Южный ответ обеим столицам. «Краснодар» и «Ростов» выдали огненное дерби с суперсюжетом

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«БЫКАМ» ВЕРНУЛИ БЕРГА, «РОСТОВ» – БЕЗ НОРМАННА

На кону в южном дерби, которое календарь РПЛ припас на заключительный тур первого круга, стоял неплохой бонус – второе место в таблице по итогам половины чемпионата с минимальным отставанием от лидирующего «Зенита». Для этого одному из соперников требовалось добиться победы, в противном случае «осеннее вице-чемпионство» дончанам пришлось бы делить с «Локомотивом».

Готовиться к битве за негласный титул лучшего клуба Юга России командам Мурада Мусаева и Валерия Карпина пришлось в неравных условиях. У «быков» был полноценный недельный цикл, ростовчане же сыграли поединок 1/8 финала Кубка России. Карпин, правда, в выездной кубковой встрече со «Спартаком» провел обширную ротацию состава, которая затронула семь позиций в стартовом составе, поэтому можно утверждать, что к воскресной игре с «Краснодаром» ключевые игроки желто-синих подошли в оптимальном физическом состоянии и без признаков переутомления.

Но все же небольшое кадровое преимущество хозяева получили. В то время как у соперника состояние здоровья не позволило принять участие в матче ведущему опорному полузащитнику Матиасу Норманну, черно-зеленым удалось вернуть в обойму нападающего Маркуса Берга: красная карточка шведа в поединке предыдущего тура с «Оренбургом», как и последующая дисквалификация, была отменена.

Разумеется, Берг вышел против «Ростова» в стартовом составе, при этом конфигурация футболистов в атакующей группе хозяев выглядела несколько неожиданно. Если Магомед-Шапи Сулейманов привычно расположился ближе к правой бровке, то Ари начал встречу достаточно глубоко, в качестве форварда второго темпа. А закрепившийся в «основе» своей новой команды Мануэл Фернандеш, как и во многих матчах за «Локомотив», развивал свои креативные действия из зоны левого атакующего хавбека.

Впрочем, дебют встречи остался за «Ростовом». Пока Ари отходил к центральной линии в поисках мяча, а Бергу бинтовали разбитую до крови в верховом единоборстве голову, гости провели несколько симпатичных атак. Однажды после перехвата в центре поля Элдор Шомуродов тонким пасом вывел Алексея Ионова на ударную позицию, но удар пришелся чуть мимо дальнего угла.

ИОНОВ ДАЛ ОГНЯ…

Стартовый отрезок встречи наглядно продемонстрировал, что ростовчанам удалось здорово завуалировать потерю Норманна. Молодой Даниил Глебов отлично справлялся в опорной зоне, ему активно помогал Ивелин Попов, да и Роман Еременко, похоже, уже близок к оптимальным кондициям как в физическом, так и в игровом плане. В одной из быстрых атак полузащитник сборной Финляндии плотно пробил в дальний верхний угол – Матвей Сафонов не без труда вытащил этот мяч.

Ближе к середине тайма наконец-то разыгрался и «Краснодар», и пошла классная игра с красивыми комбинациями и моментами в обе стороны. Ее украсили попытка Ману Фернандеша пробить в падении через себя (мяч прилетел в руки Егору Бабурину) и немного неточный удар Сулейманова в нижний угол после лихой атаки правым флангом.

Игра смотрелась на одном дыхании – в отличие от сыгранного накануне матча «Зенит» – ЦСКА, не оставившего цельного впечатления. А голы Ионова, забитые в заключительные четверть часа первого тайма, только добавили «казачьему дерби» огня и шарма. Сначала правый вингер гостей точным ударом с правой ноги завершил молниеносную трехходовку, в которой мяч ему достался после мимолетного и изящного паса Шомуродова. Оказывается, форвард сборной Узбекистана еще и классный распасовщик, а не только добротный бомбардир! А затем миниатюрный Хорен Байрамян после навеса справа сумел в районе 11-метровой отметки чуть ли не столкнуть лбами обоих центральных защитников «быков», и на подборе вовремя оказался Ионов, теперь забивший ударом с левой.

