого года. Состав «Зенита» позволяет ожидать от команды подобной игры в каждом туре – с предельным настроем и максимальной самоотдачей, потому что он наш, российский «Манчестер Сити».

Знаю, что Сергей Семак перед матчем раздумывал над кандидатурой вратаря. Видимо, все-таки он решил, что надо как-то встряхнуть Андрея Лунева, совершающего очень много ошибок. Семак сыграл роль воспитателя и оставил в рамке Михаила Кержакова. У его ворот особых моментов не было, тем не менее, Кержаков провел матч довольно надежно. Думаю, в ближайших турах он останется в основе.

С удовольствием наблюдал за игрой Вячеслава Караваева. В списке главных качеств крайних защитников хорошая скорость идет на первом месте, и он обладает ею в полной мере. Владеет он и умением сделать адресную подачу в штрафную. Это тоже очень важный аспект. У Валерия Лобановского крайние защитники на тренировках часами подавали мячи с фланга.

Такой точной подачей среди россиян отличаются только Константин Рауш, Денис Черышев и Караваев. Обратите внимание, что все трое имеют опыт игры на Западе. Им там объясняют, что с фланга мяч должен прилетать не в ближнего защитника, как у большинства наших игроков, а в центр штрафной или на дальнюю штангу.

Еще один показательный момент – гол Караваева. «Зенит» к тому времени вел со счетом 3:0, но защитник не выключился из атаки и оказался на углу чужой вратарской. Это говорит о том, что он хочет забивать, теперь будем надеяться, что ему не станут этого запрещать. Удивительно, что он не пригодился ЦСКА, воспитанником которого является. Уверен, Вячеслав будет первым номером в сборной России под Марио Фернандесом, а с учетом разницы в возрасте сможет его и заменить, если не сбавит обороты. В отличие от Марио, Караваев хорош не только в атаке, но и сзади.

Нельзя не упомянуть и об Артеме Дзюбе, который набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». В 13 турах у него уже восемь голов и восемь передач. Вторая цифра для меня даже важнее. То, что он забивной, мы знаем давно, а вот то, как здорово он ассистирует, открытие последних полутора лет. Он сбрасывает много мячей партнерам под удары, и это более ценно. Это поддержка товарищей, создание коллектива.

В мое время, когда крайний защитник подключался, было правилом поддержать его передачей. Чтобы не получилось, как в притче про мальчика, который кричал: «Волки!». А когда волки действительно пришли, никто к нему на помощь не пришел. Так и тут – не будешь делиться мячом, партнеры устанут бегать вхолостую.

Пошли разговоры о том, что Дзюбой интересуется «Интер». Я категорически против его отъезда. Приведу пример. Однажды мы с командой ветеранов поехали в тур по Челябинской области. После матча в Челябинске, где нас поселили в только что построенной гостинице «Малахит», к нам приехал председатель профкома металлургического завода из Златоуста, где у нас был матч на следующий день, и предложил поехать туда на день раньше – мол, водочка, шашлыки, все дела. Михаил Гершкович был против, но мы в итоге согласились и очень пожалели – там нас разместили в гостинице под трибунами, по пять человек на номер, и с единственным туалетом на всех.

Это я все к тому, что от добра добра не ищут. В «Интере» Дзюба проиграет конкуренцию Ромелу Лукаку, осядет в запасе и к чемпионату Европы подойдет разобранным. А он сборной России очень нужен. Дзюба потеряет уверенность и не будет таким, какой он сейчас. Кроме того, у него далеко не каждый матч – шедевр. Можно вспомнить унылые 0:0 с «Ахматом», например. А там такое не простят, мигом осядет на лавочке.

Руководители «Спартака» не понимают, что это за клуб

Спартак – Рубин – 0:0

Что мы увидели в игре «Спартака» в этом матче? Кто-то увидел какой-то ромб, который выстроил в середине поля Доменико Тедеско, но я больше обратил внимание на работу тренера. Он все время показывал руками, что надо играть плотнее к соперникам, особенно в начале игры, когда «Рубин» доминировал и больше владел мячом. В какой-то момент он даже подозвал пятерых футболистов и начал на пальцах объяснить, что от них требуется.

Обращает внимание, что он не постеснялся снять с игры казавшихся незаменимыми Андре Шюррле и Гуса Тила. Это было правильное решение – тот же Резиуан Мирзов обострил игру своим дриблингом. Но в остальном ничего нового – ни в атаке, ни в обороне – мы не увидели. Как был сзади проходной двор, так и остался. Тем не менее, пока рано критиковать Тедеско – он ведь отработал всего четыре дня. Сейчас он воочию увидел игру команды и футболистов, теперь у него будет конкретный материал для разбора.

