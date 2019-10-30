Андрей Талалаев: Месси подмосковного масштаба «Химки» не купили - Советский спорт
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30 октября 2019 14:30ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Талалаев: Месси подмосковного масштаба «Химки» не купили

Главный тренер «Химок» рассказал о борьбе за Кубок России, до стадии 1/8 финала которого, помимо его команды, добрались еще шесть представителей ФНЛ.

«ПОДТЯГИВАЕМ РЕАЛИЗАЦИЮ»

- К предстоящему в четверг кубковому матчу против «Оренбурга» ваша команда подошла в зоне прямого выхода из ФНЛ в РПЛ. Как оцените последние игры «Химок»?
- Ребята хорошо отработали трехматчевый отрезок. Разве что реализация моментов подводит. Скажем, в Нижнем Новгороде при неплохом качестве игры забить не удалось. Однако с двигательной активностью, ведением борьбы все хорошо. Осталось подтянуть реализацию. Над этим и работаем в межигровых циклах, которые сейчас довольно короткие. Результаты работы были видны в последнем матче с «Авангардом», который мы победили 3:0.

Но надо понимать: у нас нет стабильного, опытного нападающего, результативность которого не сильно зависела бы от перепадов физических кондиций. За «Химки» в основном играет молодежь. И она, к счастью, прибавляет.

- Кто прогрессирует наиболее быстро?
- Да все ребята превосходят наши изначальные ожидания. Не только молодежь. Это касается и опытных игроков - таких, как Андрей Мурнин, Владимир Дядюн, который был травмирован… Из молодых отмечу Камрана Алиева, Богдана Мишукова. Прибавляет Алексей Скворцов, Аршак Корян все чаще проводит матчи на хорошем уровне, а не так, как раньше, когда он мог выпасть на две-три игры… На сегодняшний день в «Химках» нет ни одного футболиста, который смотрелся бы хуже, чем в прошлом сезоне.

- При этом команда уверенно занимает второе место в ФНЛ. Задача выйти в РПЛ уже поставлена?
- Никто из руководства не заходил в раздевалку и не говорил об этом. Мы все сами понимаем: раз ввязались в борьбу, значит, надо бороться… Приведу аналогию. Вы спланировали построить за год дом на сто квадратных метров. Но для того, чтобы за полгода появился дом площадью двести метров, нужны дополнительные меры. Так вот, пока никаких дополнительных мер «Химки» не предпринимали. Работаем от матча к матчу. А к зиме, возможно, скорректируем с руководством взгляды на наши цели.

«СЕМЬ СТОЛИЧНЫХ КЛУБОВ В РПЛ - НЕ ПРОБЛЕМА»

- Вам принципиально обогнать лидирующее в ФНЛ «Торпедо»?
- Мне принципиально обогнать всех, а не «Торпедо». Большого отрыва в очках сейчас нет. Впрочем, пока торпедовцы выглядят лучше. Потому и лидируют.

- Если в премьер-лигу пробьются «Торпедо», «Химки» и «Чертаново», число представителей столичного региона в элите возрастет до семи. Не перебор?
- Мне очень нравится, как играет «Чертаново», и я допускаю описанный вами сценарий. А что вас смущает? География?

- Да.
- Я впервые работаю с клубной командой в Москве. До этого много тренировал в провинции - и могу сказать: все решают организация и финансы, а не география. Если в глубинке созданы условия для конкурентоспособного клуба по меркам РПЛ - отлично! Но в отсутствии материально-технической базы даже высокие спортивные результаты не позволят долго удерживаться наверху.

Могу привести в пример «Пюник», в котором работал перед «Химками». Клуб из Еревана я принимал, когда он шел на предпоследнем месте. Благодаря серьезным финансовым вливаниям мы сделали команду, которая поучаствовала в борьбе за золото, сыграла в еврокубках, но сейчас «Пюник» скатился в чемпионате Армении на седьмое место. Без базы, нормального стадиона, дочерней команды и школы, которая поставляла бы своих воспитанников, сложно рассчитывать на долгосрочный успех.

