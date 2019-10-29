Лапочкин не назначил пенальти в ворота «Тамбова» и ошибочно удалил Чуперку - Советский спорт
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29 октября 2019 08:20ФутболЛевитин Владимир

Лапочкин не назначил пенальти в ворота «Тамбова» и ошибочно удалил Чуперку

Экспертиза Владимира Левитина.

«РУБИН» – «УРАЛ» – 0:0

Судья: Виталий Мешков

Грубых ошибок не допускал. Из-за недостатка физических кондиций иногда допускал небольшой брак, потому что находился на неоптимальном расстоянии от игровых моментов. Также обращает на себя внимание недостаточная изящность его движений.

«ТАМБОВ» – «УФА» – 3:0

Судья: Сергей Лапочкин

44-я минута – грубая ошибка. Мяч попал в выставленную на уровне груди руку Тетрашвили. Пенальти не назначен.

74-я минута – ошибка. Козлов плечом подработал себе мяч в чужой штрафной, но арбитр свистком остановил атаку. Осознав свою ошибку, он компенсировал ее семью минутами спустя удалением с поля Чуперки.

81-я минута – грубая ошибка. Чуперка допустил мелкий полуфол в борьбе за мяч. Максимальное наказание в таком случае – назначение штрафного удара, однако Лапочкин неожиданно показал ему желтую карточку. Две минуты спустя Чуперка в борьбе за верховой мяч ударил соперника рукой и заслужил предупреждение, однако теперь оно оказалось для него вторым. В итоге – несправедливое удаление игрока «Тамбова».

Вывод. Признанный лучшим судьей прошлого сезона Лапочкин допустил две серьезные ошибки. Обе относятся ко второй половине игры.

«АХМАТ» – «АРСЕНАЛ» – 1:1

Судья: Николай Волошин

84-я минута – правильное решение. Уже имевший предупреждение за грубую игры Роши в метре от своей штрафной поставил подножку Альваресу. Судья абсолютно по делу показал ему вторую желтую и удалил с поля.

Вывод. Второй тур подряд Волошин провел успешный матч. Его отличает хорошее понимание игровых моментов, отличная спортивная форма, принципиальность, смелость и решительность. Как же разительно отличается абсолютно обоснованное удаление Роши от несправедливого удаления Чуперки!

«РОСТОВ» – «СОЧИ» – 2:0

Судья: Евгений Турбин

В отличие от прошлого сезона, где Турбин допустил шесть грубых ошибок в 12 матчах, нынешний он проводит стабильно, а если и допускает незначительные ошибки, то нечасто. Игру в Ростове Турбин провел раскрепощенно, порой с улыбкой объяснял свои решения игрокам, был непридирчив, избегал давать свистки за мелкие полуфолы. Наконец-то наступил «День Турбина», и он, критически оценив свое судейство за последние годы, нашел дополнительные резервы для повышения своего судейского класса.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ЗЕНИТ» – 0:2

Судья: Станислав Васильев

Оценка качества судейства должна учитывать сложность игры. Матч в Самаре проходил в низком темпе, количество единоборств было небольшим, а преимущество «Зенита» подавляющим. Первый тайм Васильев провел безукоризненно, но во втором допустил несколько незначительных ошибок, отсудив в итоге на твердую четверку. Тем не менее, его истинная квалификация может быть оценена только в более напряженных матчах.

ЦСКА – «ДИНАМО» – 0:1

Судья: Сергей Карасев

17-я минута – правильное решение VAR. Рыков в штрафной ударил по ноге Чалова, но Карасев, хотя и видел момент, пенальти не назначил. Его выручил VAR – после длительной паузы ассистенты дали сигнал арбитру, что надо остановить игру. Пенальти назначен. Между фолом и пробитием пенальти прошли 4,5 минуты, а ведь момент был предельно простой и однозначный.

Впоследствии Карасев несколько раз принимал быстрые самостоятельные решения, причем их сложность была даже выше, чем в данном эпизоде.

56-я минута – правильное решение. Рыков упал на боковой линии штрафной и прижатой к газону рукой соприкоснулся с мячом, находящимся внутри штрафной. Решение не наказывать Рыкова назначением пенальти верное.

77-я минута – правильное решение. После навеса Шиманьски мяч попал в прижатую к телу руку защитника армейцев. Карасев принял верное решение не назначать пенальти даже без консультаций с ассистентами VAR.

Выводы. Карасев активно пользуется услугами VAR. Это его спасательный круг. Да, справедливость с опозданием восстанавливается, но ставится под сомнения его квалификация. Качественному судейству не свойственны мхатовские паузы, к которым приводит обращение к VAR.

«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК» – 0:3

Судья: Алексей Еськов

Грубых ошибок не допустил, но и высокий класс не продемонстрировал. Еськов дал два-три непонятных свистка, еще было столько же ошибочных решений после единоборств. Также отметился свистками перестраховочного характера.

Судья должен принимать решения, понятные игрокам и зрителям. Есть такое выражение – плохо, когда нарушение видит весь стадион, но еще хуже, когда его видит один только судья. Это свойственно многим российским судьям, для которых инструкции теоретического характера более весомы, чем творческий подход к понятной зрительской аудитории трактовке игровых моментов.

«КРАСНОДАР» – «ОРЕНБУРГ» – 1:1

Судья: Алексей Матюнин

80-я минута – решение на усмотрение арбитра. Иногда, в пограничных условиях, надо давать судьям на откуп решения, которые можно условно назвать спорными. Такой эпизод случился в Краснодаре, когда Берг в борьбе за мяч в подкате вперед ногами задел шипами бутс ноги Мишкича. Мишкич травмирован, Берг – удален. Нарушение тянет на «малиновую» карточку – можно было показать красную или ограничиться желтой. Во втором случае упреков от пострадавшей стороны он бы не услышал.

ЛУЧШИЙ АРБИТР 14-го ТУРА – Николай Волошин (Смоленск)

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