Александр Панов: Хорошо, что «Спартак» снова тренирует иностранец - Советский спорт
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29 октября 2019 09:06ФутболГригорьевская Юлия

Александр Панов: Хорошо, что «Спартак» снова тренирует иностранец

Бывший нападающий «Зенита», «Торпедо» и «Динамо», который в последние годы активно болеет за «Спартак», высказался о громкой победе красно-белых над «Локомотивом» и приходе в команду Доменико Тедеско.

«УШЕЛ С ТРИБУНЫ ЗАРАНЕЕ»

– Дерби с «Локо» смотрели на фанатке?
– Конечно.

– И вам тоже после матча пришлось ждать больше часа, пока выпустят с трибуны?
– Я ушел раньше. Знал, что потом будут час держать на секторе. А исход матча сомнений уже вызывал. Встал с места и пошел. Благо метро рядом, очень удобно. Вагоны были еще полупустые…

– 3:0 – неожиданный результат?
– Это приятная неожиданность. Сколько раз ходил на матчи с «Локо» в Черкизово – все время играли вничью. Но с третьего раза все-таки победили. Да еще при такой результативной и интересной игре.

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Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНОВ (@hardcorer1975)

– Счет по игре? Или «Спартаку» повезло?
– Безусловно, «Локо» провел на неделе непростой матч, потратив в Турине много эмоциональных и физических сил. Обороняться «на ноль» против «Ювентуса» семьдесят минут непросто. А проиграть в итоге еще и обидно. Поэтому к «Спартаку» команда Юрия Семина подошла не в лучшем состоянии…

Однако в первом тайме «Локо» хорошо играл, создавал моменты. Алексей Миранчук, Эдер могли забивать, Мурило неплохо пробил. В эти минуты за «Спартак» было тревожно. До перерыва кроме попадания Андре Шюррле в штангу и вспомнить нечего. Но во втором тайме команда сделала то, что должна, с учетом состояния соперника. Стала ловить уставших хозяев на контратаках.

Вспомните, перед первым голом «Спартака» было два удара по воротам Александра Максименко. Но Наиль Умяров принял на себя мяч, мы побежали вперед – и Эсекиэль Понсе прекрасно завершил. Уступая в счете, «Локо» еще больше раскрылся, что нам и было нужно. Максименко пару раз выручил, а в нападении ребята свое дело сделали. После второго гола все стало понятно.

«ПОНСЕ – ТО, ЧТО НУЖНО»

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– Дубль на свой счет записал Джордан Ларссон. Вы знали, что его знаменитый отец Хенрик был на трибунах?
– Конечно. Очень рад и за Хенрика, и за его сына. Джордан вышел в непростой ситуации. От шведа многого ждут, идет критика в его адрес. Поэтому родные и приехали поддержать парня. А он – молодец. Не хочет быть просто тенью отца, и вот уже забивает в дерби. Почти не сомневаюсь, что Понсе с Ларссоном еще наделают шума в этом сезоне.

– Многие считают, что кроме гола Понсе ничем не запомнился. А забил – благодаря грубой ошибке вратаря «Локо» Гилерме.
– Да мне все равно, что там говорят об аргентинце. Мне игра Понсе нравится. Да, не все получается, но потенциал очевиден. Эсекиэль – техничный, грамотный, хорошо цепляется за мячи, борется. Что еще нужно? А такие голы, как в воскресенье, вселяют уверенность и в нападающего, и в болельщиков. Мы на трибунах встретили победный мяч очень эмоционально. Почти как ребята на поле. Когда Георгий Джикия залез с ногами на Умярова, было прикольно! Давно не получал такого заряда позитива.

– Бакаев с его хет-триком из голевых передач – лучший игрок матча?
– Зелимхан – лучший. К нему всегда много вопросов, когда он начинает индивидуальничать. Но если он играет на команду, мы получаем вот такой результат. Наверное, Бакаев и сам понял, что его задача – не забивать, а создавать моменты. Кто завершает, дело десятое.

– Доменико Тедеско передвинул Бакаева с фланга в середину поля. Там он более эффективен?
– Там у него больший маневр. Можно уйти вправо, влево, прорваться по центру. Так что Тедеско все сделал правильно.

