«Беккенбауэр продаст голос за 4,5 млн евро». Россия «купила» у ФИФА ЧМ-2018?

«Поддержит заявку, предложившую наибольшую сумму»

Российское интернет-издание The Insider, специализирующееся на журналистских расследованиях, опубликовало статью, в которой утверждается, что проведение чемпионата мира-2018 в России могло стать следствием подкупа чиновников ФИФА. Источником информации стал Telegram-канал Black Mirror, выложивший фрагменты взломанной переписки Сергея Капкова.

Из нее следует, что российские власти пытались повлиять на распределение голосов при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018. Так, в статье упоминается письмо заместителя генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Александра Джорджадзе от 15 марта 2010 года, за девять месяцев до голосования, состоявшегося в Цюрихе 2 декабря того же года.

Тема письма – «Досье на членов исполкома ФИФА». Его адресатами оказались помощник Игоря Шувалова (в 2010-м – первый зам. председателя правительства) Александр Плутник, Сергей Капков (тогда – депутат Госдумы, первый зам. председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи) и Аркадий Дворкович (помощник президента Дмитрия Медведева). Основным получателем, по мнению издания, был Шувалов, поскольку прилагавшийся к письму файл назывался исполком-ФИФА_Шувалову.doc.

В теле письма сказано: «Уважаемые коллеги, направляю согласно договоренности». Сам файл содержит досье на каждого члена исполкома ФИФА, где помимо общей информации и характеристики (например, про президента организации Йозефа Блаттера написано: «любит шутить, что сейчас женат на 105-летней даме – ФИФА») прилагалась информация об отношении к заявке России и способах влияния на решение отдать голос России. Все материалы имеют отметку «для служебного пользования».

Источник скринов: The Insider

МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ НА ИСПОЛКОМ ФИФА

Йозеф Блаттер, президент ФИФА

«Необходимо продолжать с ним регулярный контакт на уровне руководства страны – тщеславен, падок до внимания мировых лидеров. Предстоящий чемпионат мира в ЮАР – его личный триумф. В этой связи мощным ходом было бы посещение турнира одним из наших лидеров (Г. Браун (премьер-министр Великобритании в 2007-2010 годах – прим. ред.) и Б. Обама планируют свои визиты в ЮАР)».

Впоследствии Блаттер приглашал Путина приехать на открытие ЧМ-2010, но так его и не дождался. Не было там и Медведева. В 2015 году в ФИФА разгорелся коррупционный скандал вокруг Блаттера, и он был отстранен от работы в организации.

Мишель Платини, президент УЕФА

«Заинтересовать можно привлекательной и значимой для европейского и мирового футбола концепцией заявки. Возможно дополнительное воздействие через крупных коммерческих партнеров УЕФА. Воздействие возможно также через другого члена исполкома М. Лефкаритиса, которому Платини многим обязан».

В 2015 году Платини в результате того же коррупционного скандала был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, но пост президента УЕФА покинул лишь через год. В 2019-м был задержан и допрошен в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения ЧМ-2022.

Франц Беккенбауэр, председатель футбольного комитета ФИФА

«Пока не ангажирован ни одной из заявок, кроме, возможно, Австралии. Желательна встреча в Москве с высшим руководством заявки. Советник Беккенбауэра Федор Редманн предлагает его голос за щедрое вознаграждение своих консультационных услуг».

Здесь уже содержится очевидный намек на подкуп Беккенбауэра через его ближайшее доверенное лицо Редманна, бывшего одним из консультантов заявки Австралии. Австралия в итоге за полгода до голосования сняла свою кандидатуру и сфокусировалась на попытке выиграть право проведения ЧМ-2022. Впрочем, и тут ей сопутствовала неудача – поражение уже в первом туре из четырех.

Джефф Томпсон, вице-президент ФИФА и УЕФА

«Прямые конкуренты, поэтому единственная возможность взаимодействия – обмен голосами в случае выбывания из голосования России или Англии… Возможное воздействие – дипломатические каналы, ценные подарки жене, которая имеет на него сильное влияние».

Англичане действительно набрали в первом туре всего два голоса и выбыли из гонки.

Мишель д’Уг, президент медицинского комитета ФИФА

«Такая же ситуация как и с Англией (встречался с В. Мутко). Однако необходимо продолжать работу, так как заявка Бельгии – Голландии наиболее вероятный кандидат на раннее выбывание из голосования. Возможно воздействие через дипломатические каналы и личные встречи».

В первом туре заявка Бельгии/Голландии набрала четыре голоса, а во втором – только два. Д’Уг публично поддержал заявку России.

Мариос Лефкаритис, выборный казначей исполкома УЕФА

«М. Платини во многом обязан Лефкаритису успехом своей избирательной кампании, частично им профинансированной – отсюда возможность влиять на позицию Платини. По информации различных источников, склонен согласиться отдать свой голос за финансовое вознаграждение: 1-1,5 млн евро. Также желательно дополнительное воздействие через политических руководителей Кипра».