Естественно, такое развитие событий не могло устраивать тренерский штаб «Краснодара», и после перерыва слишком много ошибавшегося Кристоффера Олссона заменил Даниил Уткин. Очевидно, что «быкам» необходимо было хотя бы устранить доминирование соперника в середине поля. Кроме того, резерв усиления игры хозяев виделся и в более активных действиях фланговых защитников: до перерыва ни Сергей Петров, ни Кристиан Рамирес оборону желто-синих почти не напрягали.

Черно-зеленые действительно вышли из раздевалки с хорошим эмоциональным настроем – и почти сразу создали голевой момент. Ари головой сделал скидку на Берга, тот не позволил Бабурину сыграть на перехвате, а Сулейманов бил пусть и под острым углом, но фактически по пустым воротам – и не попал в них. Многообещающая запевка ко второму тайму!

…ИГНАТЬЕВ И СПАЙИЧ РАЗОЖГЛИ ПЛАМЯ

Перейдя на контратакующую манеру игры, «Ростов», похоже, не забывал мыслить стратегически. Фолы, за которые Попов и Еременко получили желтые карточки (для обоих – четвертые в нынешнем чемпионате), не выглядели оправданными. Отсюда могли возникнуть подозрения, что оба ключевых полузащитника дончан решили таким образом «выписать» себе дисквалификацию на игру следующего тура против не самого сложного соперника – дома с «Тамбовом». Но когда к Попову и Еременко присоединился центральный защитник Дмитрий Чистяков, впору было задаться вопросом: а не перебор ли это? Так ведь можно вообще без игроков «основы» к следующему туру остаться!

Тем временем «Краснодару» удалось отправить мяч в ворота гостей, но – после остановки игры. Ману Фернандеш навесил на голову Берга, тот скинул на свободного Ари – все было эффектно. Однако арбитры посчитали, что мяч в полете пересек лицевую линию, так что ответный гол не состоялся. Здесь в качестве ремарки добавим, что помочь в данном эпизоде не могла даже использовавшаяся на матче система VAR: моменты с пересечением мячом линий поля, к сожалению, не входят в ее компетенцию.

В концовке, которую «Краснодар» проводил с вышедшим вместо Берга Иваном Игнатьевым, в какой-то момент показалось, что футболисты и сами уже не очень-то верят в спасение. Тем более что «Ростов» грамотно оборонялся, эпизодически бежал в контратаки и в целом уверенно держал игру под контролем. Даже за минуту до конца основного времени в эпизоде с участием Игнатьева и Ари мяч каким-то образом не оказался в воротах, хотя нападающие «быков», казалось, сделали все для гола.

Но это был всего лишь предупредительный выстрел для гостей, за которым последовал убойный голевой дуплет! В компенсированное время сначала Сулейманов вывел Игнатьева на грани офсайда один на один с Бабуриным, и форвард молодежной сборной России отправил мяч в дальний угол. А затем после навеса Юнеса Намли ростовчане потеряли в своей штрафной Уроша Спайича, позволив центральному защитнику «быков» в падении головой сравнять счет.

Фантастическая развязка только добавила вистов этому поединку, лишний раз подтвердив, что самые играющие и зрелищные команды базируются в южном регионе России. А заодно анонсировала серьезную интригу, которая ждет нас во второй половине чемпионата: ни «Краснодар», ни «Ростов» просто так титул «Зениту» не отдадут – это факт.

РПЛ. 15-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:2)

Голы: Ионов (Шомуродов), 34 – 0:1. Ионов, 41 – 0:2. И.Игнатьев (Сулейманов), 90+3 – 1:2. Спайич (Намли), 90+5 – 2:2

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Олссон (Уткин, 46), Вилена – М.-Ш.Сулейманов, Ари, Мануэл Фернандеш (Намли, 72) – Берг (И.Игнатьев, 75)

«Ростов»: Бабурин – Ал.Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Е.Чернов – Глебов (Р.Сигурдссон, 86), И.Попов (к) (Зайнутдинов, 68) – Ионов, Еременко, Байрамян (Саплинов, 79) – Шомуродов

Предупреждения: И.Попов, 53. Еременко, 57. Чистяков, 63. Зайнутдинов, 77

Судья: Алексей Еськов (Москва)

3 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 265 зрителей