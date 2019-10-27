Доменико Тедеско: Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Ман Сити»

– Доволен, что удалось победить, однако считаю результат игры несколько завышенным в нашу пользу, – отметил Тедеско. – Если смотреть только на цифры матча в отрыве от контекста, то может показаться, что все было идеально. Но до идеала нам еще далеко. Предстоит еще много над чем работать. В раздевалке после игры мы сказали об этом: есть еще много тем, которые нам надо обговорить. А победа в дерби достигнута за счет слаженной работы всего коллектива. Хотя мне не очень понравился первый тайм, потому что мы не владели мячом так часто, как хотелось бы.

– Зелимхан Бакаев сделал в матче три голевые передачи. Почему вы решили использовать его в роли центрального, а не флангового полузащитника?

– На этой неделе меня уже раз десять спросили про Бакаева и его новое амплуа. Я спрашивал Зелимхана, каково ему на этой позиции. Он ответил, что ему она очень нравится. Если слышу от игрока такой ответ, не могу ему отказать. К тому же сохраняется возможность, что в какой-то момент, в каком-то поединке этот футболист может сыграть и на фланге. Универсальные игроки – это здорово!

– Довольны, что Джордан Ларссон, у которого до этого не очень шло в «Спартаке», забил «Локомотиву» два мяча?

– С Ларссоном такая же ситуация, как и с Бакаевым. Мы поговорили с ним, обсудили позицию на поле. Джордан сказал: «Мне нравится позиция центрального нападающего». И он себя прекрасно показал в этой роли. Но иногда из тактических соображений приходится ставить футболистов на другие позиции – так было и с Ларссоном в прошлом матче. Как нападающий Джордан чувствует себя прекрасно.

– Гус Тил неудачно провел предыдущий поединок с «Рубином». Почему в дерби он вообще не сыграл?

– У нас сейчас очень хорошая конкуренция в команде. Не соглашусь с вами: Гус неплохо сыграл с «Рубином», после этого хорошо работал всю неделю. Но у нас очень большой выбор в центре поля – порядка семи игроков. Решение по составу принимать непросто, и порой до конца не знаешь, правильный выбор ты сделал или нет. Сегодня я решил, что нам в центр необходим такой универсальный игрок, как Наиль Умяров. А Гус – классный, умный футболист, он еще выйдет на поле и сыграет свою роль.

– У «Спартака» было очень много контратак и почти не было действий в позиционном нападении. Каким все-таки будет игровой рисунок вашей команды в атаке?

– Безусловно, нам нужно работать над контролем мяча. Против «Локомотива» с этим у нас были проблемы, соперник накрывал наши атаки. Нужно стараться быстрее работать с мячом, делая одно-два касания. А в этом матче мы делали слишком много касаний, еще и теряя мяч. Необходимо работать над всеми компонентами игры. Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и после длительного контроля мяча в позиционном нападении, и после контратак.

– Андре Шюррле после удара в перекладину в середине первого тайма больше ничем не запомнился и выглядел не самым активным на поле. Согласны?

– Это последствия болезни: Андре не тренировался довольно длительный срок. За это время неизбежно теряешь игровой ритм. Но мне понравилось, как Шюррле тренировался на этой неделе. В первом тайме он проделал большой объем работы: нужно было прессинговать защитников «Локомотива», и Андре эту задачу выполнял. У нас есть хороший резерв, есть кого выпустить на замену, что я и сделал во втором тайме.

– Вы очень эмоционально праздновали голы своей команды. Будете выскакивать на поле в подобных ситуациях и впредь?

– В дерби без эмоций никуда, это обязательная составляющая подобных матчей. Могу сказать, что одержали победу над «Локомотивом» в том числе и благодаря эмоциям. Что касается моих эмоциональных проявлений в следующих матчах… Посмотрим, я не могу запланировать свои эмоции. Поэтому поступаю так, как чувствую себя в данную минуту.

– По ходу второго тайма из-за эмоциональных проявлений вы получили первую карточку в своей карьере тренера. К судейству есть вопросы?

– Да, я был предупрежден за то, что дотронулся до судьи. Принимаю это решение. Но я вообще не люблю говорить о судьях – всегда лучше сказать что-то про состояние поля или, например, снег, который в России часто идет даже осенью. Считаю, что нужно работать над собой и искать причины плохих моментов в своей работе, а не во внешних факторах.