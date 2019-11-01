Доменико Тедеско: Если Хенрик Ларссон изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады - Советский спорт
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01 ноября 2019 00:04ФутболМощенко Захар

Доменико Тедеско: Если Хенрик Ларссон изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады

Его сын оформил дубль в ворота «Ростова».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал домашнюю победу (2:1) над «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

«ИГРОКИ «РОСТОВА» – ПРОСТО МАШИНЫ»

- Мы очень рады, что прошли в следующий раунд Кубка, – отметил Тедеско. – Знали, что нас ждет непростая игра, потому что «Ростов» – очень сильный соперник. У этой команды есть план на все варианты развития событий на поле, на все ситуации, они знают, что делать при позиционных атаках, при начале атаки, при подборе мяча, при стандартных положениях, в прессинге. Первый тайм мы провели очень терпеливо, ждали момента, чтобы взломать оборону соперника и использовать редкие свободные зоны. К счастью, это удалось сделать до перерыва, хотя «Ростов» оборонялся очень глубоко.

- Вас удивило, что «Ростов» вышел против «Спартака» не основным составом? И не было ли у вас желания выставить на кубковый матч игроков, которые не имеют много игровой практики?

- Как вы знаете, «Ростов» идет на втором месте в чемпионате, и у них, по сути, нет второго состава – потому что любой состав у них первый. Эта команда располагает фантастическим подбором игроков. Вы видели, что на поле в составе соперника вышли футболисты с отличной «физикой», игровыми качествами, с габаритными нападающими. Это просто машины! Но в этом матче удивило то, что соперник в первом тайме попросту припарковал у своих ворот автобус. Мы не ожидали от «Ростова» подобной игры, хотя и могли предположить, что они могут сыграть в пять защитников. Однако столь глубокая и глухая оборона от ростовчан стала для нас сюрпризом.

- Тактическая схема, которую вы использовали в последних матчах, фактически исключает появление на поле Гуса Тила. Видите ли вы возможность, чтобы все-таки найти место в составе самому дорогому игроку нынешнего состава «Спартака»?

- Действительно, из трех последних матчей Гус сыграл лишь в одном. Он отличный игрок, хороший парень, но меня абсолютно не интересует вопрос цены, сколько стоит тот или иной футболист. Кстати, сказал самому Тилу то же самое. При формировании состава на матч с «Ростовом» руководствовались тем, что из трех игроков средней линии двое должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующей игре расстановка будет другая, соответственно, и игроки на поле выйдут другие. Так что и Гус может сыграть, почему нет?

- Знаете ли вы, с кем сыграет «Спартак» в следующем раунде Кубка?

- ЦСКА? Конечно, знаю, насколько это принципиальный для «Спартака» соперник.

«ДЛЯ КАРПИНА КАЖДЫЙ МАТЧ ПРОТИВ «СПАРТАКА» ПРИНЦИПИАЛЕН»

- А были ли вы в курсе, что собой представляет наставник «Ростова» Валерий Карпин и кем он является для «Спартака»?

- Безусловно, я имею представление, что Карпин – хороший в прошлом игрок «Спартака», успешный менеджер, директор, тренер этого клуба. Его можно назвать спартаковской легендой. Уверен, что для него каждый матч против своей бывшей команды очень принципиален.

- Роман Зобнин при новой расстановке играл на правой бровке, но, как показалось, в первом тайме действовал несколько скованно. Будете продолжать использовать его на фланге или вернете в опорную зону?

- Почему вы считаете, что Зобнин действовал скованно? На мой взгляд, Роман провел прекрасный матч, и думаю, что он сам такого же мнения. Не могу с вами согласиться, что Зобнин некомфортно чувствовал себя на фланге – он полностью выполнил ту задачу, которая перед ним ставилась. Если вы заметили, то по ходу игры Роман часто смещался в центр, когда мы владели мячом, а Зелимхан Бакаев при этом больше действовал на фланге. Зобнин принимал на поле много правильных решений, как при разгоне атаки, когда нужно было по кратчайшему пути доставить мяч в переднюю линию, так и при оборонительных действиях. Он выиграл достаточно много единоборств, так что этот матч он точно может занести себе в актив.

- Хенрик Ларссон уже во втором матче кряду делает дубль… Ой, конечно, Джордан Ларссон! Вы говорили, что швед сам говорил вам, что ему комфортно играть на позиции центрального нападающего. В чем еще секрет его результативности?

- Ларссон обладает высоким уровнем футбольного интеллекта. Он очень умный парень, прекрасно понимающий, как действовать в атаке, в разных ее фазах, когда команда владеет мячом, в позиционном нападении или при прессинге. К тому же Джордан очень работоспособный нападающий, выполняющий большой объем работы на поле. И я очень рад, что он является игроком «Спартака». И если его папа Хенрик тоже изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады (смех в зале).

«ИГРА В ТРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКА – ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА»

- Выбирая схему с тремя центральными защитниками, вы больше ориентируетесь на свои задумки или подстраиваетесь под соперника? Ведь и «Локомотив», и «Ростов», против которых вы играли с разницей в несколько дней, придерживались именно такого тактического варианта.

- Безусловно, мы в первую очередь делаем акцент на своей игре. Но три центральных защитника – во многом вынужденная мера, потому что мы не находимся на первом месте в таблице чемпионата, и у нас нет отрыва от соперников в десять очков. Поэтому в такой ситуации приходится идти от игры к игре: чем больше и чаще мы сейчас будем побеждать, тем быстрее ребята обретут уверенность в собственных силах. Против «Ростова» первый тайм мы провели здорово, по ощущениям было порядка 90 процентов владения мячом. Но когда в концовке второго тайма пропустили гол, сразу уверенность в своих силах несколько угасла. Так что нужно работать, двигаясь шаг за шагом.

- Насколько тяжело команде перестраиваться по ходу встречи, когда сначала, как вы говорите, она около 90 процентов времени владеет мячом, а затем вынуждена играть совсем в иной манере?

- Во втором тайме при счете 1:0 «Ростов» начал прессинговать нас значительно выше на нашей половине поля, у ребят уже не было столько времени и пространства для контроля мяча, как до перерыва. К тому же после 80-й минуты ребята уже подустали – думаю, сказалась предыдущая игра против «Локомотива», которая тоже получилась весьма интенсивной. Тем не менее, считаю, что во втором тайме мы тоже неплохо контролировали ситуацию, и у нас было много владения мячом.

- При выборе состава на следующие матчи главным фактором будет опыт предыдущих игр или впечатления от работы футболистов на неделе? Просто складывается впечатление, что вы уже определились с основной обоймой, и остающимся в резерве игрокам будет очень сложно получить свой шанс.

- Конечно же, будет комплексный подход при определении состава на следующие матчи. Отчасти мы принимаем во внимание особенности конкретного соперника – этот фактор влияет на определение состава на 15-20 процентов: как команда действует в атаке, как прессингует, где у нее слабые места, и как мы можем их использовать. Безусловно, очень важен недельный микроцикл. На следующий день после игры мы начинаем все с нуля, и у всех ребят есть шансы показать себя и завоевать место в основном составе. Ну и, разумеется, смотрим на наш предыдущий матч, оцениваем как футболисты в нем сыграли, насколько продуктивными были на поле. Так что опыт прошлых игр тоже учитывается.

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