Сенеш Эрзик, первый вице-президент УЕФА

«Возможно влияние через политическое руководство Турции. Кроме этого, не исключена возможность финансового вознаграждения, хотя в этом отношении не так очевидно, как в случае с М. Лефкаритисом. Воздействие возможно через В. И. Колоскова, Г. Суркиса».

Вячеслав Колосков был президентом РФС со дня основания до 2005 года, после чего оставил пост Виталию Мутко. Григорий Суркис в 2010 году был президентом Федерации футбола Украины, членом исполкома УЕФА, заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности и председателем комитета УЕФА по детско-юношескому футболу. Дослужился до поста вице-президента УЕФА.

Мохамед Бин Хаммам, президент АФК

«Обеспечен. Едва ли будет готов рассмотреть финансовые условия сотрудничества. Зависим от позиции королевской семьи Катара Аль-Тани. Давний политический конкурент Блаттера, с которым, как и Платини, находится в натянутых отношениях».

Чун Мон Чжун, вице-президент ФИФА

«Влиятельный, независимый и, возможно, самый обеспеченный член исполкома ФИФА (глава «Хендай индастриз»). Политический оппонент Блаттера (пытался занять его место на предыдущих выборах)… Представляет заявку Южной Кореи (выдвинулась только на 2022 г.). Необходима встреча для прояснения позиции и возможности договоренности по обмену голосами. Желательно приглашение в Москву, общение по дипломатическим каналам, а также воздействие через бизнес».

В голосовании за право проведения ЧМ-2022 Южная Корея выбыла после третьего тура.

Ворави Макуди, генсек Футбольной ассоциации Таиланда

«По нашим сведениям, находится в сфере влияния Чжуна (Корея). Возможна договоренность на основе финансового вознаграждения. Возможен также вариант выдачи займа на выгодных условиях для развития его бизнеса».

Джунжи Огура, старший вице-президент Японской федерации футбола

«Для прояснения позиции необходима встреча. Скорее всего, Япония подтвердит свое намерение выдвинуться только в 2022 г., поэтому есть возможность для обмена голосами. Давно дружен с В. Колосковым, долгое время – до 2009 года – являлся «хозяином» клубного чемпионата мира, ответственным за который в ФИФА был Колосков. Финансовая заинтересованность маловероятна».

В голосовании за право проведения ЧМ-2022 Япония выбыла после второго тура.

Рейналд Темари, вице-президент и президент технического комитета ФИФА

«Обязательства по голосованию только на 2022 г. (скорее всего, Австралия), поэтому можно договориться о голосе на 2018 год. Необходима встреча. Возможно согласие принять финансовую поддержку».

Исса Хаятту, вице-президент ФИФА

«30 января с.г. А. Сорокин провел встречу в Луанде, в ходе которой И.Х. выказал большое расположение российской заявке. Постоянно вспоминает о получении им личного благодарственного письма В. В. Путина. Подчеркнул важность африканских голосов и дал понять, что мог бы организовать поддержку нашей заявки со стороны Африки… Необходимо организовать его визит в Москву и встречу с высоким руководством заявки. Сам И.Х. подтвердил готовность приехать в Россию, которую он поддержал при выборе Сочи-2014. Сотрудничество на финансовой основе более чем вероятно».

Амос Адаму, директор спортивного развития Нигерии

«Необходимо привлечь на нашу сторону – может позитивно рассмотреть финансовое вознаграждение и ценные подарки. Необходимо также пригласить в Москву для встреч на высоком уровне».

Жак Анума, президент Федерации футбола Кот-д’Ивуара

«Следует исходить из возможности прямой покупки его голоса».

Хани Абу Рида, президент комитета ФИФА по стадионам и безопасности

«Позиция сдержанная, преференции непонятны… Нужно продолжить поиск путей заинтересовать его. Возможный контакт – представитель Спорт5 в Африке Идрисс Акки, на него АР прямо указал в ходе разговора».

Sport5 – спортивный телеканал, транслируемый во многих странах.

Хулио Грондона, председатель финансового комитета ФИФА

«Преданный сторонник Блаттера. Возможен выход через компанию «Ренова» – участвовала в сделке по продаже прав на товарищеские матчи сборной Аргентины российской компании».

В 2011 году Грондона заявил, что проголосовал бы Англию только в том случае, если бы она вернула Аргентине Фолклендские острова. На выборах страны-хозяйки ЧМ-2022 отказался голосовать за США и отдал свой голос Катару.

Рикардо Терра Тейшейра, президент Конфедерации футбола Бразилии

«Единственный возможный сторонник заявки России среди южноамериканцев. Необходимо напомнить, что Россия поддержала Рио в Олимпийской гонке за 2016 год».

Джек Уорнер, президент КОНКАКАФ

«Самый одиозный и скандальный член исполкома ФИФА. Был замешан не в одном скандале со взятками и спекуляцией билетами. Единственный кандидат от его конфедерации – США, скорее всего, сохранит за собой только 2022 г., что развязывает североамериканцам руки по голосованию на 2018 г. Необходима встреча. По мнению многих, поддержит заявку, предложившую наибольшую сумму».

Заявка США дошла до четвертого тура в голосовании страны-хозяйки ЧМ-2022, с каждым туром наращивая количество голосов. В финале проиграла заявке Катара (8-14).

