Рашид Рахимов: В 1993 году обменялся футболками с Раванелли - Советский спорт
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22 октября 2019 11:00ФутболАвгустин Александр

Рашид Рахимов: В 1993 году обменялся футболками с Раванелли

Известный российский специалист поделился ожиданиями от матча «Локо» с «Ювентусом», против которого он сам выходил на поле в форме железнодорожников в 1993 году.

«КАРРЕРУ ПО ТОМУ «ЮВЕ» ПОЧТИ НЕ ЗАПОМНИЛ»

- Помните те матчи с «Юве» в Кубке УЕФА?
- Разумеется. Это же был дебют «Локомотива» в еврокубках… Кстати, недавно встретил тогдашнего вратаря «Юве» Анджело Перуцци, так он тоже те игры не забыл. У итальянцев был феноменальный состав. Два немца - Анди Меллер и Юрген Колер, бразилец Жулио Сезар, впереди Роберто Баджо и Фабрицио Раванелли. Да можно всех перечислять. Но знаете, мы не испугались. Первый тайм сыграли по нулям. А после перерыва сказалось индивидуальное мастерство. Баджо забил прямым ударом со штрафного. Потом отличился Раванелли. И, наконец, все тот же Баджо реализовал фирменный проход, убрав на замахе двоих-троих, в том числе - и меня.

В ответной встрече «Локомотив» тоже смотрелся достойно. Был страшный холод. Могли сыграть вничью, но уступили 0:1.

- Какую тогда давал установку Юрий Семин?
- Думаете, я помню? 26 лет прошло.

- Насколько тяжело было сдерживать в опорной зоне Баджо и Раванелли?
- Не покидало ощущение, что накрыть Баджо нереально. Вроде занимаешь правильную позицию, а толку? Он идеально принимал мяч и в одну секунду финтом освобождался от опеки. Мастер! Таких уроков я до этого не получал.

- А Массимо Карреру по тому «Ювентусу» запомнили?
- Если честно, не очень. В оборонительной линии выделялись Колер, Сезар. Бразильца было невозможно сдвинуть с места, очень габаритный, идеально ставил корпус. Ну а моей главной задачей было остановить Баджо и Раванелли. Как я мог запомнить Карреру? Мы на поле не пересекались.

- Говорят, Каррера славился жесткостью.
- Не знаю… Я сам бы жестким. Против Раванелли пару раз удалось так сыграть. Все в «Локомотиве» тогда показали предельную самоотдачу. Семин нас за это похвалил. Как и главный тренер «Юве» Джованни Трапаттони. Он нас не знал по фамилиям, называл по номерам. И, кстати, хочу заметить, что гостевой матч мы проводили не в Турине, а в Болонье, так как домашняя арена «Ювентуса» была дисквалифицирована.

- Помните, с кем поменялись футболками?
- Конечно. С Раванелли. Правда, футболка не сохранилось, потом я подарил ее товарищу.

«ОПАСАТЬСЯ НАДО НЕ ТОЛЬКО РОНАЛДУ»

- Какие ожидания от матча на «Ювентус Стэдиуме» во вторник?
- Я не знаю сегодняшнего состояния игроков «Локомотива». Но против такого соперника нужно выходить в полной боевой готовности. Как и 26 лет назад, у «Юве» потрясающий состав. Имею в виду не только Криштиану Роналду. Те же Миралем Пьянич, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески показывают очень активный, интенсивный футбол. С ними нельзя расслабляться ни на секунду.

- «Локомотив» может рассчитывать на положительный результат? Или, как в 1993-м, достаточно просто биться?
- Главное - чтобы в распоряжении Семина было как можно больше здоровых игроков. Вы же видели, в каком составе «Локо» играл против «Ахмата». В Грозном из-за травм и дисквалификаций отсутствовали 8-9 футболистов основы. Ждем возвращения Бенедикта Хеведеса, Гжегожа Крыховяка, Дмитрия Баринова…

А играть можно со всеми. И очки набирать. Но надо не о результате сейчас думать, а о том, как держать концентрацию все 90 минут. «Юве» будет давить, прессинговать с самого начала. Нельзя совсем отдавать мяч. Необходимо сразу показать, что мы можем предложить контригру.

- Пропустить быстрый гол смерти подобно?
- Для «Юве» это будет двойная фора. Тогда туринцы начнут ловить «Локомотив» на контратаках, а это они умеют едва не лучше всех в Европе. Поэтому, даже если этот быстрый гол случится, не надо сломя голову нестись сравнивать счет. Впрочем, команда это и так понимает. Семин все ребятам правильно объяснит, в этом сомнений нет. А дальше рассудит игра.

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