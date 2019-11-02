Ничья ни о чем. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг друга, забив по мячу

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ЦСКА: НИКАКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!

Редкую для нашего футбола кубковую (не евро-, а просто кубковую) неделю петербуржцы и армейцы провели, пожалуй, так, как и хотели: свои матчи выиграли, голов не пропустили, ротацию состава провели, позволив получить передышку тем игрокам, кому она требовалась. ЦСКА даже использовал домашний поединок с «Уфой», чтобы дать игровую практику восстановившимся после травм Кириллу Набабкину и Георгию Щенникову, и под их выход в стартовом составе даже поменял тактическую схему, на время вернувшись к расстановке с четырьмя защитниками.

Однако все эксперименты от Виктора Гончаренко закончились, как только перед красно-синими замаячила встреча с действующим чемпионом. Снова на скамейку сел Звономир Шарлия, а в тройке центральных защитников появился юный Вадим Карпов, а в середине поля образовался внушительный треугольник из Кристияна Бистровича, Яки Бийола и Ильзата Ахметова, а Иван Обляков отправился на левый фланг.

Правда, не обошлось без определенных нюансов. На сей раз Бийол со своими впечатляющими габаритами отправился помогать не атаке, а обороне, тогда как Ахметов выдвинулся ближе к передней линии. Что было вполне логично: справиться с монолитной обороной «Зенита» пропускающей в среднем один мяч за две игры (семь в 14 турах), можно было скорее не пробивной мощью, а хитростью и изобретательностью.

У сине-бело-голубых никаких сюрпризов в составе не наблюдалось. Возможно, по этой причине примерно половину первого тайма хозяева не то что не имели зримого преимущества – соперник выглядел даже поживее. ЦСКА заработал несколько штрафных неподалеку от чужой штрафной, и после розыгрыша одного из стандартов Бийол головой пробил чуть выше перекладины.

Подопечные Сергея Семака по-настоящему зашевелились лишь ближе к тридцатой минуте. Это стало заметно, прежде всего, по острым фланговым прорывам, которые стали удаваться Дугласу Сантосу в большей степени и Вячеславу Караваеву. Любопытно, что адресатом прострелов и нацеленных передач от бровок в штрафную и на подступы к ней чаще других становился Юрий Жирков, постоянно освобождавший свой левый фланг для Сантоса.

«ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ ПРОПУСТИЛ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

Первый опасный удар – и это был первый удар в створ ворот Игоря Акинфеева – Жирков нанес на 28-й минуте, и этот момент открыл десятиминутку активности «Зенита». Затем 36-летний ветеран еще дважды делал попытки забить со своей рабочей левой, и наиболее близким к голу был третий подход, но капитан армейцев делать подарки бывшему одноклубнику не стал.

В целом же игра, по большому счету, не оправдывала ожиданий. Два гранда РПЛ на поле феерического футбола не демонстрировали, и нулевая ничья по итогам первой половины выглядела бы вполне закономерным итогом. Однако москвичи на второй компенсированной минуте сумели-таки открыть счет. Ярослав Ракицкий и Караваев не разобрались с верховым мячом, крайний защитник неловким движением вывел Николу Влашича на ударную позицию, и хорват с левой ноги точно пробил в дальний угол.

Вот так «Зенит» на самом финише первого круга чемпионата впервые пропустил в первом тайме. Хотя формально сине-бело-голубые 45 минут и на сей раз отыграли всухую, а гол в раздевалку получили на добавленной минуте.

Можно было представить, какое испытание ждет красно-синих сразу после перерыва, тем более что по статистике они чаще всех в нынешнем чемпионате пропускают в стартовые четверть часа второго тайма. Но эта цифирь сама по себе – полбеды, поскольку вскоре осадное положение гостей стало близким к катастрофическому: в течение трех минут две желтые карточки заработал Бийол. Остаться в меньшинстве против разъяренного пропущенным мячом лидера РПЛ, да еще на его поле, да еще при собственных игровых проблемах – врагу такого не пожелаешь!

Гончаренко почти сразу отреагировал на сокращение численного состава своей команды заменой и тактическими перестроениями. Вышедший вместо Ахметова Набабкин занял позицию на левой бровке, а Обляков сместился в центр, помогая Бистровичу в опорной зоне.

ЕРОХИН: ПЯТЬ МИНУТ НА ГОЛ

Но сдерживать «Зенит» становилось все труднее. Тем более что Семак освежил оба своих фланга, выпустив Олега Шатова и Александра Ерохина. Петербуржцы разразились россыпью острых моментов, один из которых вполне закономерно завершился взятием ворот. Артем Дзюба с правого фланга сделал нацеленную передачу в центр штрафной, откуда Ерохин в касание из-под защитника аккуратно с отскоком от газона уложил мяч в дальнюю боковую сетку.

Дзюбе в итоге снова так и не удалось забить ЦСКА в качестве игрока «Зенита», но, по крайней мере, голевым пасом он в поединке с армейцами отметился.

А концовка встречи получилась огнедышащей во всех смыслах. Питерцы, разумеется, жаждали дожать соперника и вырвать победу, но игравший в меньшинстве соперник пару раз убежал в такие острые контратаки, что Михаилу Кержакову пришлось с замиранием сердца ожидать удара Федора Чалова (в итоге форвард гостей замешкался и позволил защитникам накрыть себя), а затем справляться с коварным низовым ударом Константина Кучаева.

Полыхнуло на поле и от избытка страстей. В одном из эпизодов Сердар Азмун за прямую ногу в единоборстве с Хердуром Магнуссоном вполне мог получить красную карточку, но арбитр Михаил Вилков ограничился желтой. После этого соперники явно с трудом сдерживали эмоции, которые все же выплеснулись наружу уже в компенсированное время. В итоге матч завершался не под аккомпанемент лихой музыки атаки, а под дуплет «горчичников» повздорившим игрокам обеих команд.

Ничья в целом получилась по игре (кстати, игре не самого высокого уровня и далеко не самой содержательной) и, пожалуй, сыграла на руку всем конкурентам «Зенита» и ЦСКА. Армейцы не смогли обойти никого из четырех стоявших выше в таблице соперников, а петербуржцы дали шанс приблизиться к себе вплотную «Краснодару» или «Ростову», которые сыграют между собой в воскресенье.

РПЛ. 15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 1:1 (0:1)

Голы: Влашич, 45+1 – 0:1. Ерохин (Дзюба), 73 – 1:1

«Зенит»: Кержаков – Караваев (Шатов, 60), Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Дриусси (Ерохин, 68), Оздоев, Жирков (Мак, 89) – Дзюба, Азмун

ЦСКА: Акинфеев (к) – В.Карпов, Дивеев, Магнуссон – Бистрович, Бийол – Марио Фернандес, Ахметов (Набабкин, 60), Влашич, Обляков (Гогуа, 90+2) – Чалов (Кучаев, 78)

Предупреждения: Азмун, 85. Дуглас Сантос, 90+5. Барриос, 90+6 – Бийол, 51. В.Карпов, 54. Обляков, 86. Марио Фернандес, 90+6

Удаление: Бийол, 54 (вторая желтая карточка)

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

2 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 48 151 зритель