Доменико Тедеско: Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Ман Сити» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 октября 2019 21:48ФутболМощенко Захар

Доменико Тедеско: Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Ман Сити»

Новый главный тренер «Спартака» дал подробную оценку игре своей команды в победном (3:0) столичном дерби с «Локомотивом» на «РЖД Арене».

– Доволен, что удалось победить, однако считаю результат игры несколько завышенным в нашу пользу, – отметил Тедеско. – Если смотреть только на цифры матча в отрыве от контекста, то может показаться, что все было идеально. Но до идеала нам еще далеко. Предстоит еще много над чем работать. В раздевалке после игры мы сказали об этом: есть еще много тем, которые нам надо обговорить. А победа в дерби достигнута за счет слаженной работы всего коллектива. Хотя мне не очень понравился первый тайм, потому что мы не владели мячом так часто, как хотелось бы.

– Зелимхан Бакаев сделал в матче три голевые передачи. Почему вы решили использовать его в роли центрального, а не флангового полузащитника?
– На этой неделе меня уже раз десять спросили про Бакаева и его новое амплуа. Я спрашивал Зелимхана, каково ему на этой позиции. Он ответил, что ему она очень нравится. Если слышу от игрока такой ответ, не могу ему отказать. К тому же сохраняется возможность, что в какой-то момент, в каком-то поединке этот футболист может сыграть и на фланге. Универсальные игроки – это здорово!

– Довольны, что Джордан Ларссон, у которого до этого не очень шло в «Спартаке», забил «Локомотиву» два мяча?
– С Ларссоном такая же ситуация, как и с Бакаевым. Мы поговорили с ним, обсудили позицию на поле. Джордан сказал: «Мне нравится позиция центрального нападающего». И он себя прекрасно показал в этой роли. Но иногда из тактических соображений приходится ставить футболистов на другие позиции – так было и с Ларссоном в прошлом матче. Как нападающий Джордан чувствует себя прекрасно.

– Гус Тил неудачно провел предыдущий поединок с «Рубином». Почему в дерби он вообще не сыграл?
– У нас сейчас очень хорошая конкуренция в команде. Не соглашусь с вами: Гус неплохо сыграл с «Рубином», после этого хорошо работал всю неделю. Но у нас очень большой выбор в центре поля – порядка семи игроков. Решение по составу принимать непросто, и порой до конца не знаешь, правильный выбор ты сделал или нет. Сегодня я решил, что нам в центр необходим такой универсальный игрок, как Наиль Умяров. А Гус – классный, умный футболист, он еще выйдет на поле и сыграет свою роль.

– У «Спартака» было очень много контратак и почти не было действий в позиционном нападении. Каким все-таки будет игровой рисунок вашей команды в атаке?
– Безусловно, нам нужно работать над контролем мяча. Против «Локомотива» с этим у нас были проблемы, соперник накрывал наши атаки. Нужно стараться быстрее работать с мячом, делая одно-два касания. А в этом матче мы делали слишком много касаний, еще и теряя мяч. Необходимо работать над всеми компонентами игры. Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и после длительного контроля мяча в позиционном нападении, и после контратак.

– Андре Шюррле после удара в перекладину в середине первого тайма больше ничем не запомнился и выглядел не самым активным на поле. Согласны?
– Это последствия болезни: Андре не тренировался довольно длительный срок. За это время неизбежно теряешь игровой ритм. Но мне понравилось, как Шюррле тренировался на этой неделе. В первом тайме он проделал большой объем работы: нужно было прессинговать защитников «Локомотива», и Андре эту задачу выполнял. У нас есть хороший резерв, есть кого выпустить на замену, что я и сделал во втором тайме.

– Вы очень эмоционально праздновали голы своей команды. Будете выскакивать на поле в подобных ситуациях и впредь?
– В дерби без эмоций никуда, это обязательная составляющая подобных матчей. Могу сказать, что одержали победу над «Локомотивом» в том числе и благодаря эмоциям. Что касается моих эмоциональных проявлений в следующих матчах… Посмотрим, я не могу запланировать свои эмоции. Поэтому поступаю так, как чувствую себя в данную минуту.

– По ходу второго тайма из-за эмоциональных проявлений вы получили первую карточку в своей карьере тренера. К судейству есть вопросы?
– Да, я был предупрежден за то, что дотронулся до судьи. Принимаю это решение. Но я вообще не люблю говорить о судьях – всегда лучше сказать что-то про состояние поля или, например, снег, который в России часто идет даже осенью. Считаю, что нужно работать над собой и искать причины плохих моментов в своей работе, а не во внешних факторах.

Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Махачев – Макгрегору: Ты скорее будешь драться со стариком, чем с дагестанцем, разбивающим твое лицо Конор Макгрегор: Мой любимый футболист – Киран Тирни Павлович после победы над Грином: Спасибо всем! Ваша поддержка мотивирует
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Без Божовича и без борьбы. «Зенит» легко выиграл в Самаре «Зенит» одержал сколь уверенную, столь и рядовую победу над «Крыльями Советов» и продолжил проход за вторым подряд чемпионским титулом. 27.10.2019 16:06 Футбол Зибрак Артем
Почему крупная победа «Спартака» - сенсация третьей свежести. Колонка Цыбанева Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев не удивлен и не впечатлен успехом красно-белых. 27.10.2019 22:22 Футбол
Еще по теме:
Юрий Семин: После поражений ничего не говорю команде – сразу ухожу «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил прямую красную карточку Кирилл Новиков: Не считаю, что у ЦСКА было территориальное преимущество
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона «Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд – яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 24.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
22:11 Футбол «Рома» победила «Милан» в чемпионате Италии
22:07 Футбол «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом»
21:50 Футбол Юрий Семин: После поражений ничего не говорю команде – сразу ухожу
21:23 Хоккей «Салават Юлаев» победил минское «Динамо»
20:53 Футбол «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил прямую красную карточку
20:48 Хоккей ЦСКА по буллитам одолел «Авангард»
19:56 Хоккей «Витязь» в Подольске уступил «Куньлуню»
19:41 Хоккей «Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу кряду
19:23 Футбол Кирилл Новиков: Не считаю, что у ЦСКА было территориальное преимущество
19:12 Футбол Доменико Тедеско: «Спартаку» над многим нужно работать
18:55 Футбол «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч АПЛ
18:46 Евгений Ловчев: Игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме
18:37 Футбол ЦСКА проиграл московскому «Динамо»
18:29 Футбол «Спартак» разгромил «Локомотив» и одержал первую победу при Тедеско
18:19 Футбол Ларссон за две минуты оформил дубль в ворота «Локомотива»
18:09 Футбол «Гранада» сместила «Барселону» с первого места в таблице примеры
17:54 Футбол «Локомотив» – «Спартак». Понсе вывел красно-белых вперед
17:36 Футбол Тедеско получил предупреждение за споры с арбитром
17:24 Футбол «Химки» разгромили «Авангард» в матче ФНЛ
17:11 Футбол ЦСКА – «Динамо». Влашич не забил пенальти
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика