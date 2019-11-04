Тень Кононова. «Спартак» проиграл первый матч под руководством Тедеско

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«Открытие Арена» празднует юбилей

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» впервые принял матч в сентябре 2014 года. С тех пор красно-белые провели на домашнем поле 99 официальных матчей. Юбилейная сотая игра пришлась на встречу с Арсеналом», и болельщики «Спартака», конечно, очень ждали победы от своих любимцев. Тем более, что после смены тренера и побед над «Локомотивом» и «Ростовом» казалось, что команда выбирается из кризиса.

💯 Юбилейный матч на «Открытие Арене»!



🏟 Время летит очень быстро! Казалось, совсем недавно мы праздновали открытие новой арены, а уже сегодня «Спартак» проведёт свой сотый матч на родном стадионе!#Спартак #ОткрытиеАрена #силавединстве #СпартакАрсенал #ВпередСпартак pic.twitter.com/GOdVJb0gCW — Открытие Арена (@otkritiearena) November 4, 2019

Новый наставник москвичей Доменико Тедеско успел приучить всех к тому, что угадать его выбор стартового состава практически нереально, и в этот раз он вновь потрудился на славу. С первых минут против туляков вышли просидевший два победных матча Гус Тил, ни разу не игравший при немецком тренере Джано Ананидзе и выходивший при нем только на замену Резиуан Мирзов.

Алекс Крал, Наиль Умяров и Эсекьель Понсе остались на скамейке запасных, а тренировавшийся по индивидуальной программе Андре Шюррле вообще не попал в заявку. Зелимхан Бакаев пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

У «канониров» также хватало изменений, но они носили вынужденный характер. Виктор Альварес пропускал матч из-за дисквалификации, Александр Ломовицкий – по условиям арендного договора с красно-белыми, а Игорь Горбатенко имел проблемы с задней поверхностью бедра. Он просидел на скамейке запасных 80 минут и появился только в концовке. В отсутствие ключевых игроков Игорь Черевченко с первых минут выстроил мощную оборонительную линию из пяти защитников.

Откат «Спартака» к базовым настройкам

Сохранив формацию в три центральных защитника, Тедеско не отказался от активной игры в атаку, но удивил расположением игроков на поле. Так, Ананидзе неожиданно расположился перед линией обороны, тогда как более привычный к игре в опорной зоне играл выше в паре с Тилем. А дуэт форвардов составили Мирзов и герой двух прошлых матчей Джордан Ларссон.

Но все это весьма условно – едва ли в каждой паузе тренер подзывал к себе кого-то игроков, после чего следовали перестановки. Похоже, что у футболистов от таких активных изменений позиций на поле закружилась голова. «Спартак» в первом тайме разочаровал собравшихся на трибунах болельщиков – играл беззубо, практически не создавал моментов и не бил по воротам. Можно сказаться, откатился к базовым, кононовским настройкам.

А туляки, напротив, не стеснялись ходить вперед большими силами и быстро открыли счет. Даниил Лесовой стянул на себя троих центральных защитников, выдернув Илью Кутепова из своей зоны, куда ворвался Евгений Луценко, головой замкнувший подачу экс-спартаковца Кирилла Комбарова.

Хозяева имели великолепную возможность быстро отыграться, но Айртон с близкого расстояния не сумел переиграть Егора Шамова после скидки Ларссона. В остальном «Спартак» смотрелся сырым и растерянным, а больше всего бросался в глаза тот факт, что двумя главными плеймейкерами команды в первом тайме стали Георгий Джикия и Ананидзе. Причем защитник даже лучше двигал мяч вперед, чем его партнер.

В первом тайме «канонирам» повезло, что они не остались в меньшинстве – Евгений Луценко прямой ногой въехал шипами в голеностоп Айртону. Карточка, что называется, оранжевая. За похожий эпизод в матче с «Оренбургом» был удален нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Арбитр Алексей Сухой решил в пользу нападающего, ограничившись лишь предупреждением. Интересно, чем завершился бы этот эпизод, будь на игре VAR?

Зачем вышел Тил?

Перед перерывом «Спартак» из-за травмы лишился захромавшего Кутепова, и вместо него Тедеско отправил в бой Умярова. Таким образом, москвичи впервые за три последних встречи перешли на игру в два центральных защитника. Пусть и вынужденно, но модель игры на вторую половину встречи стала еще более атакующей.

В раздевалке Тедеско зарядил своих футболистов энергией и заодно завелся сам. После перерыва он намного более эмоционально размахивал руками на бровке, чем в первом тайме. Игроки переняли энергетику тренера и сразу вдавили соперника в штрафную. Мирзов обосновался на привычном левом фланге и стал регулярно создавать оттуда остроту. Второй тайм стал для него, пожалуй, лучшим в «Спартаке» – обыгрывал, простреливал, подавал.

Убойные моменты в начале тайма упустили Лоренсо Мельгарехо, с восьми метров пробивший во вратаря, Тил и Ларссон, пытавшийся повторить гол в ворота Гилерме (вновь Шамов стал непреодолимой преградой). Преимущество по владению мячом в эти минуты временами зашкаливало за 80%, а туляки до 75-й минуты даже центр поля переходили без энтузиазма.

За последние две недели Тедеско бессчетное число раз спрашивали о том, почему не играет Тил. Матч против «Арсенала» дал ответ на этот вопрос. В первом тайме голландец был инертен и встретился с мячом всего несколько раз, да и после перерыва действовал не лучшим образом. Он принял участие лишь в одном остром моменте, когда Ларссон не смог переиграть Шамова. В остальном отведенные ему 70 минут он провел бездарно.

Не реализовав свои шансы, спартаковцы потеряли уверенность в том, что смогут вытащить матч, и свалились на безадресные навесы и дальние удары, которые у них не шли. От слова совсем. Концовка получилась вялой – силы покинули хозяев, и повторить подвиг «Краснодара» в матче с «Ростовом» им не удалось.

«Спартак» потерпел первое поражение под руководством Тедеско, не сумев отпраздновать сотый матч на своей красавице-арене и воспользоваться осечками пятерки лидеров. Красно-белые вновь в трех очках от зоны переходных матчей. «Канониры», в свою очередь, прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ и впервые с 11 августа удержали ворота на замке.

«Спартак» – «Арсенал» – 0:1 (0:1)

Гол: Луценко, 16.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров, 45+2), Жиго, Джикия, Мельгарехо, Ананидзе (Гулиев, 84), Айртон, Зобнин, Тил (Э. Понсе, 72), Мирзов, Ларссон.

«Арсенал»: Шамов, К. Комбаров (Хагуш, 68), Григалава, А. Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Чаушич (Горбатенко, 80), Лесовой, Луценко (Кангва, 85).

Предупреждения: Луценко, 30. А. Денисов, 60. Умяров, 86. Тедеско (главный тренер), 87.

Судья: Сухой (Люберцы).