«Локо» устроил обморок для «Старой синьоры». И если бы не Дибала…

Накануне поединка «Локомотива» в Турине было сложно не пуститься в воспоминания о том, что 26 лет назад, осенью 1993 года железнодорожники провели свои дебютные встречи в еврокубках именно против «Ювентуса». Это были матчи несуществующего ныне Кубка УЕФА, проходившие по двухраундовой системе «дома – на выезде», и «Старая синьора» без особых проблем справилась с российским клубом, дважды обыграв его (3:0 и 1:0).
Основной фишкой этого исторического экскурса является фигура главного тренера «Локомотива». И тогда, более четверти века назад, и сейчас команду возглавляет Юрий Семин. Даже итальянские специалисты, славящиеся своим долголетием (вспомним хотя бы Марчелло Липпи и Фабио Капелло) наверняка уважительно закивали головой, увидев вечно молодого Юрия Палыча у кромки поля на «Ювентус Стэдиуме».
Еще один любопытный факт из тех матчей середины 90-х: именно против «Локомотива» состоялся европейский дебют будущей звезды итальянского и мирового футбола Алессандро Дель Пьеро, который на тот момент находился на пороге своего 19-летия. Некоторые журналисты с Апеннин подсчитали, что за свою карьеру Дель Пьеро провел 124 матча в еврокубках, по другим данным таких игр у звездного форварда набралось 129. Но в любом случае на эти внушительные цифры нынче замахнулся голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон, собравшийся забрать себе авторство и этого клубного рекорда.
Правда, в домашнем поединке с «Локомотивом» 41-летнего вратаря в стартовом составе не оказалось. Наставник туринцев Маурицио Сарри, видимо, здраво рассудил, что с Джиджи будет достаточно геройских сэйвов, сделанных в минувшую субботу в домашней встрече серии А с «Болоньей». Благодаря великолепной игре Буффона «Ювентус» одержал победу (2:1), которая стала седьмой в восьми турах чемпионата и позволила действующему обладателю скудетто остаться единоличным лидером национального чемпионата с 22 очками.
В общем, появлению в воротах Войцеха Щенсны в игре против «Локо» никто особо не удивился. Так же, как давно не является сюрпризом позиция правого защитника для Хуана Куадрадо. В тройке полузащитников тоже особых сюрпризов не наблюдалось, а из двух французов на позиции ближе к левой бровке – Адриана Рабьо и Блеза Матюиди – Сарри предпочел последнего.
Единственной неожиданностью в стартовом составе, пожалуй, стало появление на позиции под нападающими Родриго Бентанкура. Пару форвардов Криштиану Роналду – Пауло Дибала чаще из глубины поддерживает Федерико Бернардески, однако на сей раз тренерский штаб туринцев сделал выбор в пользу уругвайца.
Что касается «Локомотива», с учетом травм Мацея Рыбуса, Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и Федора Смолова угадать 11 игроков «основы» не составляло особого труда. И действительно, Рыбуса на левом краю обороны подменил Брайан Идову, Жемалетдинова – Алексей Миранчук, Смолова в атаке – Эдер.
Кстати, любопытная вырисовывалась дуэль – португальская. Два чемпиона Европы 2016 года со стороны «Локомотива» (Эдер и Жоау Мариу) против Криштиану. И ведь в финале на «Стад де Франс» против хозяев Роналду толком не сыграл, уйдя с поля из-за травмы еще в первом тайме. А Эдер… Ну, все и так помнят, чем знаменит Эдер.
Правда, в еврокубках имеется совсем другая статистика, которая как раз полностью на стороне лидера «Юве». Подсчитано, что Криштиану тратит в среднем 60 минут на каждый гол в поединках с российскими клубами (это были три забитых мяча в двух поединках с ЦСКА) на европейской арене. А продержаться подопечным Семина нужно было не час, а полтора (даже чуть больше – с учетом компенсированного времени), и не против одного-единственного Кри Ро, а против всей туринской «дрим тим».
Кто бы сомневался, что «Ювентус» со стартовым свистком грека Тасоса Сидиропулоса рванет вперед. И уже на второй минуте после удара Дибалы мяч после рикошета от ноги Ведрана Чорлуки едва не влетел в ближний угол ворот Гилерме. Но пока обошлось.
Уже в этот момент стало понятно, что Семин все-таки приготовил тактический сюрприз итальянскому коллеге. Мурило вернулся к исполнению обязанностей центрального защитника, расположившись правее Чорлуки и Бенедикта Хеведеса, и схема железнодорожников превратилась в 5-3-2. В средней линии Дмитрию Баринову и Гжегожу Крыховяку помогал Мариу, а брат Алексей составил атакующий тандем с Эдером.