Чак Блейзер, генсек КОНКАКАФ

«Бизнесмен. Активно вовлечен в игру на бирже. Обязан поддержать кандидатуру США, но в случае их выхода из борьбы за 2018 г., будет доступен для предложений. Необходима встреча. По непроверенным данным, был как-то связан с Р. Абрамовичем».

«Голосуют за друзей, а не за страну»

Более того, досье на членов исполкома ФИФА – не единственный документ в данной переписке, сообщает Insider. В другом документе с пометкой «конфиденциально» расписаны «Факторы успеха проекта «Россия-2018». Среди них:

- Обязательное посещение руководителями заявочного комитета всех турниров и мероприятий ФИФА и основных международных футбольных форумов;

- Обязательное посещение «высоким политическим руководством заявки» при участии консультантов заявки, лично знакомых с членами исполкома ФИФА и их окружением, мероприятий, где бывает Блаттер (например, Зимние Олимпийские игры в Ванкувере);

- Интенсивная работа с международными СМИ, от глобальных сетей (BBC, CNN) до специализированных спортивных изданий (L’Equip, Sports Illustrated);

- Установление личных отношений с членами исполкома и близкими к ним лицами, поскольку голоса отдаются не той или иной стране, а в силу личных соображений – «голосуют за друзей, а не за страну»;

- Включение в оргкомитет «Россия-2018» Вячеслава Колоскова, почти 30 лет отработавшего в ФИФА – «его отсутствие в команде вызовет в международной футбольной семье удивление и ощущение слабости нашей заявки»;

- Проработка возможных альянсов – прежде всего со странами, сосредоточившими усилия на ЧМ-2022;

- Подключение корпоративных ресурсов, без которых не может обойтись ни одна заявка, поскольку бюджетные средства делают неосуществимой часть важных элементов борьбы – подарки, проживание членов исполкома в гостиницах и пр.

Но особенно обращают на себя внимание два сомнительных с точки зрения законности пункта:

- «Необходимо установить контакт с доверенными лицами членов исполкома, а также определить в российской элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов исполкома, некоторые из которых являются бизнесменами».

- «Важна работа со спонсорами ФИФА («Кока-кола», «Сони», «Авиалинии Эмирейтс», «Виза», «Адидас» «Хендай»/»Киа»). Необходимо заинтересовать их с точки зрения развития бизнеса в России, а именно преподнести проведение чемпионата мира в России как средство развития бизнеса в нашей стране. Значимым аспектом в этом направлении является сотрудничество с обладателем телевизионных прав ФИФА (компанией «Инфронт», возглавляемой племянником Й. Блаттера Филиппом Блаттером)».

8-9 голосов от Беккенбауэра

Еще один документ – «Взаимодействие с членами ФИФА». В нем чуть подробнее говорится о предполагаемых суммах взяток. Так, голос Франца Беккенбауэра изначально оценивался в 3 млн евро. Контактными лицами с российской стороны указаны в основном Виталий Мутко и Колосков, однако также встречается и фамилия главы оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

Заключительный документ – о результатах проведенных переговоров. Так, Блаттер положительно отозвался о заявке России и подчеркнул важность привлечения к ней Колоскова – «сделал акцент именно на этом». С Хаятту и Анумой «возможен поиск взаимных коммерческих интересов».

Беккенбауэр «доброжелателен, но на предметный разговор не идет, предпочитая общаться через своего помощника и доверенного человека Радманна». Тот, в свою очередь, сообщил, что в случае победы помимо оговоренных 3 млн евро надо добавить бонусом еще 1,5 млн. Более того, обещает в случае договоренности принести 8-9 голосов.

Кроме того, будучи консультантом заявки Австралии, которая приняла решение сфокусироваться на ЧМ-2022, Радманн назвал альянс между Россией и Австралией «желаемым» и «открыто заявил, что хочет работать на российскую заявку», подчеркнув крайнюю конфиденциальность таких переговоров, поскольку любое объединение стран противоречит правилам ФИФА.

Председатель и директор «Лагардера» (управляющей компании Sport5) в ходе переговоров предложил содействие в работе с членами исполкома ФИФА от Африки и Азии, поскольку имеет хорошие связи с руководителями федераций в этих регионах и «надежные финансовые каналы». В документе сказано, что в компании «хотят с нами работать на коммерческой основе», а также заявляют о том, что «все африканцы и два азиата возьмут деньги за свой голос».

А вот с испанцем Вильяром и катарцем Бин Хаммамом договориться не получилось. Первый считал Россию принципиальным конкурентом по заявке и считал, что в нашей стране «решения в области футбола принимаются по политическим соображениям». Второй «испытывает определенные проблемы в связи с большим количеством заявившихся стран» из азиатского региона.

Как мы знаем, их голоса и не понадобились. Если борьба за право проведения ЧМ-2022 при пяти претендентах дошла до максимального четвертого тура, то России для победы хватило и двух. В первом туре она набрала девять голосов (Испания/Португалия – 7, Бельгия/Голландия – 4, Англия – 2), а уже во втором набрала больше половины – 13 (Испания/Португалия – 7, Бельгия/Голландия – 4).