Стабильность Вилкова – семь грубых ошибок в семи матчах. Обзор судейства 13 тура - Советский спорт
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21 октября 2019 19:56ФутболЗибрак Артем

Стабильность Вилкова – семь грубых ошибок в семи матчах. Обзор судейства 13 тура

Экспертина Владимира Левитина.

АХМАТ – ЛОКОМОТИВ – 0:2

Судья: Станислав Васильев

Молодой 33-летний судья провел встречу собранно и квалифицированно. Его решения были логичными и объективными.

ТАМБОВ – УРАЛ – 1:2

Судья: Игорь Панин

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6 минута – грубая ошибка. Единственную грубую ошибку Панин допустил, не заметив, как защитник «Урала» Ароян с помощью рук уложил на газон в штрафной Мелкадзе. У него были все основания для назначения пенальти.

59-я минута – правильное решение. Пенальти в ворота «Урала» за умышленную игру рукой в своей штрафной Полякова назначен верно.

СПАРТАК – РУБИН – 0:0

Судья: Сергей Лапочкин

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89 минута – ошибка. Лапочкин не зафиксировал явный фол защитника казанцев на Айртоне. Причина в том, что арбитр побоялся принять в конце матча серьезное решение, угрожающее взятию ворот. К сожалению, он не одинок в аналогичных ситуациях – судьи часто закрывают глаза на грубость в конце матчей. В остальном Лапочкин отсудил на хорошем уровне.

ЗЕНИТ – РОСТОВ – 6:1

Судья: Сергей Карасев

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В этом матче было много моментов, которые могли бы послужить хорошим пособием для молодых судей по решениям арбитра ФИФА Карасева, являющегося в России первым номером по судейству международных матчей.

11 минута – спорный момент. Хаджикадунич в пяти метрах от ворот двумя руками толкает Дзюбу. Карасев отреагировал на падение нападающего назначением пенальти. Телевизионные повторы показали, что во время верховой передачи на Дзюбу его голова и плечи находились ближе к линии ворот соперника, чем защитники, хотя ноги игроков располагались на одной линии.

С другой стороны, телекартинка из-за проекции съемки не позволяет с точностью утверждать, что офсайд действительно был. Карасев сделал паузу в надежде на подсказку ассистентов VAR (Вилков, Матюнин), после чего принял решение назначить пенальти, с которого был открыт счет. Сам Карасев, находясь в поле, физически не мог определить, было «вне игры» или нет.

20-я минута – грубая ошибка. Дзюба в борьбе за верховой мяч явно нарушил правила, облокотившись на плечи Чистякова, и головой замкнул подачу Караваева. Вопреки судейской справедливости Карасев гол засчитал, и «Зенит» повел 2:0.

78 минута – правильное решение. Чистяков в пяти метрах от ворот в борьбе за мяч уложил на газон Дзюбу. Железный пенальти, справедливо назначенный Карасевым. Совершенно прав был арбитр, когда потребовал перебить 11-метровый из-за того, что парировавший пенальти Бабурин еще до удара покинул линию ворот. Со второй попытки Дзюба реализовал удар с «точки».

81 минута – грубая ошибка. В моменте, приведшем к назначению пенальти в ворота «Зенита», Иванович вел чистую борьбу в штрафной против Байрамяна. Ростовчанин упал, потому что проиграл единоборство. Карасев без должных оснований назначил пенальти. По-видимому, хотел подсластить гостям горечь от разгромного поражения.

Вывод. И до этого матча Карасев совершил четыре ошибки в семи матчах. У него наблюдаются системные проблемы, связанные с назначением пенальти. Если он сам не сделает соответствующих выводов, это может напрямую повлиять на количество назначений не только на матчи РПЛ, но и на международном уровне.

ОРЕНБУРГ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 0:1

Судья: Василий Казарцев

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17 минута – верное решение. Климович взял мяч в руки, не разобравшись в том, что передача с 50 метров ему последовала от партнера по команде Деспотовича. Арбитр верно назначил свободный удар, розыгрыш которого привел к единственному голу.