А возьмите «Тамбов»! Там инфраструктура только строится, команда опередила в скорости развития клуб. И сейчас в премьер-лиге проводит домашние матчи на выезде, в Саранске, где без поддержки своих болельщиков недобирает очки. Поэтому в РПЛ должны попадать не по географическому принципу, а исходя из возможностей. Семь клубов из столичного региона - это не проблема. Проблема - когда в середине сезона кто-то идет к президенту страны просить денег, стадион или что-то еще.

«В ЕВРОКУБКАХ ПОМЕШАЛА ПЕРЕСТРОЙКА»

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- А чем объясните такое слабое выступление российских клубов в еврокубках?
- Неготовностью команд. Так совпало, что сразу три клуба стартовали в Европе, еще находясь в стадии перестройки. У «Арсенала» было много арендованных, состав только формировался, а в соперники по квалификации Лиги Европы сразу достался крепкий соперник - «Нефтчи». Аналогичная история - у «Краснодара» в отборе Лиги чемпионов. Команда поменяла пятерых лидеров, трое из которых сломались… Ну о какой сыгранности могла идти речь?

- И у «Спартака» - то же самое?
- Конечно. Команда не только пол-состава поменяла, но в итоге, уже после вылета из еврокубков, пригласила нового главного тренера. Ну а о групповом турнире Лиги чемпионов я бы не говорил в негативном ключе. «Локомотив» попал в группу с очень сильными соперниками - и, тем не менее, проводит один из своих лучших евросезонов. «Зенит» тоже выглядит неплохо.

- Зато в групповом турнире Лиги Европы у России все совсем плохо. Что творится с ЦСКА?
- Опять же - сочетание молодости и перестройки. Когда у тебя выходит семнадцатилетний парень и дебютирует в центре обороны в еврокубках, когда практически некем заменить Федора Чалова, сложно рассчитывать на удачные результаты.

«Я ВЫИГРЫВАЛ КУБОК, НО НАДО РАЗУМНО ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ»

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- Португалия уже обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и через сезон мы рискуем потерять одно еврокубковое место. Вернуть шестую строчку рейтинга в обозримом будущем реально?
- Я считаю, что и этот сезон еще не потерян. Продолжаю верить в «Локомотив», «Зенит», «Краснодар». Другое дело, что обогнать португальцев по очкам почти нереально. И потеря одного представителя в Лиге чемпионов - это, конечно, плохо. Ведь именно в этом турнире проверяется уровень чемпионата.

- На этом фоне Кубок России приобретает дополнительную ценность?
- Да. Когда в прошлом розыгрыше Кубка решили проводить спаренные матчи со стадии четвертьфинала, это было продиктовано опасениями команд РПЛ проиграть представителям низших дивизионов на чужом поле. Получается, серьезного разрыва между элитным дивизионом и ФНЛ, по сути, нет. И это не самый хороший сигнал. Но с другой стороны - отношение к Кубку изменилось в лучшую сторону. Это факт.

- У «Химок» есть задача выиграть Кубок России?
- Мы начали совместную работу в прошлом году, когда команда занимала четырнадцатое место. Закончили чемпионат на девятом. Но с тех пор Месси подмосковного масштаба «Химки» не купили, даже своего Александра Рязанцева упустили… Можно ли после этого декларировать задачу выиграть Кубок?

Я-то сам, как игрок, брал этот трофей в начале 90-х с «Торпедо», держал кубок над головой, знаю, что это такое… Но надо разумно оценивать свои возможности. Мы ставим перед командой конкретные задачи. Проводим ротацию, даем в Кубке поиграть ребятам, которые получают мало практики в чемпионате.

Поэтому сейчас можно говорить только о ближайшем матче против «Оренбурга». Приложим все усилия, чтобы выиграть и порадовать наших болельщиков, которые следуют за командой даже в такие дальние выезды. А о дальнейших стадиях Кубка не задумываемся.

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