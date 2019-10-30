Александр Градский: «Спартак» должен брать пример с «Барселоны»

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Также он поделился ожиданиями от зимней трансферной кампании любимого клуба, дал несколько советов новому главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско и сделал прогноз на предстоящий в четверг кубковый поединок с «Ростовом».

ТЕДЕСКО ЧУВСТВУЕТ ИГРУ

– После периода под руководством Олега Кононова «Спартаку» требовалась перезагрузка, и Тедеско уже сейчас ее осуществляет. Он работает по футбольной логике, поэтому в матче с «Локо» я увидел многое из того, что хотел бы предложить тренеру сам.

Тедеско перешел на схему в три центральных защитника; поставил наконец Лоренсо Мельгарехо в защиту, обязав его и Айртона вовремя возвращаться назад; запретил игрокам бить по воротам с дистанций, превышающих 23 метра; отправил в переднюю линию троих бегунков, выбрав контратакующий стиль.

Кроме того, Тедеско чувствует игру и понимает, когда надо ее притормозить. Увидел, что «Локо» завелся – и сразу подмигнул Георгию Джикии, чтобы тот немного полежал на поле. Так обычно делают немцы и особенно часто португальцы. По крайней мере я так это понял…

Очевидно, Тедеско посмотрел матч с «Ювентусом» и подметил для себя, что к 60-й минуте «Локо» сдает. Ему было понятно, что через несколько дней соперник не станет крепче физически, поэтому он попросил свою команду в первый час дерби очень внимательно следить за перемещениями оппонентов и не бегать абы как вперед.

Когда «Локо» устал, игру «Спартака» делали Эсекиэль Понсе, вышедший на замену Джордан Ларссон и самый сообразительный из этого трио Зелимхан Бакаев. Тот может и сам забить, но много играет на команду. Как следствие: три выхода в контратаку через Бакаева, три его паса – и три гола. Его перевод в центр поля считаю положительным изменением. Здесь Зелимхан не хуже, чем на правом фланге. Главное, не ставить его налево – там ему неудобно, потому что для левши нет возможности обострить. Все свои голы он забил левой с правого края, да и в воскресенье здорово бил в угол, но защитники заблокировали.

Отличную компанию Бакаеву составил Наиль Умяров. Его выход в старте тоже читался. Это очень умный игрок, полезный на любой позиции в центральной оси поля. Умяров не себя пытается показать, а играет на команду. И это несмотря на то, что ему нет и 20. В идеале к нему подтянуть бы еще его ровесника Михаила Игнатова. Если им доверять и объяснять, что делать, они вырастут в больших игроков. Тедеско работать с молодежью умеет.

КОНОНОВА НЕВЗЛЮБИЛИ…

– Андре Шюррле еще нездоров и на роль столба не годится, – продолжает Градский. – Ему сейчас больше подходит роль условного Егора Титова или Федора Черенкова. Значит, Шюррле требуются впереди два бегунка и столб вроде Артема Дзюбы или три скоростных игрока. Столбов в нынешнем «Спартаке» нет, поэтому Тедеско выпустил самых быстрых из тех, кто есть под рукой. Плюс на правом фланге обороны – Мельгарехо, который может активно поддержать атаку.

Несмотря на то что с августа Шюррле играет неважно, верю в него – он большой мастер. Просто после первых удачных матчей он стал много тянуть одеяло на себя, а удары не пошли, да еще начались проблемы со здоровьем. Скорости ему сейчас не хватает, но это и не главное. Я же видел на поле Эдуарда Стрельцова. Пока другие игроки бегали туда-обратно, он мог спокойно дойти пешком от своей штрафной до чужой и сотворить там чудо. У Стрельцова уже появился даже животик, но мяч у него отнять было нереально. Укрывал Эдуард его корпусом и никого не подпускал…

Уверен, «Спартак» и дальше чаще будет играть в три центральных защитника. Имея таких здоровяков, как Самюэль Жиго, Илья Кутепов и Джикия, нельзя разбрасываться этим ресурсом. В идеале еще парочку таких же ребят к ним прикупить, и будет полный комплект. Плюс во второй команде есть Илья Гапонов. Его надо подпускать к основе.

