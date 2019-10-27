Евгений Ловчев: Тедеско горел и передал этот огонь «Спартаку»

Нельзя не заметить, что «Локо» был не свеж, игроки тяжеловаты. Но «Спартак» выбрал правильную тактику. Делать ставку на позиционные атаки с «Локомотивом», да еще на выезде – не для нынешнего «Спартака». Тактика себя оправдала – сколько раз красно-белые убегали в контратаки, часто три в два во втором тайме. Эти контратаки и принесли победу.

После серии неудач «Спартак» был голоден до победы. И Тедеско настроил команду. Я сейчас не говорю – хороший он тренер или не очень. Но он сам был горячим и передал этот огонь команде. Во втором тайме он требовал и требовал плотность игры. «Спартак» выглядел, как разжатая пружина.

Я часто произношу известную фразу: команда не играет в силу своих футболистов. Это можно со всем основанием сказать про «Спартак» последнего времени. Жиго, Джикия, Бакаев, Тил Шюррле – это качественные футболисты. Тила, правда, сегодня не было, но дело не в этом – команда играла плохо в последнее время. Сегодня мы увидели, что команда сыграла в силу своих игроков. «Спартак» победил по делу, но это не значит, что в следующем матче все будет так же хорошо.

Меня тут просят прокомментировать игру Ларссона и Понсе. Ларссон вышел, когда «Локо» уже почти развалился. Свои эпизоды он использовал, больше ничего пока сказать не могу. Он был свежим.

Понсе забил важный гол, но в этом мяче больше доля вины Гилерме, чем заслуга Понсе. По сути, игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме. Зачем он побежал вперед в эпизоде с первым голом?

Отдельно отметил бы Зелимхана Бакаева. На мой взгляд, лучший игрок матча. Тедеско поставил его в центр, и он проявил себя во всей красе. Его отличные передачи решил исход матча. Парень умеет обыгрывать, а это очень важно перед штрафной.