Слуцкий назвал руководство волгоградского «Ротора» дебилами

В интервью популярному блогеру Евгению Савину — тоже волгоградцу и воспитаннику «Ротора» — главный тренер голландского «Витесса» жёстко прошелся по руководству сине-голубых.

Как сообщают «НовостиВолгограда.ру», телефонное интервью Слуцкого вошло в очередной выпуск Youtube-шоу «КраСава», посвященного волгоградскому футболу.

В нем известный тренер высказал свою точку зрения на конфликт между ним и волгоградскими спортивными чиновниками, который еще летом выплеснулся в информпространство.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, как он на собственные деньги реализовывает проект бесплатной футбольной школы для детей и с какими административными преградами сталкивается при этом. В программе Савина он подробно описал, чем обернулось в прошлом году слияние «Футбольной школы им. Л. Слуцкого» с новооткрытой школой «Ротора».

- Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта (председателя облспорткомитета А.Глинянова — прим.ред.). Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны, — сказал Слуцкий в интервью.

В результате зарплаты тренерам были снижены, а за аренду стадиона, которая раньше обходилась Слуцкому в 30% от полной стоимости, «Ротор», по словам наставника «Витесса», стал требовать все 100%. Только благодаря губернатору юным футболистам было бесплатно представлена тренировочная площадка в Городище.

Описал Слуцкий и эпизод, когда воспитанники его школы должны были ехать на турнир в Нидерланды под именем «Ротора», что возмутило тренера: «За лицензии платил я, половину зарплаты платил я, взносы платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий!».

На вопрос Савина, «почему у нас всегда такое происходит», Слуцкий высказался резко и без экивоков:

— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

Несмотря на такое отношение, Леонид Слуцкий подтвердил свое намерение построить стадион для юных футболистов в Волгограде. По его словам, он обойдется в 50 млн рублей.

- Школа бесплатная, стадион никогда не окупится. Зачем вам это?

- Потому что я волгоградец, потому что я люблю этот город. И из-за каких-то му***, которые не позволяют развивать футбол, я не собираюсь останавливаться. Я люблю футбол, в нем работают мои воспитанники. Я уверен в их каких угодно качествах. Волгоград дал мне образование и возможность стать тем, кем являюсь. В том числе заработать какие-то средства. Таким образом, я хотел бы городу что-то вернуть, — сказал Слуцкий в интервью в передаче «КраСава».

Редакция «НовостиВолгограда.ру» обратилось за комментариями по поводу высказываний Леонида Слуцкого в адрес руководства «Ротора» в пресс-службу клуба, однако на момент выхода материала ответа на запрос еще не было.