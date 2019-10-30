Лига чемпионов без РПЛ – это реально. К 2024 году Россия рискует остаться без главного еврокубка

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НАВСТРЕЧУ ДЕВЯТОМУ МЕСТУ

Как известно, перед началом сезона-2024/25 произойдет революция еврокубков. И в первую очередь она затронет Лигу чемпионов, которую УЕФА намерен сделать максимально элитарной (а значит – прибыльной). По сути, турнир закроют: из 32 участников, согласно предварительному проекту, четыре будут отбираться через Лигу Европы, еще четыре – через национальные чемпионаты, а остальные 24 вакансии отдадут лучшим командам предыдущего розыгрыша.

Вот почему так важно оказаться среди участников ЛЧ-2024/25. Потом сохранить прописку в главном еврокубке будет гораздо проще, чем протиснуться туда через до предела ограниченный отбор. Пока мы не знаем, каким именно способом УЕФА сформирует состав «революционной» ЛЧ. Но очевидно, что клубный рейтинг будет иметь ключевое значение. Значит, России к 2024 году желательно в нем подняться как можно выше. Но пока мы видим обратную тенденцию – мы стремительно катимся вниз. Перспективы вырисовываются крайне плачевные…

При сохранении нынешней системы определения еврокубковых квот в 2024 году в зачет рейтинга УЕФА уже не войдут показатели сезонов 2015/16, 2016/17 и 2017/18. То есть Россия потеряет 33.300 из 43.883 балла и останется с 10.583, к которым нужно будет что-то добрать. Для сравнения: у потеснившей нас с шестой строчки Португалии остаток составит 16.600, у пока идущей ниже Бельгии – 13.000, у Голландии – 15.600. И если российские клубы продолжат так же неудачно выступать в Европе, как этой осенью, то мы реально можем откатиться на девятое место…

ОТ 7.000 И НИЖЕ

А вот теоретический расчет нашей рейтинговой суммы для оставшейся части евросезона-2019/20.

«Зенит»

В Лиге Европы питерцы могли бы пройти дальше и одержать больше побед, но пять бонусных очков за возможный выход в плей-офф Лиги чемпионов уравновесят потенциальные успехи в ЛЕ. Предположим, что «Зенит» в трех оставшихся турах ЛЧ добудет одну победу и две ничьи. Это девять очков с учетом бонуса. Но в плей-офф команде Сергея Семака наверняка достанется какой-нибудь монстр. В лучшем случае зацепим ничейку. Итого: 10 баллов.

«Локомотив»

Команда Юрия Семина реально рассчитывает на домашнюю победу над «Байером», третье место в группе и путевку в Лигу Европы. Там им по силам преодолеть два раунда при, допустим, двух победах и одной ничьей. Это семь очков плюс еще одно очко за четвертьфинал ЛЕ, где можно и не зацепить больше одной ничьей. Итого: 9 баллов.

«Краснодар»

«Быкам» по силам победить дома «Базель» и «Трабзонспор», но этого вряд ли хватит, чтобы опередить в таблице швейцарский клуб и «Хетафе». Значит, евро-компания «Краснодара» завершится осенью. Итого: 4 балла.

ЦСКА

Шансы армейцев на выход из группы – почти нулевые. Дома осталось провести один матч, значит, рассчитываем максимум на победу и ничью. Итого: 3 балла.

Все вместе

Следуя нашим расчетам (безусловно, умозрительным), четыре клуба добавят в российскую копилку 23 рейтинговых балла. Которые надо будет еще поделить на шесть (число стартовавших в евросезоне команд – «Арсенал» и «Спартак», если помните, давно отвалились). Получаем 3.833. Плюсуем к 3.000, которые мы наскребли к сегодняшнему дню – и хватаемся за голову! Пока Россия идет на худший результат (6.833) за пять лет. Это даже меньше, чем уже набрали голландцы (7.000).

А теперь представим, что в последующие сезоны наши будут добавлять в копилку такую же сумму. Тогда в зачет 2024 года России пойдет 35.416. Построив прогнозный рейтинг других стран, получает следующую печальную картину.

Прогнозный рейтинг УЕФА-2024

Выходит, мы идем навстречу даже не девятому, а десятому месту. Даже без грядущей революции это мощнейший удар по нашим позициям в Лиге чемпионов (всего один клуб в групповом райнде). А уж в пореформенной ЛЧ Россия почти наверняка не протащит ни одной команды напрямую в элиту. И чемпиону РПЛ придется пробиваться туда через жесточайший отбор претендентов на четыре вакансии. Увы, с заранее известным печальным исходом.

РОССИЯ В ЕВРОКУБКАХ-2019/20

ЗЕНИТ - 7 очков

Лига чемпионов (3 очка): Лион – 1:1 (г), Бенфика – 3:1 (д), Лейпциг – 1:2 (г)

Бонус (4 очка): участие в групповой стадии

ЛОКОМОТИВ - 6 очков

Лига чемпионов (2 очка): Байер – 2:1 (г), Атлетико – 0:2 (д), Ювенту с– 1:2 (г)

Бонус (4 очка): участие в групповой стадии

КРАСНОДАР - 3 очка

Квалификация Лиги чемпионов (1 очко): Порту – 0:1 (д), 3:2 (г), Олимпиакос -0:4 (г), 1:2 (д)

Лига Европы (2 очка): Базель – 0:5 (г), Хетафе – 1:2 (д), Трабзонспор – 2:0 (г)

СПАРТАК - 2 очка

Квалификация Лиги Европы (2 очка): Тун – 3:2 (г), 2:1 (д), Брага – 0:1 (г), 1:2 (д)

ЦСКА - 0 очков

Лига Европы: Лудогорец – 1:5 (г), Эспаньол – 0:2 (д), Ференцварош – 0:1 (д)

АРСЕНАЛ - 0 очков

Квалификация Лиги Европы: Нефтчи – 0:1 (д), 0:3 (г)

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: 18 очков / 6 клубов = 3.000