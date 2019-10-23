«Локо» устроил обморок для «Старой синьоры». И если бы не Дибала…

ВЕЧНЫЙ СЕМИН, ВЕЧНЫЙ БУФФОН

Накануне поединка «Локомотива» в Турине было сложно не пуститься в воспоминания о том, что 26 лет назад, осенью 1993 года железнодорожники провели свои дебютные встречи в еврокубках именно против «Ювентуса». Это были матчи несуществующего ныне Кубка УЕФА, проходившие по двухраундовой системе «дома – на выезде», и «Старая синьора» без особых проблем справилась с российским клубом, дважды обыграв его (3:0 и 1:0).

Основной фишкой этого исторического экскурса является фигура главного тренера «Локомотива». И тогда, более четверти века назад, и сейчас команду возглавляет Юрий Семин. Даже итальянские специалисты, славящиеся своим долголетием (вспомним хотя бы Марчелло Липпи и Фабио Капелло) наверняка уважительно закивали головой, увидев вечно молодого Юрия Палыча у кромки поля на «Ювентус Стэдиуме».

Еще один любопытный факт из тех матчей середины 90-х: именно против «Локомотива» состоялся европейский дебют будущей звезды итальянского и мирового футбола Алессандро Дель Пьеро, который на тот момент находился на пороге своего 19-летия. Некоторые журналисты с Апеннин подсчитали, что за свою карьеру Дель Пьеро провел 124 матча в еврокубках, по другим данным таких игр у звездного форварда набралось 129. Но в любом случае на эти внушительные цифры нынче замахнулся голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон, собравшийся забрать себе авторство и этого клубного рекорда.

Правда, в домашнем поединке с «Локомотивом» 41-летнего вратаря в стартовом составе не оказалось. Наставник туринцев Маурицио Сарри, видимо, здраво рассудил, что с Джиджи будет достаточно геройских сэйвов, сделанных в минувшую субботу в домашней встрече серии А с «Болоньей». Благодаря великолепной игре Буффона «Ювентус» одержал победу (2:1), которая стала седьмой в восьми турах чемпионата и позволила действующему обладателю скудетто остаться единоличным лидером национального чемпионата с 22 очками.

В общем, появлению в воротах Войцеха Щенсны в игре против «Локо» никто особо не удивился. Так же, как давно не является сюрпризом позиция правого защитника для Хуана Куадрадо. В тройке полузащитников тоже особых сюрпризов не наблюдалось, а из двух французов на позиции ближе к левой бровке – Адриана Рабьо и Блеза Матюиди – Сарри предпочел последнего.

И СНОВА ТАКТИЧЕСКИЙ СЮРПРИЗ ОТ ПАЛЫЧА

Единственной неожиданностью в стартовом составе, пожалуй, стало появление на позиции под нападающими Родриго Бентанкура. Пару форвардов Криштиану Роналду – Пауло Дибала чаще из глубины поддерживает Федерико Бернардески, однако на сей раз тренерский штаб туринцев сделал выбор в пользу уругвайца.

Что касается «Локомотива», с учетом травм Мацея Рыбуса, Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и Федора Смолова угадать 11 игроков «основы» не составляло особого труда. И действительно, Рыбуса на левом краю обороны подменил Брайан Идову, Жемалетдинова – Алексей Миранчук, Смолова в атаке – Эдер.

Кстати, любопытная вырисовывалась дуэль – португальская. Два чемпиона Европы 2016 года со стороны «Локомотива» (Эдер и Жоау Мариу) против Криштиану. И ведь в финале на «Стад де Франс» против хозяев Роналду толком не сыграл, уйдя с поля из-за травмы еще в первом тайме. А Эдер… Ну, все и так помнят, чем знаменит Эдер.

Правда, в еврокубках имеется совсем другая статистика, которая как раз полностью на стороне лидера «Юве». Подсчитано, что Криштиану тратит в среднем 60 минут на каждый гол в поединках с российскими клубами (это были три забитых мяча в двух поединках с ЦСКА) на европейской арене. А продержаться подопечным Семина нужно было не час, а полтора (даже чуть больше – с учетом компенсированного времени), и не против одного-единственного Кри Ро, а против всей туринской «дрим тим».

Кто бы сомневался, что «Ювентус» со стартовым свистком грека Тасоса Сидиропулоса рванет вперед. И уже на второй минуте после удара Дибалы мяч после рикошета от ноги Ведрана Чорлуки едва не влетел в ближний угол ворот Гилерме. Но пока обошлось.

