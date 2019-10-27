Почему крупная победа «Спартака» - сенсация третьей свежести. Колонка Цыбанева

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Без малого год назад «Спартак» тоже салютовал своему новому тренеру нежданной победой над «Локо». Только тогда тренера звали Олег Кононов. А теперь - Доменико Тедеско.

Громкая и удалая с виду победа красно-белых над одним из солидеров чемпионата – на самом деле если и сенсация, то с пометкой «дежавю». Ведь в прошлое предзимье прежняя версия «Спартака», и тоже во втором своем матче под началом нового главного, выказала, если вспомнить, практически те же настроения и умения, что и нынешняя, разродившаяся голевым салютом в Черкизове. Обрела компактность и цепкость в обороне. Вспомнила, как проводить голевые атаки с игры.

А коли вспоминать более отдаленное, то с Муратом Якином «Спартак» стартовал с 4:0 в Казани. Ну, когда еще он столько там забивал?

А с Унаи Эмери на первых порах даже лидировал.

И, между прочим, скромный и привлекший к себе куда меньше внимания новичок на поприще командира игры в РПЛ динамовский Кирилл Новиков в своем дебюте сделал абсолютно то же самое, что и итало-германец в «Спартаке». Скрепил оборону третьим центральным защитником, добавив тыловым службам плотности и цепкости, – раз. А в атаке попросил команду не биться малоподвижно и тупо головой о стену, а шуровать сугубо по оставленным без контроля зонам. Да и получил Новиков силами совсем уж аутсайдерского «Динамо», заметим, практически симметричный с Тедеско результат. Ничья с «Краснодаром» и победа над ЦСКА против ничьей с «Рубином» и победы над «Локо».

Словом, веду разговор к тому, что громкие 3:0 в Черкизове способны доверительно нам сообщить только одну новость. Ту, что команда Юрия Семина, похоже, не конкурент в чемпионском походе команде Сергея Семака. «Зенит» вряд ли устроил бы день открытых ворот по случаю свежих спартаковских эмоций. А «Локо» словно платит легковерным любителям перемен на тренерском мостике налог с колоритного образа Юрия Палыча как символа тренерского постоянства…

После матча в спартаковском лагере только и было разговоров, что о новых эмоциях, связанных с появлением Тедеско. Вообще говоря, нынешними летом и осенью «Спартак», такое впечатление, только новыми эмоциями и питается. Только от них и изволит хоть как-то играть. Ибо если до смены главного и было что вспомнить, то серию из трех побед, сопряженную с дебютом за красно-белых Шюррле и Тиля, привнесших тогда, казалось, более высокую мастеровитость. Но нынче один из них элементарно не проходит в основной состав, а терпеть присутствие на поле другого темпераментный Тедеско долго не в состоянии…

Хотя, кто бы спорил, приятно в матче с «Локо» было уже то, что спартаковцы, что называется, доигрывали эпизоды до конца, не выключаясь. И напомнили о том, что состав у команды собран вполне крепкий, чтоб не сказать крутой по меркам РПЛ. Вспоминается, однако, с учетом всего прежнего красно-белого опыта, старый анекдот. Первоклассник выходит 1 сентября из школы. Родители его пытают: «Ну как тебе? Рассказывай скорей!» А он в ответ: «Да все хорошо, интересно. Только почему вы не предупредили, что это будет продолжаться десять лет изо дня в день…».