Видео всех голов 15-го тура РПЛ

«Уфа» – «Локомотив» – 1:1
Голы: Бизяк, 72-пен – Эдер, 59
«Динамо» – «Ахмат» – 1:1
Голы: Ордец, 90+3 – Понсе, 43-пен
«Сочи» – «Тамбов» – 1:2
Голы: Нобоа, 44 – Костюков, 41; Мелкадзе, 56
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