Мбаппе стал самым молодым автором 15 голов в ЛЧ, «Бавария» установила клубный рекорд - Советский спорт
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23 октября 2019 15:03Футбол

Мбаппе стал самым молодым автором 15 голов в ЛЧ, «Бавария» установила клубный рекорд

Любопытная статистика Лиги чемпионов.

МБАППЕ РАННЯЯ ПЯТНАШКА

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым автором 15 голов в Лиге чемпионов.

Этого рубежа чемпион мира достиг в возрасте 20 лет и 306 дней, опередив Лионеля Месси (тот забил 15 голов в ЛЧ, когда ему был 21 год и 288 дней) и Рауля (22 года и 163 дня). Причем Мбаппе не стал засиживаться на «пятнашке» и тут же отметился своими 16-м и 17-м лигочемпионскими мячами, оформив хет-трик в выездном матче с «Брюгге» (5:0).

Важное уточнение: в Бельгии Мбаппе появился на поле на… 52-й минуте. Таким образом, он стал еще и первым с 2008 года игроком, забившим три мяча в матче главного еврокубка после выхода на замену. До него это сделал Хосеба Льоренте из «Вильярреала» во встрече с «Ольборгом». Однако испанец, в отличие от Мбаппе, провел против датчан весь второй тайм.

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«ТОТТЕНХЭМ» И СТЕРЛИНГ В УДАРЕ

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Финалисты Лиги чемпионов впервые в своей истории забили три гола до перерыва, а Рахим Стерлинг стал восьмым англичанином-автором хет-трика.

Команда Маурисио Почеттино выместила злость за свои неудачи в АПЛ (7-е место) и ЛЧ (домашний разгром 2:7 от «Баварии») на «Црвене Звезде» (5:0). Это был 40-й матч лондонцев в главном еврокубке - и никогда прежде они не выигрывали первый тайм с крупным счетом. Творцами клубного рекорда стали Гарри Кейн и Сон Хын Мин, оформивший к перерыву дубль.

Пять мячей отправил в ворота соперника и «Ман Сити», не обратив внимания на быстро пропущенный от «Аталанты» гол (5:1). Форвард «горожан» Рахим Стерлинг сделал хет-трик за 12 минут! В 17 матчах нынешнего сезона у него уже «16+8» по системе «гол + плюс». Это десятый английский хет-трик в истории ЛЧ.

Английские хет-трики в Лиге чемпионов

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СУПЕРСЕРИИ «БАВАРИИ» И ЛЕВАНДОВСКИ

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Мюнхенцы установили клубный рекорд, не проиграв 11-й выездной матч ЛЧ подряд, а у Роберта Левандовски уже 22 гола в 17 матчах сезона-2019/20.

Очередные два мяча поляк положил в ворота «Олимпиакоса» (3:2). Левандовски не удалось забить только в матче за Суперкубок Германии против «Баварии». И он вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов (58 голов), обойдя Руда ван Нистелроя (56). Впереди Левандовски только Карим Бензема (60), Рауль (71), Лионель Месси (112) и Криштиану Роналду (127).

Что касается «Баварии», то последний раз мюнхенцы терпели еврокубковое поражение в гостях 27 сентября 2017 года, когда их в Париже со счетом 3:0 разгромил «ПСЖ».

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