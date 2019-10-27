Георгий Джикия: Мы кайфуем от идей и задумок Тедеско

– Какие у вас остались впечатления от матча?

– Впечатления самое хорошие. Очень рады, что смогли одержать победу, да еще такую. Все ребята молодцы, старались, бились. То, что было задумано, получалось, мы выбегали в быстрые контратаки.

– Не удивило, что когда «Спартак» стал наращивать темп, «Локомотив» начал уставать и развалился?

– Это было ожидаемо. Они уставшие после игр. Мы перетерпели первый тайм, а во втором чуть-чуть добавили, начались разрывы и мы воспользовались своими моментами.

– Болельщикам «Спартака» такие дерби всегда по душе. А игрокам, несмотря на стыки и жесткие противостояния? Вы кайфовали от игры?

– Когда открытая игра, дерби, тем более в Москве, при полных трибунах, это всегда приятно. Вы правильно сказали, игроки кайфуют от каждого момента. Плюс эмоции никто не отменял. Все хотели выиграть. Был хороший накал. У всех свои задач в турнирной таблице.

– Сейчас команда завоевала не только важные три очка, но в большей степени, наверное, важна эмоциональная сторона от победы. Согласны?

– Для нас, конечно, сегодня очень важно было выиграть, потому что не хочется находиться внизу таблицы. Такие открытые матчи нам даются лучше, поэтому все довольны и счастливы. Тренерский штаб тоже хочу поздравить с победой.

– Команда, по сути, не поменялась после того, как ушел Олег Кононов. Что изменил Тедеско, что «Спартак» так заиграл?

– После перемен всегда так бывает. Тренер привносит что-то свое, тем более наставник у нас иностранец. Сегодня мы играли по другой схеме и получилось удачно. Дай бог, чтобы и дальше так получалось. Нам нравятся задумки и идеи Тедеско, футболисты кайфуют.

– Что больше всего нравится?

– Не хотел бы рассказывать подробности и делать какие-то выводы преждевременно. Посмотрим, как все будет получаться, как будем закреплять хорошие моменты. Сезон длинный.

– Вам лично с тремя центральными защитниками проще играть?

– Я так уже играл, мне это привычно и никакого особого дискомфорта не было. Понятно, что я давно не играл и первые минуты у меня ушли на адаптацию. Но в целом, команда очень хорошо перемещалась. Ребята хорошо вступали в отбор, поэтому все прекрасно получалось. Ошибки тоже присутствовали, но куда без них. Будем работать.

– Это первая победа при Тедеско. Что он сказал после матча?

– Мы стояли в центре поля. Это у нас такая новинка. Он сказал, что рад победе. Мы тоже его поздравили.