Алекс Крал: С приходом Тедеско в «Спартаке» многое изменилось - Советский спорт
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28 октября 2019 09:30ФутболГригорьевская Юлия

Алекс Крал: С приходом Тедеско в «Спартаке» многое изменилось

После матча «Локомотив» – «Спартак» своим мнением поделились полузащитник Алекс Крал и защитник Самуэль Жиго.

– После матча вы с командой собрались в центре поля. О чем говорите, если не секрет? Это теперь новая традиция в «Спартаке»? – вопрос Кралу.
– Я не знаю. Этот вопрос лучше задать нашему тренеру. Мы говорим об игре, неделе тренировок, обсудили матч, наши эмоции. Тренер поблагодарил нас. Мы тоже его поблагодарили. И это было очень мило.

– Вы играли в три защитника. Это новшество было удобно для команды?
– Мы играли иначе, чем раньше – в три защитника. Это была более атакующая игра и хорошая тактика на матч с «Локомотивом».

– Второй тайм получился для «Спартака» лучше, чем первый. А в первом были некоторые проблемы. Почему?
– Возможно, было больше нервов. До этого мы не были в хорошем положении, потому что давно не выигрывали матчи. Во втором тайме мы действовали хорошо, забили много мячей. Было много контратак.

– Какие у вас впечатления от команды? Это первая победа после шести неудачных матчей.
– Для нас все только начинается. Очень важно было победить в дерби.

– Какие моменты были ключевыми в матче?
– Голы. В прошлой встрече у нас были опасные моменты, но забить не получилось.

– Какая для вас самая удобная позиция на поле?
– У нас есть позиции «шестерки», «семерки» и «десятки». Моя роль – шестой номер, я должен помогать защитникам. У меня это получается лучше. Так что теперь могу показывать свой уровень.

– Климат в команде как-то поменялся с приходом Тедеско?
– С приходом нового тренера всегда появляется дополнительная мотивация, новый импульс. Я в «Спартаке» только один месяц, так что мне сложно сравнивать тренеров. С одним провел всего три матча, с другим – два. Но изменилось многое. Это точно.

«Я счастлив за наших фанатов, которые заждались побед»

– В первом тайме чувствовали давление? «Спартак» был не так хорош, – вопрос Жиго.
– Да, «Локомотив» был сильнее. Мы привыкали к новой системе. Нужно было время.

– Счет 3:0 по игре?
– Возможно, «Локомотив» был получше в первом тайме. Но во втором нам дали много пространства, и мы забили три мяча. Пока не стоит говорить о чем-то в долгосрочной перспективе. Прошел всего лишь один матч. Мы движемся поступательно. В четверг у нас очень важная игра, не менее важная, чем сегодня, и мы уже концентрируемся на ней.

А так мы, конечно, очень рады этой победе. Особенно я счастлив за наших фанатов, которые заждались побед. Но пока рано радоваться. Впереди много работы и много матчей.

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