– А вот Шюррле немцу пришлось заменить. Вы еще верите, что чемпион мира 2014 года преодолеет свой кризис?
– Да нет у Шюррле никакого кризиса. Идет адаптация. Наш чемпионат отличается от немецкого и английского – надо привыкнуть. А Андре еще и после болезни играет. Когда нет 100-процентной готовности, сложно проявить себя. Хорошо, что с Тедеско они говорят на одном языке. Это поможет Шюррле быстрее набрать форму.

«КАНДИДАТУРА ТЕДЕСКО МНЕ СРАЗУ ПОНРАВИЛАСЬ»

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– Вас послушать, так Тедеско – просто гений.
– А что плохого про него скажешь? Сыграл в три центральных защитника – правильное решение. Сочетание Илья КутеповСамюэль Жиго – Джикия очень понравилось. Еще у «Спартака» появилась компактность в линиях. Это заметно, потому что команда начала играть намного выше от штрафной. Умяров в схему Тедеско прекрасно вписался. Лоренсо Мельгарехо заново раскрылся. То был поникший, потухший, а теперь зажегся огонек.

Жаль только, что Гус Тил не вышел. Думаю, он для такой игры подходит. Тедеско это наверняка понимает. Просто он сам сейчас в поиске, изучает возможности игроков. И команда, что приятно, верит в тренера. Раньше мы могли встать в концовке, пропустить на последних минутах. А теперь бьемся изо всех сил.

– Такое мнение о Тедеско у вас сформировалось после дерби?
– Да нет. Мне сразу этот вариант понравился. Когда изучил всю информацию о Тедеско, понял: такой тренер и нужен «Спартаку». У него игроки понимают, для чего выходят на поле. Потому что много внимания уделяется тактике. И то, что для результата иногда лучше сыграть вторым номером, тоже нормально. Тренер не должен придумывать какие-то абстракции. Его задача – использовать по максимуму возможности имеющихся в распоряжении исполнителей. Тедеско это и сделал в дерби. При этом игра «Спартака» после перерыва смотрелась. Просто так мы мяч туда-сюда на чужой половине не катали. Посмотрите, сколько метров перед голом пробежал Понсе! А какие скорости развивали Бакаев и Мельгарехо. Ставка на контратаки сработала.

«ОТКУДА ТАКОЕ НЕУВАЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ КЛУБА?»

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– Может ли Тедеско стать новым Каррерой и привести «Спартак» к чемпионству?
– В этом сезоне – вряд ли. Слишком много было потеряно, отставание от «Зенита» – 14 очков. Но войти в пятерку реально. А в следующем сезоне можно и на золото претендовать.

Что же касается параллелей с Каррерой… Ну, у Тедеско же итальянские корни. И мне нравится эмоциональность этой нации. Когда тренер так живет игрой, это и команде передается. Можно перебирать четки, как Курбан Бердыев, а можно вот так носиться вдоль бровки. Мне стиль Тедеско нравится. После третьего гола он радовался, как ребенок. Это подкупает. Думаю, уже сейчас игроки и тренер в «Спартаке» – единое целое. Это залог успеха в футболе.

– Все болельщики «Спартака» приняли Тедеско, как вы?
– Не все, конечно. Негатива по-прежнему хватает. Когда я читал все эти интервью известных поклонников «Спартака», что, дескать, пригласили не того тренера, сильно расстраивался. Ну откуда такое неуважение к руководителям клуба? Там же, в офисе, не дураки сидят, ищут разные варианты… Раз остановили выбор на Тедеско, значит, для этого имелись основания. И для меня эти основания очевидны.

Я рад, что «Спартак» снова тренирует иностранец. На сегодняшний день сильных отечественных специалистов очень мало, а те, кто есть, заняты в других командах. Вот выдернули Олега Кононова из «Арсенала» – ничего не получилось. А Тедеско, несмотря на молодость, уже имеет неплохой бекграунд в «Шальке». И новичков летом «Спартак» купил неплохих. Важно, что большинству – в районе 20 лет. С Тедеско они будут развиваться.

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– Кстати, на 21-летнего Алекса Крала, который здорово сыграл в дерби, уже вроде бы положили глаз три клуба АПЛ…
– Не думаю, что дело в дерби. Крал давно обратил на себя внимание. Серьезный игрок. В «Славии» был одним из лидеров, а посмотрите, как эта команда сейчас здорово выглядит в Лиге чемпионов, на равных бьется с «Интером» и «Барселоной». Крал пришел в «Спартак», где царили неразбериха и паника. Сейчас ситуация нормализовалась, и мы видим его истинный уровень.

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