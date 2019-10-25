Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 14-го тура РПЛ

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В 14-м туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет сразу три игры:

25 октября

19.30 (здесь и далее – время мск). «Рубин» – «Урал» (комментаторы – Журавель, Титов)

26 октября

16:30. «Ахмат» – «Арсенал» (комментаторы – Трушечкин, Неценко)

27 октября

16:30. «Локомотив» – «Спартак» (комментаторы – Генич, Моссаковский)

Остальные пять матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

26 октября

14.00. «Тамбов» – «Уфа» (комментаторы – Поленов, Пойда)

19.00. «Ростов» – «Сочи» (комментаторы – Шмельков, Меламед)

27 октября

14.00. «Крылья Советов» – «Зенит» (комментаторы – Кривохарченко, Аксенов)

16.30. ЦСКА – «Динамо» (комментаторы – Арустамян, Жичкин)

19.00. «Краснодар» – «Оренбург» (комментаторы – Шнякин, Зигаев)