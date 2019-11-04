Тень Кононова. «Спартак» проиграл первый матч под руководством Тедеско - Советский спорт
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04 ноября 2019 21:00ФутболЗибрак Артем

Тень Кононова. «Спартак» проиграл первый матч под руководством Тедеско

Новый тренер «Спартака» затеял очередную серию экспериментов, но, видимо, своих игроков дезориентировал даже сильнее, чем соперников. Без Зелимхана Бакаева создавать моменты некому.

«Открытие Арена» празднует юбилей

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» впервые принял матч в сентябре 2014 года. С тех пор красно-белые провели на домашнем поле 99 официальных матчей. Юбилейная сотая игра пришлась на встречу с Арсеналом», и болельщики «Спартака», конечно, очень ждали победы от своих любимцев. Тем более, что после смены тренера и побед над «Локомотивом» и «Ростовом» казалось, что команда выбирается из кризиса.

Новый наставник москвичей Доменико Тедеско успел приучить всех к тому, что угадать его выбор стартового состава практически нереально, и в этот раз он вновь потрудился на славу. С первых минут против туляков вышли просидевший два победных матча Гус Тил, ни разу не игравший при немецком тренере Джано Ананидзе и выходивший при нем только на замену Резиуан Мирзов.

Алекс Крал, Наиль Умяров и Эсекьель Понсе остались на скамейке запасных, а тренировавшийся по индивидуальной программе Андре Шюррле вообще не попал в заявку. Зелимхан Бакаев пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

У «канониров» также хватало изменений, но они носили вынужденный характер. Виктор Альварес пропускал матч из-за дисквалификации, Александр Ломовицкий – по условиям арендного договора с красно-белыми, а Игорь Горбатенко имел проблемы с задней поверхностью бедра. Он просидел на скамейке запасных 80 минут и появился только в концовке. В отсутствие ключевых игроков Игорь Черевченко с первых минут выстроил мощную оборонительную линию из пяти защитников.

Откат «Спартака» к базовым настройкам

Сохранив формацию в три центральных защитника, Тедеско не отказался от активной игры в атаку, но удивил расположением игроков на поле. Так, Ананидзе неожиданно расположился перед линией обороны, тогда как более привычный к игре в опорной зоне играл выше в паре с Тилем. А дуэт форвардов составили Мирзов и герой двух прошлых матчей Джордан Ларссон.

Но все это весьма условно – едва ли в каждой паузе тренер подзывал к себе кого-то игроков, после чего следовали перестановки. Похоже, что у футболистов от таких активных изменений позиций на поле закружилась голова. «Спартак» в первом тайме разочаровал собравшихся на трибунах болельщиков – играл беззубо, практически не создавал моментов и не бил по воротам. Можно сказаться, откатился к базовым, кононовским настройкам.

А туляки, напротив, не стеснялись ходить вперед большими силами и быстро открыли счет. Даниил Лесовой стянул на себя троих центральных защитников, выдернув Илью Кутепова из своей зоны, куда ворвался Евгений Луценко, головой замкнувший подачу экс-спартаковца Кирилла Комбарова.

Хозяева имели великолепную возможность быстро отыграться, но Айртон с близкого расстояния не сумел переиграть Егора Шамова после скидки Ларссона. В остальном «Спартак» смотрелся сырым и растерянным, а больше всего бросался в глаза тот факт, что двумя главными плеймейкерами команды в первом тайме стали Георгий Джикия и Ананидзе. Причем защитник даже лучше двигал мяч вперед, чем его партнер.

В первом тайме «канонирам» повезло, что они не остались в меньшинстве – Евгений Луценко прямой ногой въехал шипами в голеностоп Айртону. Карточка, что называется, оранжевая. За похожий эпизод в матче с «Оренбургом» был удален нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Арбитр Алексей Сухой решил в пользу нападающего, ограничившись лишь предупреждением. Интересно, чем завершился бы этот эпизод, будь на игре VAR?

Зачем вышел Тил?

Перед перерывом «Спартак» из-за травмы лишился захромавшего Кутепова, и вместо него Тедеско отправил в бой Умярова. Таким образом, москвичи впервые за три последних встречи перешли на игру в два центральных защитника. Пусть и вынужденно, но модель игры на вторую половину встречи стала еще более атакующей.

В раздевалке Тедеско зарядил своих футболистов энергией и заодно завелся сам. После перерыва он намного более эмоционально размахивал руками на бровке, чем в первом тайме. Игроки переняли энергетику тренера и сразу вдавили соперника в штрафную. Мирзов обосновался на привычном левом фланге и стал регулярно создавать оттуда остроту. Второй тайм стал для него, пожалуй, лучшим в «Спартаке» – обыгрывал, простреливал, подавал.

Убойные моменты в начале тайма упустили Лоренсо Мельгарехо, с восьми метров пробивший во вратаря, Тил и Ларссон, пытавшийся повторить гол в ворота Гилерме (вновь Шамов стал непреодолимой преградой). Преимущество по владению мячом в эти минуты временами зашкаливало за 80%, а туляки до 75-й минуты даже центр поля переходили без энтузиазма.

За последние две недели Тедеско бессчетное число раз спрашивали о том, почему не играет Тил. Матч против «Арсенала» дал ответ на этот вопрос. В первом тайме голландец был инертен и встретился с мячом всего несколько раз, да и после перерыва действовал не лучшим образом. Он принял участие лишь в одном остром моменте, когда Ларссон не смог переиграть Шамова. В остальном отведенные ему 70 минут он провел бездарно.

Не реализовав свои шансы, спартаковцы потеряли уверенность в том, что смогут вытащить матч, и свалились на безадресные навесы и дальние удары, которые у них не шли. От слова совсем. Концовка получилась вялой – силы покинули хозяев, и повторить подвиг «Краснодара» в матче с «Ростовом» им не удалось.

«Спартак» потерпел первое поражение под руководством Тедеско, не сумев отпраздновать сотый матч на своей красавице-арене и воспользоваться осечками пятерки лидеров. Красно-белые вновь в трех очках от зоны переходных матчей. «Канониры», в свою очередь, прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ и впервые с 11 августа удержали ворота на замке.

«Спартак» – «Арсенал» – 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 16.
«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров, 45+2), Жиго, Джикия, Мельгарехо, Ананидзе (Гулиев, 84), Айртон, Зобнин, Тил (Э. Понсе, 72), Мирзов, Ларссон.
«Арсенал»: Шамов, К. Комбаров (Хагуш, 68), Григалава, А. Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Чаушич (Горбатенко, 80), Лесовой, Луценко (Кангва, 85).
Предупреждения: Луценко, 30. А. Денисов, 60. Умяров, 86. Тедеско (главный тренер), 87.
Судья: Сухой (Люберцы).

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