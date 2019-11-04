Доменико Тедеско: Хотел выпустить Крала, но забыл про лимит. Хорошо, что подсказали помощники - Советский спорт
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04 ноября 2019 23:43ФутболМощенко Захар

Доменико Тедеско: Хотел выпустить Крала, но забыл про лимит. Хорошо, что подсказали помощники

Первое поражение «Спартаку» при Доменико Тедеско нанес на «Открытие Арене» тульский «Арсенал». После окончания встречи наставник красно-белых по традиции обстоятельно разобрал игру своей команды и назвал причины поражения.

«ИДЕЯ СМЕНИТЬ ИГРОВУЮ СХЕМУ ВОЗНИКЛА НА 15-20-Й МИНУТЕ»

- Мы не заслужили сегодня победу из-за первого тайма, – отметил Тедеско. – В первой половине мы недостаточно хорошо играли как с мячом, так и без мяча, позволили сопернику довольно часто контролировать мяч. Игроки «Арсенала» умудрялись сохранять этот контроль даже в те моменты, когда для этого были минимальные возможности. И гол мы пропустили очень просто. Так что есть над чем подумать, есть что исправлять. Второй тайм получился у нас лучше, но соперник действовал очень умно, старался сбить наш игровой ритм. Как следствие – поражение.

- Почему Джано Ананидзе сыграл на позиции ярко выраженного опорного полузащитника, хотя игра в обороне – явно не его козырь?
- Джано очень хорошо показал себя на тренировках и тем самым заслужил выйти на поле в стартовом составе. Он играл на позиции, на которой две предыдущие игры провел Алекс Крал и пробежал за эти два матча суммарно 25 километров. То же самое можно сказать и о Наиле Умярове. Поэтому решили обоих поберечь, а на позиции опорника вышел Ананидзе. К тому же Джано – технически оснащенный игрок, и мы рассчитывали, что он поможет команде хорошо владеть мячом, что и произошло во втором тайме.

- Не было ли желания заменить Джано раньше, чем в концовке встречи, поскольку игра у него, как показалось, не очень получалась?
- Считаю, что Ананидзе хорошо сыграл: раздавал пасы, хорошо владел мячом в позиционных атаках. Нужно учитывать, что Джано давно не играл, поэтому, возможно, ему еще необходимо набирать игровую практику. Но он однозначно заслужил выйти в стартовом составе по результатам последних тренировок. Не забывайте, что у нас все игроки начали работать, можно сказать, с нуля. И если ты хорошо проявляешь себя на тренировках, то обязательно получишь шанс.

- С чем связан перевод Джордана Ларссона на фланг в концовке встречи?
- Ларссон начал игру против «Арсенала» в центральной зоне атаки и сыграл на этой позиции около 70 минут. Его перемещение на фланг связано с тем, что мы после перерыва поменяли игровую схему, выпустив Эсекьеля Понсе. Когда на поле вместе находятся два таких игрока, как Ларссон и Понсе, понятно, что предпочтительнее выдвинуть на острие атаки второго.

- Вы поменяли схему во втором тайме только потому, что в самой концовке первой половины травму получил Илья Кутепов? Или после перерыва все равно сделали бы это, заменив кого-то из центральных защитников на более атакующего игрока?
- Да-да, я сделал бы тактические изменения в любом случае. Идея смены игровой схемы возникла у нас примерно в районе 15-20-й минуты матча. Но поменяли ее только во втором тайме. Над этим нужно еще много работать, потому что подобные перемены не делаются по щелчку пальцев. Это достаточно сложный процесс, который нужно отрабатывать на тренировках. У нас попросту не было на это времени – мы работаем вместе лишь две с половиной недели, и охватить такой объем работы на тренировках за столь короткий промежуток времени просто нереально. Новая игровая схема подразумевает совершенно иную игру в обороне и в атаке, и то, против каких футболистов ты играешь в обороне, и какие новые зоны и позиции открываются в нападении. Безусловно, хорошо, когда команда быстро, прямо по ходу матча может менять схему, но это требует большой работы.

«ИНОГДА РИСК ПРИНОСИТ ПЛОДЫ, ИНОГДА ИМЕЕТ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»

- Правда ли, что по ходу второго тайма вы хотели выпустить на замену Крала, но не сделали это из-за лимита на легионеров?
- Да, это правда. Я знал об этом правиле, но лимит на легионеров – это нечто новое для меня, поэтому в ходе игры я о нем подзабыл. Хорошо, что у меня отличные помощники, которые вовремя мне об этом напомнили.

- Есть такая расхожая истина: победный состав не меняют. Отчасти вы объяснили, почему произвели изменения после победы в кубковой встрече над «Ростовом», но получилось так, что перемены в составе не пошли «Спартаку» на пользу. Вы с этим согласитесь?
- Да, в следующий раз я обязательно последую этому правилу, что победный состав не меняют. Это, конечно, шутка. На самом деле перед игрой ко мне обратились представители медицинского штаба нашего клуба, заявив, что по результатам медицинским обследований у нас трое футболистов находятся в зоне риска: Крал, Умяров и Илья Кутепов. Двух первых мы решили поберечь, Кутепова – рискнули и поставили в стартовый состав. И вы видели, что с ним произошло. Иногда риск приносит свои плоды, иногда имеет печальные последствия. Хорошо еще, что для следующих матчей мы сохранили Алекса и Наиля.

- Есть ли понимание, насколько серьезно повреждение Кутепова и на какой срок он выбыл из строя?
- Нет, ситуация пока не ясна, но думаю, что у Ильи есть проблемы с мышцами задней поверхности бедра.

- В прошлом матче Гус Тил не попал в заявку на игру, против «Арсенала» вышел в стартовом составе. Как оцените его игру?
- Гус сегодня проделал очень большую работу, но играть против команды, которая в обороне действует персонально по игрокам, очень непросто. Чтобы взломать такую оборону, необходимо искать свободные зоны, очень много двигаться впереди, нужно вовремя уметь отдать передачу. Сегодня в первом тайме по большому счету вся наша команда не смогла этого сделать. Да, у Тила что-то не получалось, но и у всех остальных – тоже. Однако в целом игру Гуса я оцениваю положительно.

- Вы ранее говорили, что поменяли скамейку, чтобы находиться подальше от лайнсмена, работающего на ближней бровке. Однако в матче с «Арсеналом» это вам не мешало постоянно ввязываться в споры с арбитрами и даже получить желтую карточку. У вас действительно были претензии к судьям или просто пытались оказать на них давление?
- Возможно, со скамейки запасных игра видится несколько по-другому, чем с трибуны. Это чисто мое решение, я так видел конкретный момент, поэтому и поспорил с арбитром. Возможно, я был не прав, но это мои эмоции, и как раз из-за эмоций я оказался здесь, в «Спартаке». И мне это нравится. Знаю, что нужно работать над этим, стараться контролировать эмоции, исправляться. И я постараюсь это сделать.

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