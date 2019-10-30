Видеообзоры всех матчей 1/8 финала Кубка России

«Зенит» – «Томь» – 4:0
Голы: Смольников, 13; Сутормин, 56; Ерохин, 66; Шатов, 81
ЦСКА – «Уфа» – 1:0
Гол: Бийол, 90+3
«Нижний Новгород» – «Шинник» – 2:3 (по пен. 0:3)
Голы: Хозин, 61, 90 – Самойлов, 32; Эктов, 35
«Ахмат» – «Луч» – 5:1
Голы: Мбенг, 11; Анхель, 21 (пен.); Михалак, 64; Глушаков, 67, 78 – Саламатов, 54
«Урал» – «Арсенал» – 3:2 (по пен. 5:4)
Голы: Димитров, 24; Эль Кабир 37 (пен.) – Костадинов, 14; Ткачев, 34
Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Александр Градский: «Спартак» должен брать пример с «Барселоны» Знаменитый поклонник «Спартака» из мира музыки выступил в роли эксперта: разобрал воскресный матч против «Локомотива» (3:0). 30.10.2019 09:00 Футбол Зибрак Артем Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Как относиться к паспорту США Малкина? На днях стало известно, что у двукратного чемпиона мира в составе сборной России центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина есть паспорт США. 29.10.2019 18:00 Хоккей Иванов Сергей, Славин Виталий