По ходу игры складывалось так, что в зоне ответственности Мурило часто оказывался Криштиану. С учетом того, что оборона «Локо» хуже всего справлялась с кроссами от Куадрадо с правой бровки, Роналду уже к десятой минуте получил возможность продлить свою голевую серию в матчах с российскими клубами. Мурило упустил португальца, и хотя последний, как показалось, был все-таки в офсайде, вмешательство бригады VAR не понадобилось – удар седьмого номера «Юве» пришелся намного выше перекладины.
Куадрадо действительно развил на правом фланге такую активность, что если не делал подачи сам, то зарабатывал на себе фолы. И тогда уже в дело вступали Дибала или Миралем Пьянич, чьи радиоуправляемые навесы в штрафную таили немалую угрозу. После одного из них защитники гостей упустили Леонардо Бонуччи, однако капитан туринцев, нанося удар головой, умудрился в створ ворот не попасть.
В целом же за исключением этих эпизодов «Локомотив» оборонялся достаточно хладнокровно, не теряя концентрации и не забывая о подстраховке. А при случае пусть небольшими силами, но пересекал центральную линию поля. Благо Миранчук и Мариу могли обыграть одного-двух соперников и обеспечить себе выход на оперативный простор.
На исходе получаса игры железнодорожникам и вовсе достался роскошный бонус в виде забитого гола. Простой вынос мяча от ворот в исполнении Гилерме привел к тому, что Миранчук сумел головой пробросить мяч мимо Бонуччи, а затем найти пасом Мариу на ударной позиции. Плотный «выстрел» португальца Щенсны отразил, но никто не помешал Миранчуку эффектно с лета вогнать мяч под перекладину.
Говорите, Криштиану нужен час, чтобы забить российским клубам? А «Локомотиву» – полчаса, чтобы довести «Старую синьору» до обморока!
Отдавая должное железнодорожникам и их наставнику, стоит все же отметить, что не у всех футболистов «Юве» в этот вечер шла игра. Скажем, Алекс Сандро почему-то не напрягал правый фланг обороны гостей своими знаменитыми рейдами, а в середине поля совсем растворился Сами Хедира. Которого в самом начале второго тайма Сарри заменил на Гонсало Игуаина.
Впрочем, еще до перерыва у бьянконери получилось отправить мяч в ворота москвичей, но – с нарушением правил. Роналду слишком резко пошел в стык с Гилерме и после падение ненароком ударил голкипера ногой по голове. Через пару секунд Дибала добил мяч в опустевшие ворота, но гол, разумеется, не был засчитан.
С выходом Игуаина атака туринцев стала выглядеть еще более грозно. Давление на оборону красно-зеленых возросло на всех участках, но подопечные Семина держались изо всех сил. Уже давно минул час, Криштиану так и не забил, но легче от этого железнодорожникам не становилось.
Увы, тысячу раз был прав Семин, говоря об опасности, которая может исходить от любого игрока «Юве». На сей раз упавшую в обморок «Старую синьору» привел в чувство Дибала. Сначала аргентинец исполнил классный обводящий удар с левой ноги в дальний верхний угол, не оставив Гилерме шансов. А спустя пару минут первым успел на добивание, когда голкипер российской сборной с трудом отразил мощный «выстрел» Алекса Сандро.
Каких-то четверти часа не хватило «Локомотиву», чтобы сотворить чудо на «Ювентус Стэдиуме». Но разве не достойны Семин и его команда слов благодарности за то, что сражались с европейским грандом на равных и едва не отобрали у него очки?
Лига чемпионов-2019/20. Группа D. 3-й тур
«Ювентус» (Турин, Италия) – «Локомотив» (Москва, Россия) – 2:1 (0:1)
Голы: Ал. Миранчук, 30 – 0:1. Дибала (Куадрадо), 77 – 1:1. Дибала, 79 – 2:1
«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи (к), Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира (Игуаин, 48), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 65) – Бентанкур – Дибала (Бернардески, 81), Роналду
«Локомотив»: Гилерме – Игнатьев, Мурило, Чорлука (к), Хеведес, Идову – Крыховяк (Коломейцев, 83), Баринов, Жоау Мариу – Ал. Миранчук, Эдер
Предупреждения: Матюиди, 17. Куадрадо, 68 – Крыховяк, 72. Баринов, 90
Судья: Тасос Сидиропулос (Греция)
22 октября. Турин. Стадион «Ювентус Стэдиум»
«Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:0