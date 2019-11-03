Доменико Тедеско: Мнение Черчесова о футболистах «Спартака» не будет влиять на мои решения

- В каком состоянии команда подходит к матчу с «Арсеналом»? Кого из игроков мы не сможем завтра увидеть на поле?

- Изначально все нормально, несмотря на плотный график. За последние шесть дней мы провели два матча. Команда хорошо после них восстановилась. Сегодня будет предыгровая тренировка и после нее будем делать окончательные выводы по составу.

-Тил претендовал на роль лидера в команде. Пришел новый тренер и посадил его на скамейку. Это нервная ситуация для большинства игроков. Насколько он справляется с этой ситуацией? Нравится ли вам, как он работает на тренировках? Может, его стоит попробовать в играх, где понадобиться больше атакующей мощи? Матч с «Арсеналом» - как раз такой случай?

- У «Спартака» очень большая команда, длинная скамейка, и все футболисты хотят играть, даже те, кто недавно присоединился к тренировкам с основой, перейдя к нам работать из «Спаратка-2». Гус тоже хочет играть. Он отлично работает, мы постоянно ним разговариваем, обьясняем, почему он будет играть или нет. Мы разговаривали с ним по поводу после прошлого матча, обьяснили ситуацию, почему он не выйдет на поле в стартовом составе, что это было тактическое решение. И потом, даже если он выйдет на поле в следующем матче, это значит, что кто-то другой из футболистов не выйдет, кто играл в прошлой встрече. Эта история с подобными вопросами бесконечная.

Получится замкнутый круг. У всех есть шанс и надеемся, что Гус в скором времени тоже себя покажет. По составу мы точно будет решать сегодня после предматчевой тренировку. Сегодня вечером - завтра утром точно определимся с составом.

- Не думали ли вы попробовать Тила в качестве форварда? У него есть рост, атлетизм и все не плохо с ударом.

- Мы думали об этом. Гус обладает всеми качествами, чтобы играть в центре нападения, восьмеркой, вторым нападающим. Как вы заметили, у него есть рост, скорость, улар, он хорошо играет головой. Возможно, мы будем над этим работать.

- Бакаев точно не сыграет с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек. Кто в его отсутствие будет способен разгонять атаки и отдавать по три передачи за матч?

- Я не могу сказать, кого поставим завтра в состав. Но если Бакаев сыграть не сможет - у нас большой выбор на эту позицию центральных полузащитников. Тот же Тил, Зобнин, хотя в предыдущем матче он сыграл на другой позиции. Есть из кого выбирать и мы сделаем свой выбор.

- С «Ростовом», который вышел вторым составом, «Спартаку» пришлось много владеть мячом и со вскрытием обороны были проблемы. Обычно на «Открытие Арене» так играют все команды и скорее всего, «арсена» завтра отдаст «Спартаку» мяч. Довольны ли вы, как ваша команда сыграла с «Ростовом» и может завтра попробовать схему с четырьмя защитниками, а не с тремя центральными?

- Мы должны уметь быть вариативными, играть разными схемами. Почему нет? Может, завтра сыграем в четыре защитника.

- До первой пятерки еще много очков. Насколько «Спартаку» пошло на пользу то, что те команды, кто находится наверху, вчера поделили между собой очки? Важно ли сейчас то, что «Спартак» завтра может на два очка приблизится к соперникам, или пока рано думать о попадании в топ-пять?

- Мы знаем нынешнюю ситуацию, но нет смысла сейчас смотреть на турнирную таблицу. Будем идти о матча к матчу и стараться как может больше выигрывать. Сейчас в нашем активе четыре очка в двух матчах. Надеемся продолжить положительную динамику.

- Вы вчера смотрели встречу «Зенита» с ЦСКА? Как вам матч?

- Смотрел только отдельные моменты, потому что все мое время уходит на подготовку к встрече «Арсеналом». Смотреть ближайших соперников в полном обьеме у меня сейчас просто нет времени. Все мысли только о своей команде.

- У «Арсенала» завтра не сыграет Ломовицкий, который принадлежит «Спартаку» и находится в Туле в аренде. Не жалеете об этом? Может хотели бы посмотреть на игрока вашей команды, как он проявит себя против «Спартака»?

- Александр - очень хороший игрок, но сейчас у нас нет времени следить за всеми его играми и делать прогнозы на лето. Сейчас все мысли только о «Спартаке», о текущей ситуации и ближайших играх. Я рад, что Саша не сыграет против нас, потому что это очень сильный игрок. А «Арсенал» в целом сильная команда с ним или без него. Он отлично выступает, у клуба хорошие контратаки и в последних матчах его немного не повезло. Туляки незаслуженно потеряли очки, играли здорово, создавали хорошие моменты. Нам будет непросто. Будем делать все возможное, чтобы выиграть этот матч.

- После встречи с «Ростовам» главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что текущие позиции в клубе Бакаева и Зобнина, это дополнительный повод для анализа, и сборная сейчас не видит Бакаева как игрока центра поля и Зобнина на фланге. Будете ли что-то менять в «Спартаке» с учетом пожеланий национальной команды?

- Я уважаю мнение и работу Станислава Черчесова. Здорово, что он смотрит наши встречи, анализирует их, и исходя из матчей игроков сборной планирует состав своей команды. То, что он не видит Романа на позиции крайнего защитника в сборной России, почему нет, если у него на этой позиции имеется три-четыре футболиста, которые по объективным причинам лучше? Но у нас «Спартак» , а не сборная, и другой состав. Роман в «Спартаке» отлично справился на позиции крайнего защитника. Возможно, он еще когда-нибудь на ней сыграет или вернутся на свою привычную позицию. Роман - универсальный игрок и везде очень хорошо выступает. А так могу сказать, что мнение Черчесова не будет влиять на мои решения.

- Вы с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым успели познакомится?

- Нет, еще не встречались, но есть это в планах. Мне было бы очень интересно с ним встретиться. Это очень важный тренер как для сборной, как и для «Спартака», потому что во время игр сборной он тренирует наших футболистов. Мне интересно его мнение по поводу наших игроков и видения футбола. Надеюсь, скоро эта встреча состоится. Но пока график у нас плотный, три игры за шесть дней. Выкроить время для встречи пока не удалось.

- Андре Шюррле сказал в интервью, что если бы «Спартак» выступал в чемпионате Германии, то мог бы оказаться в середине турнирной таблицы в чемпионате Германии. Согласны с Андре?

- Мне сложно что-то сказать. Андре все-таки находится в «Спартаке» дольше и может делать такие сравнения. Я здесь относительно недавно, провел только три матча со «Спартаком». Но могу сказать, что те соперники, с которыми мы встречались, очень хорошо подготовлены. Было видно, что тренеры в России обладают хорошей квалификацией, замечательно готовят команды. Против них интересно и сложно играть. Но я не могу мысленно представить «Спартак» в Бундеслиге и сказать, где бы оказалась команда в чемпионате Германии. Мне еще рано это делать.

- Когда вы приезжаете на автобусе на домашние игры, при входе в раздевалку катите за собой чемоданчик на колесиках. Что в чемоданчике?

- Хороший вопрос (улыбается). Сразу могу сказать, что косметики у меня там нет. Думаю, по мне это заметно. Я каждый день так хожу. После матчей у меня иногда там оказывается сувенир об болельщиков: кепка или шарф. А так там обычно лежит одежда, свитер, пара обуви. Ничего особенного.