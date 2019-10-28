Евгений Ловчев: Теперь видно, что Кононова и Хохлова уволили вовремя

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«Локомотив» – «Спартак» – 0:3

Рано хватить Ларссона и Понсе

Победа «Спартака» получилась очень хорошей, но не хочу ее переоценивать. Красно-белые перестали мусолить мяч на своей половине поле, а стали проводить быстрые атаки, что было особенно эффективно против уставшего после Турина «Локомотива».

К тому же спартаковцы очень качественно сыграли в защите. Этому поспособствовали изменения, сделанные Доменико Тедеско. Соперников встречали две насыщенные линии защиты и полузащиты, расположенные очень компактно. В результате, у «железнодорожников» не было владения мячом у штрафной Александра Максименко. Неслучайно красно-белые накрыли много ударов. Наверняка эта модель в три центральных сохранится и в будущем.

При Олеге Кононове «Спартак» не играл в силу своих игроков. Все-таки очевидно, что шесть-семь человек в команде футболисты высокого уровня. Их надо было объединить в команду и выстроить игру, что пока и удается Тедеско.

Например, если говорить о персоналиях, сработал ход по переводу Зелимхана Бакаева в центр. Ему там пока не привычно, но он обладает одним важным качеством – в отличие от Аяза Гулиева, он всегда играет вперед – идет в обыгрыш или делает пас. Даже Гус Тил не так нацелен на атаку.

Наиль Умяров второй матч подряд вышел при новом тренере. Думаю, он получил сейчас реальный шанс закрепиться в основе. Но реализовать его будет сложно – есть ведь еще отошедший от травмы Роман Зобнин. И все равно Умяров, вне всяких сомнений, полезнее Гулиева. Тот меня вообще разочаровал. В «Ростове» он был таким нацеленным на ворота, а здесь стал трусоватым – принимая мяч, разворачивается к своим воротам, отдает все время назад.

Обращают внимание на то, что все три мяча «Спартак» забил после ухода с поля Андре Шюррле, но я бы не стал связывать два этих факта. В том, что защитники «Локомотива» устали во втором тайме, велика и его заслуга. Тем не менее, радует, что Тедеско заменил его. Это говорит о том, что для него все равны – он выпускает тех, кто прямо сейчас принесет пользу, а Шюррле, как ни крути, медленнее того же Джордана Ларссона.

А вот от восторгов по поводу игры авторов голов Эсекьеля Понсе и Ларссона я бы пока воздержался. Что мы вспомнили бы о Понсе, если бы не гол, ставший следствием чудовищной ошибки Гилерме? То же можно сказать и о Ларссоне. Если бы он дважды не ударил по воротам, можно было бы сказать, что он и не играл. В этом матче швед проявил себя, но до этого провалил пять-шесть игр. Не хочу говорить о нем плохо, но пока и хвалить считаю лишним.

Мы долго задавались вопросом, правильно ли уволили Кононова. Матч воскресенье показал, что да. То же, кстати, касается и смены в «Динамо» Дмитрия Хохлова на Кирилла Новикова.

В четверг в кубковом матче с «Ростовом» игра будет другой, потому что команда Валерия Карпина не играет, как «Локомотив». Он предстанет более свежим, будет быстрее опускаться в оборону и не позволит «Спартаку» проводить такие опасные контратаки. Тедеско продолжит гнуть линию быстрых атак, чтобы по 10 полевых не успевали возвращаться на свою половину поля, но таких забегов три в два уже не будет.

ЦСКА – «Динамо» – 0:1

Стратегия армейцев покупать по дешевке дает сбой

С учетом перехода «Динамо» на игру в три центральных защитника я насчитал в отчетном туре сразу семь команд РПЛ, использовавших такую модель игры в обороне. Считаю, тренеры идут на это не от хорошей жизни. Я играл в командах, в которых всегда хватало качественных защитников, им не требовалось играть в тройке. А сейчас у нас хоть 10 защитников поставь, все равно они будут плохо играть в обороне.

У ЦСКА сзади просто кошмар. Новиков поставил против медленных защитников армейцев бегунков – сначала Сильвестра Игбуна, а затем заменил его на Клинтона Нжи. Камерунец в концовке вообще дважды убежал от оппонентов, как от стоячих. Мог оформить и дубль.