Правда, забей «Локо» первым, «Спартаку» пришлось бы туго – надо было бы перестраиваться и бежать в атаку самим. Соперник заперся бы, выставил бы пики и не позволил бы отыграться. Уступили бы мы 0:1… Показателен пример Гжегожа Крыховяка, которого я считаю лучшим в РПЛ на своей позиции. В предложенных обстоятельствах он просто потерялся – его обыгрывали, он перенервничал и начал вести себя по-хамски. Это же Крыховяк руками пихнул Джикию. Такой игрок, и ничего не смог сделать! Так что очень здорово, что удалось вытерпеть и поймать контратаку.

Еще один момент – эмоциональность Тедеско. Для команд с русским костяком это очень важно. Тренер с заводным характером в таком случае – 90 процентов успеха. Вспомните Массимо Карреру и сравните с ним Дмитрия Аленичева или Олега Кононова. Кононов ходил со спокойным лицом, никто не знал, что у него на уме. Его за это и не полюбили болельщики, хотя он, наверное, хороший специалист. А Тедеско весь в игре, он словно наэлектризован, от него искры исходят. Как футболисты бросились к нему, когда забили первый мяч!

КАРПИН ПОСТАРАЕТСЯ ВЫВЕСТИ «СПАРТАК» ИЗ СЕБЯ

– В целом для меня матч с «Локо» пока не показатель, – признается Градский. – Игра в воскресенье сказала только об одном – Тедеско раздал всем задания и строго требовал их исполнения. Следующий матч – в четверг на Кубок России с «Ростовом». Здесь красно-белые могут и проиграть. У ростовчан хватает очень мотивированных игроков. В первую очередь это Ивелин Попов и Роман Еременко, которых выгнал предыдущий штаб «Спартака». Это надо додуматься: получить Еременко – и так его профукать! В голове не укладывается…

Полагаю, в кубковом матче все будет примерно то же самое, что и с «Локомотивом». «Ростов» побежит забивать. Спартаковцам потребуется как-то придержать Элдора Шомуродова и техничного Хорена Байрамяна, очень выросшего за последний год. Байрамян может резко уйти в любую сторону, поэтому важно не позволять ему получать мяч. С ним надо сыграть персонально, например поставить Зобнина. С Поповым проще – он хоть и техничный, но все же не самый быстрый.

Валерий Карпин попытается использовать слабые стороны соперника, которые ему известны, и вывести «Спартак» из себя. Чтобы игроки перестали выполнять задачи Тедеско. Тогда «Ростов» победит, а если этого не произойдет, «Спартак» накидает им, как «Локомотиву». Считаю, кто в четверг первым забьет, тот и возьмет верх – 2:0, 2:1...

Тем не менее это не слишком важная игра. Что «Спартаку» Кубок? Если команда займет четвертое-пятое место, и так выйдет в Лигу Европы. Шесть очков отставания от ЦСКА и десять очков от «Краснодара» меня совсем не смущают. Оба этих клуба часто осекаются. Армейцы скоро едут в Санкт-Петербург, а у «быков» впереди «Ростов» и «Локомотив». «Спартак» же в ближайших турах играет с «Арсеналом» и «Крыльями Советов» и, вероятно, возьмет шесть очков.

ПОБОРЕМСЯ С «РОСТОВОМ» ЗА МЕСТО В ТРОЙКЕ

– Тедеско абсолютно прав, когда говорит, что задача до зимы – набрать максимум очков, а об игре будем думать уже весной, после сборов, – считает Градский. – Тренер не может моделировать состав, который не он набирал. К весеннему отрезку, если «Спартак» не сдаст, должны попадать в пятерку. Тогда по итогам сезона можно будет побороться с «Ростовом» за место в тройке. «Зенит» костьми ляжет, но первую строчку никому не отдаст, да и «Локомотив» наверняка не допустит провала. А все остальные часто теряют очки – «Краснодар» на перепутье, у ЦСКА проблемы с усилением состава по ходу игры.

