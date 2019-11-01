Забьет ли Дзюба в ворота ЦСКА и другие интриги 15-го тура

ЗАБЬЕТ ЛИ ДЗЮБА ЦСКА ПЕРВЫЙ ЗЕНИТОВСКИЙ ГОЛ?

На концовку первого круга премьер-лига припасла суперматч в Санкт-Петербурге, после которого либо лидирующая группа снова сожмется до предела либо из нее выпадет ЦСКА, который в случае субботнего поражения отстанет от «Зенита» уже на девять очков. Честно говоря, первый сценарий представляется менее реалистичным. Команда Виктора Гончаренко, хотя и прервала свою черную полосу кубковой победой над «Уфой», по-прежнему играет натужно. А в Питере армейцы не побеждали в рамках РПЛ с начала «десятых»...

Тогда ЦСКА Леонида Слуцкого нанес «Зениту» два гостевых поражения. Правда, одно из них было техническим: в апреле 2011-го питерцы забыли внести в заявку обязательного на тот момент молодого доморощенного игрока и получили задним числом 0:3 вместо 1:1. Ну а в 2010-м красно-синие одержали полновесную победу 3:1, закрепленную мячами Вагнера Лав и Сейду Думбия. Найдутся ли такие же мастера в нынешнем нападении ЦСКА? Сомнительно. Федор Чалов пока не преодолел кризис. Вот и приходится Гончаренко выпускать на острие в Кубке Такуму Нисимуру и спасаться голом Яки Бийола в компенсированное время.

Зато у «Зенита» кубковую передышку получил Артем Дзюба. И он в субботу будет рвать и метать. Ворота ЦСКА лидер сборной России не поражал с 2012 года, когда еще защищал цвета «Спартака». В зенитовской форме у Дзюбы ноль голов в девяти матчах против армейцев. Надо исправлять статистику.

ВОЗГЛАВИТ ЛИ ТЕДЕСКО «ПЕЛОТОН»?

«Спартак» имеет шанс завершить круг на шестом месте: для этого нужно победить в Москве «Арсенал» и дождаться очковых потерь «Урала» в домашней встрече с «Оренбургом». Тогда красно-белые, наконец-то, возглавят «пелотон» – обширную группу команд, преследующих пятерку лидеров, из которой, как уже было сказано выше, может «отвалиться» ЦСКА.

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уже объявил задачу попасть в еврокубковую зону. И разгромом «Локо» в прошлые выходные немец намекнул, что не хочет откладывать дело в долгий ящик. Однако успеет ли команда восстановиться после кубковой схватки с «Ростовом»? Найдется ли достойная замена дисквалифицированному Зелимхану Бакаеву? Да и про неудобность соперника не стоит забывать. В РПЛ-2018/19 «Арсенал» отобрал у красно-белых шесть очков из шести (3:2, 2:0). Олег Кононов, кстати, примерил тогда обе роли – победителя в первом круге и проигравшего во втором.

ВЫЙДЕТ ЛИ КАРПИН В ПЛЮС В КАЗАЧЬИХ ДЕРБИ?

Еще два представителя лидирующей группы разыграют так называемое казачье дерби в Краснодаре. «Быки», вылетев из Кубка еще на стадии 1/16 финала, имели больше времени на подготовку. В плюс им и отмена КДК красной карточки Маркуса Берга, который может стать важной опцией против «Ростова». Да и история встреч – за «Краснодар». В чемпионатах России ростовчане одержали одну-единственную победу в рамках этого противостояния, образца 2014 года. А встречались соперники в РПЛ 18 раз!

С другой стороны, у Валерия Карпина «краснодарского комплекса» точно нет. Со «Спартаком» он выиграл у «быков» шесть матчей из шести. В «Ростове» у него пока абсолютный баланс в казачьих дерби: одна победа (в Кубке), три ничьи, одно поражение. Самое время выходить в плюс. Чтобы окончательно выветрить из памяти не такой уж давний разгром от «Зенита» в Санкт-Петербурге (1:6).