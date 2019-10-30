Это вам не Евро-2020. Россия хуже Кипра и Шотландии - Советский спорт
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30 октября 2019 12:37ФутболМощенко Захар

Это вам не Евро-2020. Россия хуже Кипра и Шотландии

Эта неделя проходит под знаком Кубка России, но о провале наших клубов в еврокубках мы не забываем. Впервые за три года Россию с шестой строчки рейтинга УЕФА потеснила Португалия. И дальше ситуация, скорее всего, будет ухудшаться.

«СПАСИБО» ТУЛЕ И «СПАРТАКУ»

Заглянем в таблицу, суммирующую коэффициенты национальных федераций за пять сезонов, которая определяет представительство стран в еврокубках -2021/22. Португалия уже опережает Россию почти на целый балл (44.849 против 43.883) и явно готова наращивать преимущество.

Арифметика простая. Во-первых, португальцы сохранили до групповой стадии ЛЧ и ЛЕ всех пятерых своих представителей, тогда как мы – лишь четырех из шести («Арсенал» и «Спартак» выбыли еще на стадии квалификации Лиги Европы). А делить общую сумму по-прежнему придется на всех стартовавших. Значит, наш результат будет расти медленнее, чем у конкурента.

Да, «Зенит» и «Локомотив» с высокой вероятностью доживут до весны. Питерцы имеют шансы на 1/8 Лиги чемпионов, железнодорожники почти наверняка отправятся в 1/16 финала турнира рангом ниже. Но больше туда никто, вероятно, не выйдет. Лига Европы вдруг перестала быть «нашей»: ЦСКА и «Краснодар» подхватили «заразную» эстафетную палочку у «Арсенала» и «Спартака». И найти объяснение их пяти поражениям (из шести) в группах не так-то просто.

При всем кадровом и игровом кризисе армейцы не должны получать пять мячей на выезде от болгарского «Лудогорца» и уступать дома в концовке венгерскому «Ференцварошу». Да и «быкам» не пристало терпеть фиаско в Базеле и терять очки дома с «Хетафе».

Впрочем, эти поражения – полбеды. У Португалии нынче в Лиге Европы аж четыре представителя, и набирать рейтинговые баллы здесь проще, чем в Лиге чемпионов. У «Браги», которая выбила «Спартак», уже пять, у «Спортинга» - четыре, у «Порту» – три, и только «Витория» в своей группе уподобилась ЦСКА, проиграв все три матча.

В сумме выходит 12 португальских очков против двух российских. В пересчете на коэффициенты – 2.400 против 0.333. Как говорится, почувствуйте разницу.

НАШ УРОВЕНЬ – КАЗАХСТАН?

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Понятно, что весенняя стадия еврокубков предполагает еще больший разрыв в коэффициентах. И как следствие - мизерные шансы России поправить ситуацию (вернуться на шестое место) в следующем сезоне. Удивительно, но наше падение в таблице клубных коэффициентов УЕФА началось еще в прошлом году одновременно со взлетом сборной и постепенно превратилось в тенденцию.

По итогам сезона-2018/19 мы уступили Португалии почти три с половиной балла (7.583 против 10.900), но теперь контраст может быть еще более серьезным. На данный момент Португалия имеет шестую сумму (5.700) в еврокубках-2019/20, а Россия – 21-ю (3.000).

Вы только вдумайтесь: нас сейчас уверенно опережают не только Шотландия (6.500) и Бельгия (5.200), но даже Кипр (3.625), а Казахстан (2.875) практически дышит в спину. Получается, страны, в противостоянии с которыми мы на одном дыхании прошли отборочный турнир Евро-2020 на уровне сборных, оказываются значительно сильнее России на клубном уровне.

О чем это говорит? С одной стороны, о тренерском мастерстве и умении правильно расставить на поле и настроить своих подопечных Станислава Черчесова. С другой – о весьма посредственном уровне нашего внутреннего чемпионата. Можно долго и громко кричать, что РПЛ прогрессирует и приближается к пятерке ведущих национальных лиг Старого Света, но еврокубковые турниры сурово и справедливо расставляют всех по своим местам.

Так что, как это ни прискорбно, в сезоне-2021/22 одну команду в Лиге чемпионов мы на 99 процентов потеряем. Сможем ли вернуть в дальнейшем – большой вопрос.

Ну а пока наслаждаемся суперконкуренцией в РПЛ и, возможно, обилием красивого футбола в Кубке России. Расстраиваться будем на следующей неделе. Когда придет пора 4-го тура в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

РОССИЯ В ЕВРОКУБКАХ-2019/20

ЗЕНИТ - 7 очков
Лига чемпионов (3 очка): Лион – 1:1 (г), Бенфика – 3:1 (д), Лейпциг – 1:2 (г)
Бонус (4 очка): участие в групповой стадии

ЛОКОМОТИВ - 6 очков
Лига чемпионов (2 очка): Байер – 2:1 (г), Атлетико – 0:2 (д), Ювенту с– 1:2 (г)
Бонус (4 очка): участие в групповой стадии

КРАСНОДАР - 3 очка
Квалификация Лиги чемпионов (1 очко): Порту – 0:1 (д), 3:2 (г), Олимпиакос -0:4 (г), 1:2 (д)
Лига Европы (2 очка): Базель – 0:5 (г), Хетафе – 1:2 (д), Трабзонспор – 2:0 (г)

СПАРТАК - 2 очка
Квалификация Лиги Европы (2 очка): Тун – 3:2 (г), 2:1 (д), Брага – 0:1 (г), 1:2 (д)

ЦСКА - 0 очков
Лига Европы: Лудогорец – 1:5 (г), Эспаньол – 0:2 (д), Ференцварош – 0:1 (д)

АРСЕНАЛ - 0 очков
Квалификация Лиги Европы: Нефтчи – 0:1 (д), 0:3 (г)

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: 18 очков / 6 клубов = 3.000

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