Александр Егоров: Оба эпизода в штрафной «Динамо» Карасев оценил верно

ОБ УДАЛЕНИИ БЕРГА

– На 80-й минуте матча «Краснодар» – «Оренбург» судья Алексей Матюнин показал прямую красную карточку Маркусу Бергу. Я уже разговаривал с представителями краснодарского клуба. Они подают апелляцию в КДК. Что ж, их право. Пока мне сказать нечего. Вопрос о возможной отмене карточки рассмотрит экспертная комиссия, которая передаст дело в КДК.

О ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ШУНИНА

– Сергей Карасев поставил 11-метровый в пользу ЦСКА после консультации с видеоассистентом. Знаю, что не все динамовцы с этим решением согласны. Но, на мой взгляд, это чистый пенальти. Система VAR была использована и в другом спорном эпизоде в штрафной бело-голубых, когда мяч попал в руку Владимиру Рыкову. И тут Карасев поступил правильно, не назначив пенальти. Это классическая ситуация. Рука в опоре. По всем инструкциям, за такое наказывать защитника нельзя.

При этом хочу подчеркнуть: наличие VAR не освобождает судей от ответственности. Видеоповторы помогают судить, но не заменяют арбитра. Только он отвечает за то, что происходит на поле.

О МАТЧЕ «ЛОКО» – «СПАРТАК»

– В центральном дерби выходных судья Алексей Еськов ни разу не использовал VAR. И это не помешало ему отработать качественно. Ключевых ошибок он не допустил. И удалять Дмитрия Баринова за фол на Зелимхане Бакаеве, вопреки мнению некоторых болельщиков, не должен был. Если кто-то увидел в действиях Баринова намерение нанести травму, это еще не повод для красной карточки. Самого нарушения не было. А за резкое движение полузащитник «Локомотив» получил желтую. Все логично.

О ФИДЛЕРЕ И КВАРАЦХЕЛИИ

– В конце матча «Рубин» – «Урал» полузащитник гостей Артем Фидлер наступил на ногу игроку казанского клуба Хвиче Кварацхелии, но Виталий Мешков не отреагировал. Вот это ошибка. Судья должен был вынести Фидлеру повторное предупреждение и удалить с поля. За это Мешкову снижена оценка.