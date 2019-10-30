Виктор Гончаренко: Должна же была когда-то фортуна и в нашу сторону повернуться

– Если что и отметить в этом матче, так это победу на флажке, а также то, что некоторые футболисты получили игровую практику, – заявил Гончаренко.

– С чем связано большое число ошибок в обороне? Почему оплошности допускают Игорь Дивеев, Звонимир Шарлия?

– Пусть прозвучит банально, но это футбол. Если в недавнем матче Лиги Европы с «Ференцварошем» мы создали немало голевых моментов, чтобы победить, но в итоге проиграли, то теперь соперник не один раз мог забить победный мяч, но в итоге выиграл ЦСКА. Должно же было и нам когда-то вернуться, чтобы и в нашу сторону фортуна повернулась. Сегодня так и произошло. Надеюсь, что после такого матча наша неудачная серия закончится.

– Вы выпустили основных игроков атаки – Федора Чалова, Николу Влашича – в концовке встречи. Значит ли это, что Кубок России снова становится значимым турниром для ЦСКА, если бросаете в бой футболистов основного состава?

– Здесь речь идет о том, что лучше выйти и сыграть 35 минут – или 65, если бы было дополнительное время, – чем провести обычную тренировку в таких погодных условиях. Были произведены осознанные замены. При этом нельзя сказать, что в предыдущие годы мы спустя рукава относились к Кубку. Просто всегда исходили из того набора футболистов, которые у нас есть на данный момент. А с «Тюменью» в прошлом сезоне у нас был очень ограниченный выбор игроков, потому что матч игрался в паузу на матчи сборных.

– В поединке с «Уфой» был тот редкий для последних матчей случай, когда ЦСКА удалось прибавить в игре во втором тайме по сравнению с первым. Это связано с постепенным выходом на замену лидеров команды или с желанием не доводить до дополнительного времени?

– Конечно, мы не хотели играть дополнительные полчаса. Понимали, что это дополнительная нагрузка, которые с учетом предстоящего через два дня на третий выездного матча с «Зенитом» в чемпионате были ни к чему. А что касается улучшения игры во втором тайме, нужно играть более умно в контроль мяча, чтобы у тебя остались силы на концовку встречи, не обострять в простых ситуациях. В предыдущих матчах мы часто делали передачи внутрь штрафной, которые не проходили, а теперь мы этим не злоупотребляли.

– Влашич, выйдя на замену, чаще располагался ближе к левому флангу, откуда и сделал голевую передачу Яке Бийолу. Вы намеренно выпускали хорватского полузащитника именно в эту зону?

– Показалось, что в этой зоне у «Уфы» было определенное пространство, которое мы могли использовать. Что Влашич в итоге и сделал.