Для решения задачи важно соблюдать дисциплину. Например, при угловых, имея трех центральных защитников, несложно разобрать всех возможных «забивал». Нужно также, чтобы Жиго не рассеивался по полю. Вот с «Локомотивом» он четко играл на своей позиции, а раньше мог оказаться где угодно и не успеть в свою зону.

Обязательно надо играть быстро. Каждый спартаковец должен владеть мячом не дольше чем 2,5–3 секунды. Посмотрите матч «Барселоны» с секундомером. Раз-два – и мяч идет от вратаря к Жерару Пике. Раз-два – и уже у Серхио Бускетса. Раз-два – и следует передача на Лео Месси. Вот так и надо играть. «Тики-така» это или «спартаковский футбол» – не важно. Важно, что это работает, потому что у соперников на такой скорости передач сбивается ориентир, они не успевают перестроиться. И пасовать надо по возможности только вперед. Бесков, кстати, за передачи назад штрафовал!

СОБОЛЕВ – ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ НА УСИЛЕНИЕ

– Чтобы весной все получилось, зимой «Спартаку» необходимо усиливаться за счет российских игроков, – предполагает Градский. – Они должны составлять костяк. Исключение можно сделать для иностранца с поставленным ударом – все-таки ни у Шюррле, ни у Гуса Тила его нет. К слову, хорошим ударом обладают Антон Зиньковский и Александр Соболев из «Крыльев Советов», еще – Шомуродов из «Ростова». Но последнего в РПЛ сможет купить только «Зенит», в противном случае он уедет в Европу.

Поэтому главным кандидатом на усиление «Спартака» должен стать Соболев. Он похож на Дзюбу, но Артем в его возрасте не был таким мобильным и командным, с таким хорошим пасом. Этому Дзюбу научил Халк в «Зените», а Соболев демонстрирует эти качества уже сейчас. Со средними командами стоит посмотреть в деле и Александра Руденко из дубля. В нынешнем сезоне парень с 10 голами второй бомбардир ФНЛ. Если вдруг нам продадут Александра Саплинова из «Ростова» – просто супер!

А в средней линии очень пригодился бы бывший спартаковец Олег Иванов из «Ахмата». Очень умный игрок. Летом можно вернуть Александра Ломовицкого из Тулы. Ему пока не хватает футбольного интеллекта, но парень неплохой, техничный. А вот Джано Ананидзе вряд ли удивит. И Резиуан Мирзов в контратакующем футболе Тедеско себя не найдет – принимает слишком простые решения.

ДЖАНАЕВ – ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ РОССИИ

– Обязательно надо постараться выкупить у «Ахмата» Андрея Семенова, – настаивает Градский. – Он должен вместе с Джикией наигрываться для сборной. Если случится невероятное – кто-то кому-то позвонит и скажет, что это выгодно национальной команде, Семенова нам отдадут. А если постараться вернуть в «Спартак» еще и Федора Кудряшова из «Сочи», будет сразу три защитника-сборника, которые смогут составить связку, полезную и Станиславу Черчесову, и «Спартаку». Хорошо бы взять к ним Сергея Петрова из «Краснодара», но все же не верю, что его приобретение реально.

Также нужен новый вратарь. Сослан Джанаев сегодня на этой позиции лучший в России. Уверен, что Черчесов в заключительных матчах отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино поставит именно Джанаева. Тем более мы уже вышли на Евро и ничем не рискуем. Александр Максименко сейчас играет хорошо, к нему нет претензий, но еще один качественный голкипер не помешает.

Да, некоторые из потенциальных новичков, которых я назвал, не вписываются в трансферную политику генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, сделавшего ставку на покупку молодых. Но это потому, что он хорошо смыслит в деньгах, а не в приобретениях. Не хочу ничего плохого про него сказать, однако моя позиция – нельзя брать за такие большие деньги молодых иностранцев вроде Алекса Крала за 12 миллионов евро…

Ведь как раньше формировался «Спартак»? К восьми-девяти опытным игрокам стартового состава подключали пару молодых, и они потихоньку набирались мастерства. Надо вернуться к этой модели развития, чтобы начинать побеждать прямо сейчас. Когда молодежь бросают на амбразуру, что она может сделать?..