Возьмет ли Семин реванш у Тедеско и другие интриги 14-го тура

В воскресенье в Москве одновременно (!) пройдут сразу два дерби: ЦСКА – «Динамо» и «Локомотив» – «Спартак». Там и там номинальные гости будут пытаться одержать первую победу с новым главным тренером, соответственно Кириллом Новиковым и Доменико Тедеско. Но их соперникам очки нужны не меньше. Если бело-голубые и красно-синие стремятся отползти от зоны вылета, то красно-синие и красно-зеленые ведут заочный спор за первое место.

Особенно интересно, каким предстанет в Черкизове «Локо» после туринской битвы. В прошлом туре Юрий Семин дожал в Грозном «Ахмат» полурезервным составом, но со «Спартаком» такой номер вряд ли пройдет. Придется выпускать всех лидеров, хотя 10 человек отыграли матч против «Ювентуса» без замен, истратив массу сил и эмоций.

Посмотрим, как Тедеско воспользуется усталостью противника. Но настраивать свои команды на дерби он точно умеет. Можно вспомнить, как в позапрошлом сезоне «Шальке», уступая 0:4 дортмундской «Боруссии», в итоге сыграл 4:4. Есть у Тедеско и положительный опыт соперничества с Семиным. В Лиге чемпионов-2018/19 на тот момент 33-летний итало-немец победил тогда еще 71-летнего российского мэтра дважды по 1:0.

Теперь Юрию Павловичу представляется шанс на реванш. Во вторник со «старой синьорой» спустя 23 года не получилось – может, получится, спустя год с юным синьором? Кстати, Семин не побеждал красно-белых с августа 2017-го. Тогда «Локо» забил четыре, пропустил три – и зрители увидели не менее яркий спектакль, чем у Тедеско с «Боруссией» в упомянутом рурском дерби.

ЧЕЙ «И. О.» ПОБЕДИТ РАНЬШЕ?

Перед 38-летним Кириллом Новиковым стоит схожая задача – использовать усталость ЦСКА после еврокубков. И безвыигрышная серия в РПЛ у «Динамо» такая же, как у «Спартака», – шесть матчей… Правда, Новиков, в отличие от Тедеско, пока работает с приставкой «и.о.». Значит, давление на него выше. А зона вылета к динамовцам ближе, чем к спартаковцам…

Любопытная деталь: ЦСКА еще ни разу не обыгрывал «Динамо» на «ВЭБ Арене». В 2018-м бело-голубые увезли с новой армейской арены победу 2:1, а в мае этого года – ничью 2:2. Так что статистика за Новикова, который, к слову, не будет единственным исполняющим обязанности в 14-м туре.

После отставки Александра Григоряна «Тамбовом» на временной основе руководит Сергей Первушин, который попробует одержать первую победу в новом качестве в субботнем домашнем матче с «Уфой». Также не смогут исполнять свои прямые обязанности и наставники «Крыльев Советов» и «Оренбурга» – Миодраг Божович и Владимир Федотов. Оба схлопотали по красной карточке в предыдущем туре.

ДОГОНИТ ЛИ ДЗЮБА СОБОЛЕВА?

Артем Дзюба после феерии в матче с «Ростовом» (3 гола + 2 передачи) стал лидером чемпионата по системе «гол плюс пас» (8+8). Но этого форварду «Зенита» мало. Он наверняка хочет побороться и за звание лучшего голеадора РПЛ, а до Александра Соболева и Элдора Шомуродова, которые пока забили по 10 мячей, уже рукой подать. К тому же в воскресенье «Зениту» играть против «Крыльев» – любимого «клиента» Дзюбы. В пяти предыдущих матчах с самарцами Артем неизменно пополнял лицевой счет голами или передачами (5+5). Ждем захватывающей очной дуэли лидера «Зенита» и Соболева.