Но не думаю, что виноват в этом Виктор Гончаренко. Кого ему купили, из тех он и выбирает, а денег в команде нет. Особенно поражает меня Виктор Васин (правда, он не играл в воскресенье). Когда смотрю в его лицо, вижу одухотворенного дебила. А Гончаренко его до сборной России довел. Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, сыгравшие против «Динамо», даже близко не Вирджилы ван Дейки. Но когда у них стало что-то получаться, руководство клуба посчитало, что стратегия работает и никого покупать не надо. А если и берет игроков, то только по дешевке. Вот и результат.

Армейцы не могут выиграть уже на протяжении пяти матчей, четыре из которых вообще проиграли, и сразу начались разговоры о кризисе, сомнения в Гончаренко. Однако мало кто обращает внимание на то, что в каждом матче у ЦСКА было немало голевых моментов. Они могли в этих матчах и выиграть. Если и говорить о кризисе, то о кризисе мастерства в атаке и нефарте. В остальном команда та же самая. Поэтому не сомневаюсь в том, что в кубковом матче против «Уфы» неудачная серия красно-синих прервется.

Довелось прочитать, что игроки ЦСКА не реализуют так много моментов из-за того, что играют в очень динамичный футбол, и мышцы у них быстро забиваются. Мне в связи с этим вспомнилась история. Когда я только начинал играть в высшей лиге, стоило мне задуматься об усталости, сразу же сводило ноги. И был такой великий тренер Михаил Якушин. Однажды иду по магазину, а он мне навстречу. Говорит: «Привет, Хамрин». Тут надо пояснить, что Курт Хамрин – шведский нападающий, первый легионер в чемпионате Италии. Он играл со спущенными гетрами. А я тоже, когда ноги сводило, спускал гетры. Я объяснил Якушину, почему спускаю гетры. А он в ответ: «Хочешь совет дам, чтобы ноги не сводило? Иди работать бухгалтером – руки сводить будет». Это я к тому, что все эти разговоры об усталости полная ерунда.

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2

Дзюба научил Азмуна командному футболу

«Зенит» единственный наш участник еврокубков, не потерявший в туре очки. Это говорит, что у нас равный чемпионат. Это радовало бы, если бы в Европе наши клубы всех обыгрывали, а раз они проигрывают, получается, что все клубы в РПЛ одинаково плохи. Видимо, за исключением «Зенита». Хотя питерцы так мощно укомплектованы, что вообще должны выигрывать первый круг с 10-очковым отрывом.

Не скажу, что в Самаре питерцы выиграли легко и непринужденно. В первом тайме имели преимущество, забили один мяч и удовлетворились. Во втором тайме была уже более равная игра. Гол Артема Дзюбы перед самым финальным свистком не в счет.

В последних трех турах Сердар Азмун отдал три голевые передачи – больше, чем за весь весенний отрезок. Кто-то говорит о том, что у него меняется роль в команде, но я склонен считать, что у этого явления другие причины. Во-первых, он перестал забивать так часто, как было поначалу. Старается, имеет моменты, но много не реализует. Во-вторых, Дзюба своей игрой, всеми этими скидками и голевыми передачами партнерам на своем примере обучает Азмуна больше играть на партнеров. Азмун в голевой атаке ведь мог забивать и сам, но отдал Дзюбе. Потому что не был уверен в себе и научился получать удовольствие от командной игры.

«Ростов» – «Сочи» – 2:0

Философия Карпина: Обкакались? Идите и смывайте!

Игра была довольно равной, а результат сделал Роман Еременко. Он, конечно, мастер – дважды шлепнул по воротам, и вот вам два гола. Тут надо в очередной раз отметить работу Карпина. Кто-то после поражения 1:6 добил бы команду, мол, всех поменяю, дубль выставлю. Карпин сделал по-другому – обкакались, идите и смывайте. В результате команда была взведена и нацелена на победу.

В кубковом матче со «Спартаком» у «Ростова», как обычно, будет особая мотивация. Карпин будет втолковывать Еременко и Ивелину Попову, что их оттуда выперли, поэтому надо показать все, что у них есть.

«Краснодар» – «Оренбург» – 1:1

Оренбуржцы – самый неудобный соперник для «быков»

«Краснодар» в РПЛ ни разу не обыграл «Оренбург», но лично я никакой закономерности в этом не вижу. Видимо, просто неудобный соперник. Такое бывает.

В мое время «Торпедо» все время обыгрывало «Спартак». Помню, как-то перед матчем торпедовец Алексей Еськов подошел ко мне и предложил сгонять ничейку. Я, конечно, отказался: «Мы настроены, порвем вас сегодня!». И на 15-й минуте мы проигрывали уже 0:3. А потом пришел Константин Бесков, и все поменялось.