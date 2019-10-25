Юрий Семин: В матче со «Спартаком» будем делать акцент на свою игру

- Расскажите, какая в команде ситуация с травмированными перед матчем со «Спартаком»?

- Мы не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона Миранчука и Джорджевича. Не знаю, сможет он вообще сыграть в этом году или нет. Операция ему только предстоит. Остальные ребята готовятся. Не знаю, какие будут кондиции и наших футболистов.

- С учетом травм, можно ли сказать, что сейчас главная ударная сила вашей команды - Алексей Миранчук, который регулярно забивает после травмы?

- Мы надеемся на него. Он должен еще набирать, поскольку пропустил месяц.

- Под руководством Доминико Тедеско «Спартак» провел всего одну игру. Вы по этому матчу будет разбивать игру соперника?

- Будем разбирать, прежде всего, свои действия и акцент будем делать на это. У «Спартака» свои проблемы, а у нас свои. Мы должны быть хороши на поле. Это самое главное.

- При этом пока непонятно будет ли «Спартак» играть в два или в три центральных защитника.

- Мы делаем акцент только на себя.

- Какой сейчас общий эмоциональный фон в команде?

- Сосредоточенный и рабочий.

- Матч с «Ювентусом» пошел на пользу с психологической точки зрения? С одной стороны, могли выиграть у одной из лучших команд мира, с другой - проиграли.

- Поражение есть поражение. Наверное, в тот день не все сложилось, в том плане, что было четыре футболиста, которые перед матчем с «Ювентусом» провели мало тренировок и не играли с «Ахматом». Но такие моменты в футболе часто бывают. Если анализировать тот матч в общем, мы старались, играли изо всех сил, но на тот момент у нас были именно такие возможности. В последние пятнадцать минут тремя заменами «Ювентус» нас додавил. Оставалось десять минут, но давление было очень большим и нас не хватило.

- Против Игнатьева играл Криштиану Роналду. Был ли план, как нейтрализовать одного из лучших игроков в мире?

- Персонального задания по Роналду не было. Но мы учитывали его смещения в середину, которые должен был страховать Мурило. На мой взгляд, они неплохо справились - Криштиану имел только один хороший момент. Но мы много проиграли с другой стороны. Куадрадо имел много мячей и делал много прострелов. В целом, все шло нормально до забитого гола.

- Матчи с «Атлетико» и «Ювентусом» «Локомотив» проиграл, но есть ощущение, что это были одни из лучших матчей вашей команды за последнее десятилетие. Это ошибочное ощущение или эти игры действительно можно выделить?

- Мы сделали коррекцию, по сравнению с прошлым годом. В прошлом сезоне мы, казалось бы, много контролировали мяч, имели достаточно много моментов, но не реализовывали их и нас сразу наказывали за это. Теперь мы играем по-другому. Тот опыт, который получили в прошлом году, пригодился ребятам сегодня. Они играют на результат, и мы также будем продолжать играть. Другое дело – возьмем мы очки или нет. Много зависит от разных обстоятельств. У нас не очень большая скамейка, поэтому, если все футболисты будут здоровы и в хороших кондициях, то мы возьмем очки. А если обстоятельства будут другие - будем бороться. Как пойдет, никто не может предугадать.

- Вы отметили работу Мурило по Криштиану Роналду…

- Не по Криштиану. Я никого не хочу отмечать, просто говорил о той зоне на поле. Прекрасно сыграли и другие центральные защитники. Ребята молодцы. Они были очень дисциплинированы. Только так мы могли взять очки. Они играли согласно нашим задачам и договоренностям.