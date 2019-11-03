Давайте без лицемерия: «Зенит» будет чемпионом России-2020 - Советский спорт
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03 ноября 2019 11:58ФутболАндронов Алексей

Давайте без лицемерия: «Зенит» будет чемпионом России-2020

Помешать этому может только катастрофа. Которой Санкт-Петербург не допустит - вчера мы увидели, как именно. Новым руководителям и тренерам «Зенита» нужно быть не хуже старых.

Мне думается, нет смысла говорить об очевидных вещах. Непоследовательное и нечестное (главный атрибут честности - одинаковые критерии для обеих команд) судейство - лишь дополняет давно сложившуюся картину. Ни в коем случае не определяет ее. Это вишенка на торте.

Вишенку, кстати, съедают всегда. И потом выплевывают косточку.

На месте тех, кто выбирает «прислуживаться, а не служить» - я бы не забывал об этой простой истине. И я не только о судьях.

Бесспорно, «Зенит» - команда сильная. Очень сильная. Практически невероятный (для России) подбор игроков, интересные схемы, которые применяет Сергей Семак. Ему удалось соорудить из Дзюбы и Азмуна мощнейший атакующий дуэт, а дополнение к нему он может выбирать чуть ли не из двух десятков игроков уровня национальных сборных. Все так.

«Зенит» играет хорошо. Очень хорошо. Но футбол - это не только про игру.

Когда сильная команда всячески подчеркивает свою силу - она вызывает в людях презрение. Посмотрите на отношение к «Пари Сен-Жермен» во Франции или к «Баварии» в Германии? Их не любят не за силу. А за надменность и манеру ею постоянно бравировать.

Более всего последнее время «Зенит» похож на «Шахтер» версии 2.0. Более совершенный. Могущественный. Наглый.

С учетом того, кто его спонсирует и им руководит - «Зенит» вызывает еще больше эмоций. И так было не всегда. А только тогда, когда он начинал играть мускулами перед воображаемым зеркалом, и переставал уважать соперников. Это, кстати, обычно плохо заканчивалось.

Один из популярных телеграм-каналов так называемой «Северной Столицы» (еще есть вариант с Культурной) «НеСоциальная Сеть» недавно сделал запись следующего содержания: «В очередной раз бросается в глаза, что «Зенит» в России и в Европе в этом году победить могут только судьи».

Оставим пока в покое «РБ Лейпциг». Давайте о нашем, многострадальном, горемычном. «Зенит» в этом сезоне проигрывал «Локомотиву» (дважды!). Подобное неуважение к соперникам, пренебрежение к ним - не благородное качество. Но против силы всегда найдется другая сила.

Думаю, мало кто за пределами Санкт-Петербурга огорчился результату матча с «Лейпцигом». А скоро начнут подобным результатам радоваться. Если «Зенит» будет упорствовать в создании собственной лиги с собственными правилами.

Где, например, можно создать фарм-клуб, сдав туда (почти на вес) всех ненужных самому себе игроков. И давайте без «где ваши доказательства?». Нигде. Их нет. Есть правила приличия. И ощущения. Я реально не представляю, у кого, кроме собственных болельщиков, «Зенит» сейчас может вызывать хотя бы симпатию.

Презирая и насмехаясь над соперниками, имея фактически «лояльный 24 часа в сутки» канал-вещатель - он может себе это позволить.

Но он - только «Зенит». Маленькая точка на карте.

Настойчивые ежегодные рассказы о том, что по неким «опросам» он стал самым популярным клубом в России - не вызывают ничего, кроме сначала удивления, а потом раздражения.

Самый популярный клуб России - «Спартак». Это не требует никаких доказательств, никаких подтверждений. Это признают даже те, кто его не любят. Кроме того региона где «побеждают только судьи».

Классический пример лицемерия, которое стало так присуще «Зениту» сегодняшнего дня - речи Артема Дзюбы о судьях. Широкая душа форварда российской сборной не позволяет ему соблюдать рамки политеса. В итоге получается довольно забавно.

«Матюнин – герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения. Такое судейство – это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал. Сейчас послушаем фантазера Егорова».

«Что касается удаления, в эпизоде с первым предупреждением фол был стопроцентный – меня держали секунд десять.В эпизоде со второй желтой карточкой Бийол играл с высоко поднятой ногой, был риск нанесения травмы, так что все справедливо. Не знаю, я не судья, может быть, в ЦСКА недовольны, но вопрос судейства не в моей компетенции».

Прекрасный пример из серии «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали».

Кстати, не так давно глава российского судейства Александр Егоров заявил: «Клубы к нам не имеют никакого отношения. Мой руководитель — президент РФС Александр Валерьевич Дюков».

Выходцем откуда (в футбольном смысле слова) является Александр Дюков - знают все.

Злые языки говорят, что несмотря на недовольство работой Егорова еще в прошлом сезоне, Дюков оставил его на посту с формулировкой «фартовый». Я в это не верю. Наговаривают языки. На то и злые.

Но балаган все же предлагаю закрыть. Как недавно сообщил (после отмененного гола в ворота «Зенита») общественности нападающий «Локомотива» Федор Смолов - «Надо сразу разыгрывать второе место, а первое отдать петербуржцам».

Я с Смоловым согласен. Как писал Сергей Довлатов в «Соло на Ундервуде»: Он пьёт ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои.

«Зенит» не просто сильнейший клуб страны (на дистанции длинного турнира»), но еще и...

Довольно о частностях. Не стоит обсуждать судей, «Оренбург» и его тонкости взаимоотношений с «головным офисом», переход Сутормина, «Сочи», и все прочее.

Предлагаю просто поздравить «Зенит» с чемпионством. Возможно, кстати, и с Кубком России тоже.

И пожелать ему удачи в Лиге чемпионов. Если не этого сезона - так следующего.

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