Антон Зиньковский: Играть без Божовича будет непривычно

«БУДЕМ СМОТРЕТЬ «ЗЕНИТ» В ЛЕЙПЦИГЕ»

– После победы над «Оренбургом» ваша команда обосновалась на шестой строчке. Как это воспринимаете?

– Никакой эйфории нет. Просто порадовались, что взяли три очка в тяжелом выездном матче.

– Но ведь это уже третья подряд победа! А до этого было одержано всего две в десяти матчах…

– Надо учитывать, с кем мы играли. В последнее время подряд шли встречи с прямыми конкурентами – «Тамбовом», «Сочи», «Оренбургом». Последний матч получился самым сложным. Много борьбы, обоюдоострых моментов. Мы свои шансы лучше использовали. Но все может быстро поменяться в другую сторону. Успокаиваться рано.

– Дальше придется играть с «Зенитом», «Рубином», «Спартаком», ЦСКА… Тяжелый календарь?

– Он и до этого был непростым. Проходных матчей в премьер-лиге вообще нет. Но мы стараемся в каждой игре набирать очки. Если показывать максимум, это реально с любым соперником. Тем более что «Крылья», в отличие от топ-клубов, не участвуют в еврокубках. У кого-то из признанных лидеров не все в порядке с игрой. Надо этим пользоваться.

– Будете изучать «Зенит» в матче с «Лейпцигом»?

– Обязательно посмотрю игру. Как и матч ЦСКА в Лиге Европы. Ведь с армейцами нам тоже скоро играть. И на теории тренеры эти встречи будут разбирать.

«НА ПЕРЕРЫВ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЙТИ В ВОСЬМЕРКЕ»

– Какое место планируете занять к зимнему перерыву в чемпионате?

– Хотелось бы закрепиться в первой восьмерке. Но с учетом плотности в таблице, загадывать сложно. Надо выходить – и играть. Каждый матч по максимуму.

– А по итогам сезона реально зацепиться за путевку в Лигу Европы? «Уфе» и «Арсеналу» в двух предыдущих сезонах это удавалось.

– Да все реально. Только какой смысл сейчас гадать? Мы еще недавно стояли на вылет, а теперь – шестые. В РПЛ все очень быстро меняется. Засматриваться на таблицу нельзя.

– Чем все-таки объясняется такой резкий прогресс «Крыльев»? Не простым же стечением обстоятельств.

– Мы много работали, наигрывали комбинации, схемы – и результат, наконец, пришел. Не забывайте, летом состав «Крыльев» серьезно поменялся. Нам надо было наладить взаимодействие на поле. Сразу ничего не бывает.

– Плюс Александр Соболев выстрелил.

– И это тоже. Его результативность – для многих приятный сюрприз. Но мы всегда на него рассчитывали. Саша вернулся из аренды очень мотивированным, стал сильнее как нападающий. Молодец! Мы все его поддерживаем и верим, что он продолжит забивать.

– Каким он вернулся из сборной, в которую, наконец, получил вызов?

– Конечно, для него это важное событие. Но он сам понимает: чтобы получить новый вызов, придется работать еще больше. Сборная – отличный стимул для профессионального роста. Любому хочется увидеть свою фамилию в списке Станислава Черчесова.

– Соболев сказал, что приглашение Черчесова застало его врасплох. А как в команде на это отреагировали?

– В душе мы давно надеялись, что Соболева заметят. Он же столько назабивал, лидирует в списке бомбардиров премьер-лиги. Да и по системе «гол плюс пас» до выходных шел на первом месте, пока его не обошел Артем Дзюба. А тут еще и Федор Смолов травмировался… Так что вызов Саши не стал большой неожиданностью. Все заслуженно.

«НА МЕСТЕ АНЮКОВА ЛЮБОЙ ОТВЕТИЛ БЫ»

– В Оренбурге голевая серия Соболева прервалась, но команда все равно победила. Эмоциональная игра, учитывая три удаления?

– До этого мы никогда не обыгрывали «Оренбург» – тем ценнее эти три очка. Сделали для победы очень много. Перекрыли свой сезонный рекорд по числу ударов. И важно, что не пропустили. Спасибо защитникам и Сергею Рыжиков. Он выручил.

– Рыжиков отыграл «на ноль» 129-й раз в чемпионатах России, догнав по этому показателю Сергея Овчинникова и уступая только Игорю Акинфееву.

– Команда его поздравила с очередным «сухарем». Третьим подряд! Это в первую очередь заслуга нашего вратаря. И мы сделаем все, чтобы серия Рыжикова продолжилась в следующих матчах.

– С «Зенитом» не сыграет другой ваш ветеран – Александр Анюков, который впервые в карьере получил прямую красную карточку. Этот эпизод в концовке смазал впечатление от победы?

– Приятных эмоций все равно больше. Ну а удаление Анюкова… Конечно, обидно. Но куда деваться? Там сдержаться было непросто.

– Анюков объяснил свое поведение одноклубникам?

– Нет. А что объяснять? На повторе видно, что Андреа Чуканов подлетел к Саше и начал его толкать. Любой на месте Анюкова ответил бы…

– Насколько тяжело будет без Анюкова, которого КДК может дисквалифицировать на несколько матчей?

– Это часть футбола. Иногда команда несет потери из-за перебора карточек, травм. Без этого никуда. Анюков – очень важный для «Крыльев» игрок, но на скамейке есть ребята, которые ждут своего шанса.

– Главного тренера «Крыльев» Миодрага Божовича тоже удалили. Его отсутствие на скамейке в Санкт-Петербурге станет проблемой?

– Не знаю. Я еще никогда не играл без тренера. Посмотрим. В любом случае, как-то по-другому все будет, непривычно.