84 минута – грубая ошибка. Анюков в борьбе за мяч с Тереховым не по правилам уложил соперника на газон в своей штрафной, однако пенальти назначен не был.

90 минута – грубая ошибка. Чернов в своей штрафной умышленно коснулся мяча рукой после рикошета от партнера, но и на сей раз арбитр эпизод проигнорировал. Игроки «Оренбурга» были возмущены двумя решениями в концовке. Это в полной мере проявилось в компенсированное время и вылилось в столкновение, в котором помимо игроков приняли участие и тренеры. Как следствие, три удаления: футболиста Анюкова и тренеров Федотова и Божовича.

Вывод. Концовка матча оставила неприятный осадок и должна послужить Казарцеву уроком. Не будь в его судействе грубых ошибок, в конце матча не было бы ни выяснения отношений, ни необходимости раздавать желтые и красные карточки.

УФА – ЦСКА – 1:1

Судья: Николай Волошин

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Нормальный уровень судейства, четкая фиксация нарушений правил, хорошая двигательная активность – все эти качества продемонстрировал Волошин в Уфе.

АРСЕНАЛ – СОЧИ – 1:1

Судья: Виталий Мешков

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25 минута – верное решение. Арбитр верно назначил пенальти за фол Кудряшова, зацепившего за ногу в своей штрафной Ломовицкого.

28 минута – грубая ошибка. Луценко забил гол-красавец «ножницами» в падении через себя. Мешков поначалу указал на центр поля, однако затем ему поступил сигнал от ассистентов VAR (Сухой, Матюнин) об опасной игре со стороны нападающего. Мяч был забит по-игроцки верно, сам Мешков находился в непосредственной близости от бьющего и должен был засчитывать гол, но пошел на поводу в ассистентов, сидящих у мониторов.

Это классический пример перестраховочных действий, свойственных нашим арбитрам. В Европе судьи, напротив, раскрепощены и не придирчивы, поэтому там результативность выше. Мешкову, как и остальным, необходимо избавляться от формализма.

39 минута – правильное решение. Мешков без помощи VAR зафиксировал нарушение правил на Ломовицком со стороны Мостового и абсолютно верно назначил пенальти.

52 минута – правильное решение. Мешков вновь обратился к помощи видео-ассистентов. На сей раз они справедливо указали на фол Нобоа, наступившего на ногу Комбарову.

Вывод. Частое использование шпаргалок в лице VAR снижает зрелищность матча, будоражит зрителей и нервирует футболистов. Истинная оценка уровня судья должна определяться по принятым им самостоятельным решениям. VAR – это некий аналог певца, исполняющего песню под фонограмму. Злоупотребление подсказками VAR, где ассистенты по своему классу судейства ничем не отличаются от арбитра в поле, есть признание собственной недостаточной квалификации.

Динамо – Краснодар – 1:1

Судья: Михаил Вилков

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90+5 минута – грубая ошибка. Каборе штрафной площади наступил на ногу Спайичу, однако рефери оставил эпизод без внимания. Этот пример в очередной раз свидетельствует о том, что в концовках матчей арбитры опасаются принимать решения, которые могут повлиять на итоговый исход.

Выводы. В остальном Вилков отсудил достаточно уверенно. Его беда заключается не в низкой квалификации, а в нестабильности, проявляющейся в чередовании качественно проведенных игр со слабыми. Надежность – ключевое качество не только вратарей, но и судей. Вилкову требуется научиться все матчи проводить предельно собранно.

***

Таким образом, в 13 туре было насчитано шесть грубых ошибок и двукратно перекрыто статистическое «достижение» нынешнего сезона, согласно которому на восемь матчей приходится в среднем 3,25 вопиющей ошибки.

Ошибка арбитра Панина стоила работы подавшему в отставку с поста главного тренера «Тамбова» Александру Григоряну. С каждым туром качество судейства падает, но кадровых изменений на посту руководителя ДСИ по-прежнему не предвидится.

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