Александр Заваров: В Москве «Локо» надо сыграть с «Юве» первым номером - Советский спорт
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23 октября 2019 16:11ФутболАвгустин Александр

Александр Заваров: В Москве «Локо» надо сыграть с «Юве» первым номером

Бывший полузащитник «Ювентуса» и вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР поделился впечатлениями от матча «Локомотива» в Турине.

«СКОЛЬКО У ИДОВУ БЫЛО МАТЧЕЙ ТАКОГО УРОВНЯ?»

- Понравилось, что «Локо» сыграл против «Юве» без страха. Да, в конце концов, более высокий класс туринцев сказался. Но за такие поражения точно не стыдно. Команда Юрия Семина показала, что неслучайно участвует в Лиге чемпионов.

- А удержать победный счет первого тайма москвичи могли?
- Если бы отыграли все 90 минут с полной концентрацией. Но реально ли это в гостях у «Ювентуса»? Скорее нет, чем да. Ведь туринцы после не самого качественного первого тайма заметно прибавили. «Локо» сделать то же самое, наверное, не мог. Команда не располагает такими же ресурсами. Неслучайно Семин сделал только одну замену. Выпускать было некого.

Но Семин все равно достоин похвалы. Было заметно, как тщательно «Локо» разобрал игру «Юве». До перерыва план гостей работал, они поставили соперника в тупик неожиданной схемой. Но у туринцев тоже сильный тренер - Маурицио Сарри. И он потом внес корректировки. Вообще, тактическое противостояние получилось очень интересным. Притом что зрелищных моментов было немного.

- Согласны, что Брайан Идову выпал из игры?
- Не люблю кого-то выделять - ни с хорошей, ни с плохой стороны. Но Идову действительно вряд ли может записать этот матч себе в актив. Упустил свой момент впереди, плюс ошибки в обороне… Но это все естественно. Сколько в карьере Идову матчей подобного уровня? А уверенность приходит только с опытом. И эта игра, безусловно, стала для игроков «Локо» отличной школой.

«ТУРИНЦЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА - ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОП»

- Семину удалось выключить из игры Криштиану Роналду?
- Да. Португальца почти не было видно. А такое редко бывает, тем более в домашних матчах «Юве». Москвичи справились с Криштиану коллективно. Но у соперника нашлись другие лидеры, которые сказали свое веское слово. Пауло Дибала, Алекс Сандро, Гонсало Игуаин… За всеми не углядишь.

- По стилистике нынешний «Юве» сильно отличается от команды, за которую вы выступали в конце 80-х?
- Знаете, «Юве» не бывает слабым. По определению. До моего прихода это была команда Мишеля Платини. Со мной на поле тоже выходили суперзвезды. Потом пришел Роберто Баджо, затем появился Алекс Дель Пьеро… Игроки, поколения меняются, а уровень клуба остается прежним. Это европейский топ! Можно ли считать сегодняшний «Юве» сильнейшим за последние 30 лет? Пожалуй, все-таки нет. А вообще, сравнивать сложно. Ну да, все говорят о Криштиану. Но и в 80-е, и в 90-е были звезды сопоставимого масштаба. И не надо думать, что раньше бегали медленнее и прессинговали хуже. Посмотрел бы я, как сейчас кто-нибудь попробовал бы догнать молодых Олега Блохина или Игоря Беланова. Да это нереально!

- Чего ждете от ответного матча «Локо» против «Юве» в Москве?
- Я бы посоветовал москвичам попробовать сыграть первым номером. Если провести всю игру в обороне, набрать очки почти невозможно. Один момент «Юве» зацепит. А стремиться хотя бы к ничьей необходимо. В Турине мы увидели, что «Локо» конкурентоспособен даже на таком уровне. И теперь обязан ставить перед собой задачу выйти из группы. Пока шансы есть, не надо сдаваться.

«НЕ ФАКТ, ЧТО ПЯТОВУ ПОМОЖЕТ КОНКУРЕНЦИЯ»

- Борется за выход из своей группы и «Шахтер», который во вторник сыграл дома вничью с загребским «Динамо». Закономерный результат?
- Закономерный. Учитывая, что хорваты вели 2:1, «Шахтеру» в какой-то степени даже повезло.

- Однако второй гол загребцев стал следствием чудовищной ошибки Андрея Пятова. У вас есть объяснение, зачем голкипер «Шахтера» завалил в своей вратарской соперника, который не участвовал в игровом эпизоде?
- Да, очень странный эпизод. Пятов привез пенальти на ровном месте… Но знаете, в пылу борьбы всякое бывает. Не исключено, хорват провоцировал Пятова, игроки с Балкан на это горазды. Хотя, это не оправдывает опытного голкипера. Он потерял бдительность и допустил непростительную ошибку.

- Стоит ли теперь вызывать Пятова в сборную Украины? Или Андрей Шевченко сделает выводы?
- У любого вратаря случаются ляпы. Так что не думаю, что Пятов потеряет место первого номера в «Шахтере» и сборной. Он не раз доказывал свой высокий класс.

- Но ведь конкуренция никому еще не мешала.
- В случае с вратарями - не факт. Очень часто наличие рядом сильного дублера, наоборот, мешает, выводит вратаря из равновесия. Вот и с Пятовым то же самое. Не надо его сейчас дергать. Он в состоянии сам проанализировать этот эпизод и сделать выводы.

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