Тедеско разбудил Ларссона! «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал КР - Советский спорт
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31 октября 2019 21:33ФутболЗибрак Артем

Тедеско разбудил Ларссона! «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал КР

«Ростов» полурезервным составом уступил в Кубке России «Спартаку». Красно-белые выиграли второй матч подряд с общим счетом 5:1. Причем четыре мяча на счету Ларссона.

Карпин дал отдохнуть основе

«Спартак» подошел к кубковому матчу против «Ростова» в хорошем настроении. За четыре дня до игры красно-белым наконец удалось прервать серию неудач. Да еще как! Победой 3:0 над «Локомотивом». По сравнению с той встречей Доменико Тедеско сделал всего пару изменений – вместо Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле появились Роман Зобнин и оформивший дубль Джордан Ларссон. Россиянин вышел в роли правого латераля, а швед – в роли напарника Эсекьелю Понсе в центре нападения.

Таким образом, немецкий наставник в трех матчах использовал уже три разные схемы. Но это не выглядит паническим поиском наиболее оптимальной конфигурации игры. Напротив, это больше похоже на желание обладать большей вариативностью и умение адаптироваться к разным соперникам.

В отличие от оппонента, Валерий Карпин сильно перекроил состав. Может даже показаться, что желто-синие были не против пожертвовать Кубком России. В обороне появились Мацей Вилюш, Арсений Логашов и Данила Ведерников, а в средней линии Александр Саплинов и Зактийор Зайнутдинов, тогда как главный распасовщик Роман Еременко и лучший бомбардир команды Эльдор Шомуродов остались на скамейке запасных. Из игроков основы с первых минут вышли лишь Дмитрий Чистяков и Ивелин Попов.

«Спартак» убаюкал соперника

Как и в матче «Спартака» против «Локомотива», обе команды вышли на поле с тремя центральными защитниками, а красно-белые со стартовым свистком бросились в атаку. Уже в течение первых трех минут они дважды опасно пробили по воротам, но Сергей Песьяков в обоих случаях сыграл уверенно. Первые минуты у гостей ушли на то, чтобы адаптироваться к старой – новой расстановке. В пять защитников и столь оборонительной манере желто-синие часто играли в прошлом сезоне, но ни разу – в нынешнем, даже в Петербурге против «Зенита».

Москвичи настолько много и высокого владели мячом, что крайние центральные защитники поднимались аж на границу финальной трети поля, а фланговые Айртон и Зобнин – почти к штрафной соперника.

Как нетрудно догадаться из вышесказанного, плотность перед штрафной Песьякова оказалась очень высокой. Спартаковцы расставлялись в позиционных атаках, но движения для того, чтобы раскачать оборону противника, им не хватало. Георгий Джикия в середине тайма стал раздраженное разводить руками – открытым раз за разом оказывался только Илья Кутепов.

Если против «Локо» Тедеско максимально насытил центральную ось поля, то против «Ростова» в позиционном нападении спартаковцы, напротив, располагались по периметру игрового пространства – в полуфлангах и на одной линии с защитниками. Таким образом, в центре ростовчане получили абсолютно преимущество, чем и пользовались, не позволяя разыгрывать комбинации. Хозяевам оставалось забрасывать мяч вперед в расчете на то, что форварды выиграют свое единоборство.

Как следствие, до вратарей Песьякова и Максименко в первом тайме мяч дошел считанное число раз. Ростовчан такой футбол усыпил. Они спокойно дожидались перерыва и неожиданно дождались гола Ларссона. Главным героем эпизода стал Джикия, нашедший партнера в штрафной мастерской разрезающей передачей низом. «Ростов» в оставшееся до свистка время успел ответить лишь загубленным моментом Бьорна Сигурдарсона, не попавшего головой в створ с нескольких метров.

Бакаев, Понсе и Ларссон создали шедевр

В перерыве наставники сделали минимум видимых изменений. Разве что можно отметить, что спартаковцы стали еще больше катать между центральными защитниками на своей половине поля, выманивая соперника из окопов. Гостям ничего не оставалось, кроме как подниматься выше. Естественно, кое-где появились свободные зоны. Наиль Умяров, находясь напротив ворот, пробил из-за пределов штрафной. Получилось неопасно, но в первом тайме таких моментов не было вообще.

Так и пришел второй гол в ворота ростовчан. Зелимхан Бакаев, которому в первом тайме ощутимо не хватало свободного пространства, набрал скорость и таким образом начал роскошную комбинацию, в которой приняли участие Ларссон и Понсе. Последний пяткой оставил мяч в штрафной Бакаеву. Его удар парировал Песьяков, но все тот же Ларссон оказался первым на добивании.

Только после этого Карпин решился на замены. Правда, видимо, в голове он все же держит предстоящий матч в чемпионате против «Краснодара», поэтому при всем выборе выпустил Хорена Байрамяна вместо другого игрока основы Попова. Вслед за ним на поле вышли нападающие Шомуродов и Павел Долгов. Желто-синие переключились на атакующую модель.

«Ростов» прибрал мяч себе, и у болельщиков появилась возможность оценить крепость защитных линий хозяев. Работать пока есть над чем. В одном эпизоде Зайнутдинов был близок к тому, чтобы отквитать один мяч ударом с 13 метров, но Максименко вытащил мяч из самого угла. А в другом Долгов открылся на одной линии с защитниками и с острого угла пробил точно под дальнюю штангу. Это первый пропущенный «Спартаком» при Тедеско мяч и первый гол 21-летнего форварда за «Ростов».

Таким образом, «Спартак» одержал под руководством Тедеско вторую победу подряд и вышел в четвертьфинал Кубка России. А ростовчане могут спокойно сконцентрироваться на чемпионате, где отчаянно пытаются удержаться в тройке.

«Спартак» – «Ростов» – 2:1 (1:0)
Голы: Ларссон, 43 – 1:0. Ларссон, 59 – 2:0. Долгов, 86 – 2:1.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Зобнин (Мельгарехо, 74), Крал, Умяров, Айртон (Рассказов, 87), З. Бакаев, Ларссон, Э. Понсе (Шюррле, 77).
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Вилюш (Долгов, 75), Хаджикадунич, Чистяков, Ведерников, Глебов, Саплинов, Попов (Байрамян, 67), Зайнутдинов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).
Предупреждения: Э. Понсе, 28. Айртон, 45. Зайнутдинов, 53. Джикия, 73.
Судья: Кукуян (Сочи).

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