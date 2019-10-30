Яка Бийол: Забил мяч на инстинкте

– Расскажите, как забивали мяч, – вопрос Бийолу.

– Все было на инстинктах. Мне сделали очень хорошую передачу. Оставалось только пробить. Мы очень рады, что забили этот мяч на последних минутах матча и победили. Это очень важно для нашей команды.

– Так и планировали убрать соперника эстетски, когда забивали мяч?

– Я знал, что надо бежать вперед в том эпизоде. На меня сделали хорошую передачу, а дальше забил на инстинкте.

– Эту победу можно использовать для поднятия эмоционального настроя команды?

– Мы смогли сегодня забить и теперь в матче с «Зенитом», думаю, сможем забить много мячей и победить. Для нас это будет очень важная игра. Нам нужна только победа.

– В четверг за кого будете болеть: за «Спартак» или «Ростов»?

– Вы хотите дерби? Конечно, нужно за «Спартак» болеть. Хотя на самом деле для нас нет разницы. Кто будет, тот и будет. Всегда важнее наша собственная игра. Мы можем выиграть и у «Спартака», и у «Ростова», когда хорошо себя чувствуем.

– Какая была ваша задача, когда выходили на поле?

– Забить мяч. И у меня, и у Чалова была такая задача. В последних матчах у нас была проблема с этим.

– Вы очень спокойны сейчас, несмотря на то, что прервали серию ЦСКА без побед и вывели команду в следующий раунд кубка России. Вам этого не достаточно, чтобы быть радостным?

– Самый красивый момент в матче – это когда забиваешь на последних минутах и вырываешь победу. Для нашей команды этот мяч был действительно очень важен.

«УЖЕ ПОДУМЫВАЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВРЕМЕНИ»

– Признайтесь, уже готовились к дополнительному времени? – вопрос Кучаеву.

– Если честно, у меня были такие мысли. Уже представлял, как нам будет тяжело. Хорошо, что так все обернулось и получилось в концовке забить мяч. Обошлись без дополнительного времени.

– Тяжело было играть в первом тайме из-за погодных условий? Мы обратили внимание, что было много ошибок в обороне.

– Да. В первом тайме была не очень хороша погода. Было тяжеловато. Но «Уфа» была в таких же условиях. Глупо все сваливать на погоду.

– Последние пятнадцать минут ЦСКА играть лучше «Уфы».

– Не знаю, с чем это связано. На нашем стадионе при своих болельщиках мы всегда должны играть с позиции силы и всегда стараемся это делать.

– Насколько давила на команду безвыигрышная серия? ЦСКА месяц не побеждал.

– Мы старались не задумываться об этом. На мой взгляд, каждый из тех матчей мы играли хорошо. Просто была доля невезения, а соперникам фартило. Это не давало нам победить. Знали, что если будем продолжить так играть дальше, то результат придет.

– Как считаете, армейцы сегодня победили за счет везения или были сильнее?

– Раз мы победили, значит, так и должно быть, значит переиграли соперника.

– В четвертьфинале возможно встреча со «Спартаком». Ждете этой игры?

– Мы ждем любого соперника. И не думаем, что легко пройдем в следующую стадию. Кто попадется, с тем и будем играть.

– ЦСКА в кубке России давно так высоко не забирался. Насколько вам важно выиграть этот трофей?

– Надо побеждать в каждом матче, даже если это товарищеская встреча. Тогда ты сам будешь прогрессировать и твоя команда будет приобретать другой статус.

– Можно сказать, что ЦСКА преодолел свой кризис?

– Я на это надеюсь.