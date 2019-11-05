Александр Егоров: Читал, что скоро одним Егоровым станет меньше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 ноября 2019 16:30ФутболГригорьевская Юлия

Александр Егоров: Читал, что скоро одним Егоровым станет меньше

Глава судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные моменты 15-го тура.

О ФОЛЕ АЗМУНА НА ОБЛЯКОВЕ

– На седьмой минуте матча «Зенит» – ЦСКА Сердар Азмун въехал шипами в ногу Ивану Облякову. Что ж, бывает… Для арбитра Михаила Вилкова это была пограничная ситуация. В эпизоде отсутствовала умышленная грубость. И Вилков решил не показывать желтую карточку. Наверное, надо было вынести предупреждение – тогда бы ни у кого вопросов не возникало. Но это точно не красная. Однозначно!

Вообще, было заметно, что Вилков хотел дать командам поиграть. Не вмешивался без серьезного повода. Пропускал желтые в обе стороны… Считаю, в целом он справился. А вся эта критика – из-за того, что спорные моменты преподносятся однобоко.

ОБ УДАЛЕНИИ БИЙОЛА

– Вилков абсолютно верно удалил полузащитника ЦСКА Яку Бийола. Игрок, поднимая ногу слишком высоко, должен понимать, куда ее потом опускать. Учитывать возможный контакт, зачастую опасный для здоровья оппонента. Так что Бийол «наиграл» не обе желтые. Претензии к Вилкову неуместны.

О ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «АХМАТА»

Сергей Лапочкин ошибочно поставил 11-метровый в пользу «Динамо». Судья не успел занять удобную точку и не рассмотрел эпизод. Рука была прижата к телу – это не пенальти. Сам Лапочкин признал свой промах. А вот по моменту с фолом Григория Морозова в своей штрафной вопросов нет. Там не за что было показывать динамовцу желтую карточку, которая стала бы для него второй. Игрок «Ахмата» не контролировал мяч, который отскочил от его колена. Лапочкин разобрался.

О ФОЛЕ ПОМЕРКО НА МЕЛКАДЗЕ

– В матче «Сочи» – «Тамбов» арбитр Николай Волошин оставил без внимания нарушение Алексея Померко, который на 45-й минуте схватил Георгия Мелкадзе. Безусловно, это ошибка судьи. Игрока хозяев надо было удалять. Не понимаю действий Волошина. Будем разбираться.

ОБ «ОФСАЙДЕ» У ИГНАТЬЕВА

– Во время телетрансляции могло показаться, что форвард «Краснодара» Ивана Игнатьева в моменте с первым голом в ворота «Ростова» находился в положении вне игры. Однако у бригады VAR своя «картинка». И у меня нет оснований сомневаться, что они правильно разобрались. Как и у Алексея Еськова, который перед тем, как засчитать гол, проконсультировался с видеоассистентами.

О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ

– Знаю, что некоторые эксперты призывают меня оставить должность. По информации одного из них, «скоро в российском футболе станет на одного Егорова меньше»… Что это за намеки такие? Меня что, убить собираются?.. А если серьезно: ну, уволят меня – будет вам на вопросы другой человек отвечать. А смысл? Пока я чувствую доверие руководства и уходить не собираюсь.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С КЛУБАМИ РПЛ

– Я ни от кого не прячусь, всегда готов выслушать любые претензии. Никогда не ругался ни с «Динамо», ни с «Краснодаром», ни даже с «Уфой», которая в свое время обо мне много чего в соцсетях писала. Мне регулярно звонят клубные руководители, я им разъясняю спорные моменты. И у генменеджера уфимцев Шамиля Газизова, кстати, мой номер телефона есть. Правда, он пока не обращался.

ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО КРУГА

– Глобальные выводы о работе арбитров сделаем по окончании всего сезона. Пока же все идет своим чередом, без отклонений от номы: бывают удачные решения, бывают неудачные. Самое главное – мы продолжаем осваивать систему VAR, внедрять ее повсеместно. Видеоповторы изменили судейство. Кстати, когда команде надо прочитать лекцию по нюансам новой версии правил, мы сразу отправляем человека. Со своей стороны делаем все, чтобы трактовка тех или иных эпизодов была понятна всем.

Tournament table

«Авангард» взял реванш у бело-голубых. Семь шайб, полные трибуны в Балашихе и победа Омска Воскресным вечером на «Арене Балашиха» было шумно. Противостояние омского «Авангарда» и московского «Динамо» собрало на трибунах аншлаг. 03.11.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели Юлиус Гудачек: Хотел бы сыграть в хоккей на «Открытие Арене» Андрей Разин: «Северстали» не хватает эмоционального всплеска, который придал бы уверенности
Капризов ждет «Спартак»? ЦСКА ушел на перерыв, проиграв в Нижнекамске В понедельник сыграны последние перед ноябрьской паузой матчи регулярного чемпионата. Перерыв на турниры сборных продлится до 12 ноября. В этот день болельщиков ждет культовое московское дерби ЦСКА – «Спартак». 04.11.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Бенефис Сорокина в Нур-Султане. ЦСКА победил «Барыс» благодаря своему вратарю Хозяева создали кучу голевых моментов, но разбились о стену Ильи Сорокина. Армейцы же хладнокровно использовали полушансы и добились победы 3:0. Уверенной по счету, но не по содержанию. 02.11.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена
Новости
16:56 Теннис Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым
16:35 Футбол «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» в Юношеской лиге УЕФА
16:19 Футбол «Ювентус» привез 20 игроков на матч с «Локомотивом» в Москве
16:05 Олимпиада Крэйг Риди: Допинг в России – это худший случай системного сбоя WADA
15:52 Футбол ЦСКА может зимой приобрести Фомина
15:28 Футбол Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat
15:05 Хоккей Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели
14:37 Футбол Александр Егоров: Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА хорошо, но пропустил несколько желтых карточек
14:20 Футбол АПЛ может разрешить тренерам делать запросы на видеповторы
13:58 Футбол Точилин может быть уволен из «Сочи» после матча c ЦСКА
13:40 Футбол Доменико Тедеско: Крал может сыграть одного из трех центральных защитников
13:14 Футбол Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино
13:05 Футбол Эдер: Роналду? Сыграть против лучшего игрока мира – всегда особенные эмоции
12:46 Футбол Юрий Семин: Если «Ювентус» позволит атаковать больше – будем атаковать больше
12:41 Футбол Антон Миранчук приступил к тренировкам в общей группе
12:22 Футбол Доменико Тедеско: Шюррле – очень мотивированный парень, все смотрят на него
12:03 Хоккей Александр Хованов: Победа «молодежки» говорит о том, что мы можем играть под давлением
11:47 Хоккей Валерий Брагин: Многие ребята впервые почувствовали – что такое быстрый взрывной хоккей
11:17 ММА Менеджер Макгрегора: Мы категорически отрицаем любые обвинения в сексуальном насилии
10:58 Баскетбол Семен Антонов: Играть легкого форварда непривычно, но тренер подсказывает, что нужно делать
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array