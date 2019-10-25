Дмитрий Хомуха: Бундеслига на три головы выше РПЛ

«ШАТОВА НАДО БЫЛО МЕНЯТЬ РАНЬШЕ»

– В чем заключалась тактика Сергея Семака против немецкого клуба? И оправдала ли она себя?

– «Зенит» вышел играть вторым номером. Но наверняка предполагалось, что группа атаки будет чаще получать мяч. Этого не получилось. Поддержка у Артема Дзюбы и Сердара Азмуна была минимальной. «Лейпциг» не позволил гостям в полной мере реализовать свой план.

– Но «Лейпциг» – это не «Бавария» и не «Боруссия». Может, стоило сыграть против такого соперника смелее?

– А вы сравните трансферную стоимость игроков «Лейпцига» и «Зенита», и сразу поймете уровень немецкого клуба.

– Тем не менее, счет открыли питерцы. Вам не показалось, что после этого команда расслабилась?

– Не показалось. Просто «Зенит» предпочел журавлю в небе синицу в виде минимального перевеса в счете. Команда села слишком глубоко, тем самым заметно упростив задачу «Лейпцигу». В перерыве хозяева внесли коррективы – и в итоге реализовали огромное территориальное и игровое преимущество. Во втором тайме немцы могли забить гораздо больше, чем два мяча. Но и этого хватило для победы.

– А вот Семак игру своевременно не скорректировал… Неудачный для тренера матч?

– Да Семак лучше всех нас знает состояние своих игроков, кто на что способен, сколько минут готов сыграть. Хотя, со стороны замены действительно выглядели запоздалыми. Было видно, что тот же Олег Шатов испытывает серьезные проблемы. Пожалуй, его надо было раньше сажать на скамейку.

«В САМАРЕ БУДЕТ ИГРА ОТ НОЖА»

– И на что теперь может рассчитывать «Зенит» в группе?

– Ничего не потеряно. Решающие матчи впереди. Просто теперь придется побеждать «Лейпциг» в Санкт-Петербурге. Гостевое поражение не оставляет других вариантов. Только надо быть очень внимательными. Действуя первым номером, «Зенит» рискует пропускать контратаки, а они у немцев – опасные. Нужна 100-процентная концентрация.

– В клубном рейтинге УЕФА Россия пропустила вперед Португалию…

– Поэтому я и не понимаю тех, что считал эту группу для «Зенита» проходной. Та же бундеслига вышей РПЛ на три головы. Но наша команда претендует на попадание в плей-офф. Все не так плохо.

– Впереди у «Зенита» матч с «Крыльями» в Самаре. Восстановиться после Лейпцига команда успеет?

– А есть выбор? В таблице такая высокая плотность, что нужно в каждой игре брать три очка. «Крылья» тоже будут играть от ножа. Жду непростого матча.