Смущают действия не Тедеско, а игроков. Например, в концовке был эпизод, когда футболист казанцев сместился в центр и пробил, а Николай Рассказов все это время его сопровождал. Я смотрю и недоумеваю – зачем вообще бежать рядом с соперником, если твоя задача отобрать у него мяч? Надо атаковать или того, кто с мячом, или того, кому он адресуется. Это аксиома. Все соперники «Спартака» это делают, а сами спартаковцы – почему-то нет.

Увы, приходится признать, что на сегодняшний день «Спартак» занимает в турнирной таблице свое место.

Больше всего меня поразило, что на «Открытие Арене» при входе в ресторан для владельцев абонементов категории Silver выдавали браслеты с надписью «Спартак» синего (!) цвета. Я в шоке. Этого просто не может быть. Это говорит о том, что командой руководят люди, которые не понимают, что такое «Спартак». Они даже не знают, что когда-то один динамовский тренер выгнал с тренировки футболиста, вышедшего в красных бутсах.

ЦСКА поплатился за попытку сыграть на удержание

Уфа – ЦСКА – 1:1

Поле в Уфе плохое, но оно одинаково плохое для обеих команд. В очередной раз ЦСКА сдает в концовке. Вячеслав Кротов сравнял счет за семь минут до конца, а мог забить больше и принести «Уфе» победу, но два других его удара потащил Игорь Акинфеев. У хозяев в тот период было большое преимущество.

То ли армейцам не хватает психологической выдержки, вот этой уверенности в том, что они крутые, и никто им не ровня, то ли физически не выдерживают 90 минут. Еще и лавочка короткая. В результате ЦСКА слишком зависим от игры Марио Фернандеса и Николы Влашича.

Наверное, сыграла роль и замена Федора Чалова на Яку Бийола на 62-й минуте. Этим ходом Гончаренко показал своим игрокам – «мы боимся пропустить и будем играть на удержание». С другой стороны, Чалов проводит очень слабый сезон. Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о нападающем, тоже назвал одной из возможных причин неудач «синдром второго сезона». А других форвардов у ЦСКА нет. И кого должен был выпустить Гончаренко?

Легионеры «Динамо» не знают, кто такой Яшин

Динамо – Краснодар – 1:1

13-й тур проходит под знаком воспоминаний о Льве Яшине. Во всех матчах чествуют великого вратаря. На «Динамо», естественно, были мероприятия, посвященные легендарной фигуре прошлого. Это правильное подогревание интереса к футболу вообще и конкретному матчу в частности.

Если бы в «Динамо» играло много своих воспитанников или хотя бы просто российских ребят, наверное, на них повлияла бы праздничная обстановка, но легионеры не знают нашей истории и не понимают ценности клуба.

По этой игре очень сложно оценить перспективы Кирилла Новикова во главе «Динамо». Мы лишь знаем, что он коренной динамовец и отлично работал с молодежкой. Означает ли это, что у него получится или, наоборот, не получится, сейчас предсказать сложно. Понятно лишь, что тренера должны бояться или уважать. А будут ли его уважать легионеры, когда увидят, что он провел в профессиональной карьере меньше 30 матчей? Все будет зависеть от того, как он поставит себя в коллективе.

Григорян, мы ждем тебя на ТВ!

Ахмат – Локомотив – 0:2

Был уверен, что «Локомотив» выиграет, оставив ворота на замке. Потому что у «Ахмата», кроме по-хорошему сумасшедшего Бернарда Бериши, в атаке нет ничего. Им не нужен Олег Иванов с его светлой головой и тонким пасом. Бериша берет мяч и несется на соперников, пока его не собьют. Но с «Локомотивом» такие финты не проходят.

Смотреть этот матч было невозможно – качество игры и зрелищность на очень низком уровне. Но «Локомотив» очков в таких играх не теряет, у Юрия Семина очень дисциплинированный и расчетливый коллектив. Им не надо много забивать, главное одерживать победы, пусть и с минимальным счетом.

Как-то остается без внимания, что на наших глазах Семин вырастил новое поколения игроков «железнодорожников». В этой встрече на поле вышли Алексей Миранчук и совсем молодые парни из «Казанки» Станислав Магкеев, Даниил Куликов и в самой концовке Роман Тугарев. А есть еще Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов. Это восемь футболистов! Семин не боится ставить молодых, потому что в команде хватает опытных игроков, которые ведут игру.

«Ахмат» вновь разочаровал. С приходом нового тренера команда всегда встряхивается – этим объясняется победа грозненцев в Уфе (1:0). Но во втором матче игра опять вялая. Кстати, на телевидении в выходные я встретил Рашида Рахимова. Мы с ним и Орловым сделали совместное фото, и я в соцсетях предложил подписать его: «Григорян, мы тебя ждем на ТВ!». В тот момент только что стало известно, что Александр Григорян ушел с поста главного тренера «Тамбова».