Уже в этот момент стало понятно, что Семин все-таки приготовил тактический сюрприз итальянскому коллеге. Мурило вернулся к исполнению обязанностей центрального защитника, расположившись правее Чорлуки и Бенедикта Хеведеса, и схема железнодорожников превратилась в 5-3-2. В средней линии Дмитрию Баринову и Гжегожу Крыховяку помогал Мариу, а брат Алексей составил атакующий тандем с Эдером.

По ходу игры складывалось так, что в зоне ответственности Мурило часто оказывался Криштиану. С учетом того, что оборона «Локо» хуже всего справлялась с кроссами от Куадрадо с правой бровки, Роналду уже к десятой минуте получил возможность продлить свою голевую серию в матчах с российскими клубами. Мурило упустил португальца, и хотя последний, как показалось, был все-таки в офсайде, вмешательство бригады VAR не понадобилось – удар седьмого номера «Юве» пришелся намного выше перекладины.

КРИШТИАНУ ЗАБИТЬ НЕ ДАЛИ, НО…

Куадрадо действительно развил на правом фланге такую активность, что если не делал подачи сам, то зарабатывал на себе фолы. И тогда уже в дело вступали Дибала или Миралем Пьянич, чьи радиоуправляемые навесы в штрафную таили немалую угрозу. После одного из них защитники гостей упустили Леонардо Бонуччи, однако капитан туринцев, нанося удар головой, умудрился в створ ворот не попасть.

В целом же за исключением этих эпизодов «Локомотив» оборонялся достаточно хладнокровно, не теряя концентрации и не забывая о подстраховке. А при случае пусть небольшими силами, но пересекал центральную линию поля. Благо Миранчук и Мариу могли обыграть одного-двух соперников и обеспечить себе выход на оперативный простор.

На исходе получаса игры железнодорожникам и вовсе достался роскошный бонус в виде забитого гола. Простой вынос мяча от ворот в исполнении Гилерме привел к тому, что Миранчук сумел головой пробросить мяч мимо Бонуччи, а затем найти пасом Мариу на ударной позиции. Плотный «выстрел» португальца Щенсны отразил, но никто не помешал Миранчуку эффектно с лета вогнать мяч под перекладину.

Говорите, Криштиану нужен час, чтобы забить российским клубам? А «Локомотиву» – полчаса, чтобы довести «Старую синьору» до обморока!

Отдавая должное железнодорожникам и их наставнику, стоит все же отметить, что не у всех футболистов «Юве» в этот вечер шла игра. Скажем, Алекс Сандро почему-то не напрягал правый фланг обороны гостей своими знаменитыми рейдами, а в середине поля совсем растворился Сами Хедира. Которого в самом начале второго тайма Сарри заменил на Гонсало Игуаина.

Впрочем, еще до перерыва у бьянконери получилось отправить мяч в ворота москвичей, но – с нарушением правил. Роналду слишком резко пошел в стык с Гилерме и после падение ненароком ударил голкипера ногой по голове. Через пару секунд Дибала добил мяч в опустевшие ворота, но гол, разумеется, не был засчитан.

С выходом Игуаина атака туринцев стала выглядеть еще более грозно. Давление на оборону красно-зеленых возросло на всех участках, но подопечные Семина держались изо всех сил. Уже давно минул час, Криштиану так и не забил, но легче от этого железнодорожникам не становилось.

Увы, тысячу раз был прав Семин, говоря об опасности, которая может исходить от любого игрока «Юве». На сей раз упавшую в обморок «Старую синьору» привел в чувство Дибала. Сначала аргентинец исполнил классный обводящий удар с левой ноги в дальний верхний угол, не оставив Гилерме шансов. А спустя пару минут первым успел на добивание, когда голкипер российской сборной с трудом отразил мощный «выстрел» Алекса Сандро.

Каких-то четверти часа не хватило «Локомотиву», чтобы сотворить чудо на «Ювентус Стэдиуме». Но разве не достойны Семин и его команда слов благодарности за то, что сражались с европейским грандом на равных и едва не отобрали у него очки?

Лига чемпионов-2019/20. Группа D. 3-й тур

«Ювентус» (Турин, Италия) – «Локомотив» (Москва, Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: Ал. Миранчук, 30 – 0:1. Дибала (Куадрадо), 77 – 1:1. Дибала, 79 – 2:1

«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи (к), Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира (Игуаин, 48), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 65) – Бентанкур – Дибала (Бернардески, 81), Роналду

«Локомотив»: Гилерме – Игнатьев, Мурило, Чорлука (к), Хеведес, Идову – Крыховяк (Коломейцев, 83), Баринов, Жоау Мариу – Ал. Миранчук, Эдер

Предупреждения: Матюиди, 17. Куадрадо, 68 – Крыховяк, 72. Баринов, 90

Судья: Тасос Сидиропулос (Греция)

22 октября. Турин. Стадион «Ювентус Стэдиум»

«Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:0