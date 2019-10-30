Видеообзоры всех матчей 1/8 финала Кубка России - Советский спорт
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30 октября 2019 23:15Футбол

Видеообзоры всех матчей 1/8 финала Кубка России

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов стадии.

«Зенит» – «Томь» – 4:0

Голы: Смольников, 13; Сутормин, 56; Ерохин, 66; Шатов, 81

ЦСКА – «Уфа» – 1:0

Гол: Бийол, 90+3

«Нижний Новгород» – «Шинник» – 2:3 (по пен. 0:3)

Голы: Хозин, 61, 90 – Самойлов, 32; Эктов, 35

«Ахмат» – «Луч» – 5:1

Голы: Мбенг, 11; Анхель, 21 (пен.); Михалак, 64; Глушаков, 67, 78 – Саламатов, 54

«Урал» – «Арсенал» – 3:2 (по пен. 5:4)

Голы: Димитров, 24; Эль Кабир 37 (пен.) – Костадинов, 14; Ткачев, 34

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