Влашич, Ионов или Первушин: кто стал главным героем 15-го тура

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ГОЛ ТУРА

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

Эмоции в туре преобладали над красотой, ошибок вратарей и судей было больше, чем эффектных финтов и ударов, но все же один гол, на наш взгляд, выделяется из общего ряда. Конечно, хорватскому лидеру ЦСКА помогла несогласованность центральных защитников «Зенита» – и, тем не менее, он проявил удивительную расторопность, головой прокинув мяч себе на ход и мастерски пробив в дальний угол. К тому же гол Влашича вполне мог стать победным в центральном матче выходных, если бы не один человек со свистком…

ИГРОК ТУРА

Алексей ИОНОВ («Ростов»)

Полузащитника желто-синих часто упрекают за слабую реализацию голевых моментов в сборной, но в клубе дело обстоит наоборот. КПД «ростовского» Ионова зашкаливает, чему доказательство – его дубль в воскресном казачьем дерби в Краснодаре.

ТРЕНЕР ТУРА

Сергей ПЕРВУШИН («Тамбов»)

Смена тренера часто придает дополнительный импульс команде, но всплеск в игре «Тамбова» после отставки Александра Григоряна и назначения на пост «и. о.» Первушина получился каким-то волшебным. Второй матч – и вторая победа, при том что за предыдущие 13 туров дебютанты РПЛ одержали столько же. И ведь «Тамбов» не вымучивает очки, а показывает очень симпатичный атакующий футбол. Победа 2:1 в Сочи получилась не менее заслуженной, чем разгром «Уфы» 3:0 в Саранске. Пора Первушину избавляться от двухбуквенной приставки.