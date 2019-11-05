Александр Егоров: Читал, что скоро одним Егоровым станет меньше

Загрузка...

О ФОЛЕ АЗМУНА НА ОБЛЯКОВЕ

– На седьмой минуте матча «Зенит» – ЦСКА Сердар Азмун въехал шипами в ногу Ивану Облякову. Что ж, бывает… Для арбитра Михаила Вилкова это была пограничная ситуация. В эпизоде отсутствовала умышленная грубость. И Вилков решил не показывать желтую карточку. Наверное, надо было вынести предупреждение – тогда бы ни у кого вопросов не возникало. Но это точно не красная. Однозначно!

Вообще, было заметно, что Вилков хотел дать командам поиграть. Не вмешивался без серьезного повода. Пропускал желтые в обе стороны… Считаю, в целом он справился. А вся эта критика – из-за того, что спорные моменты преподносятся однобоко.

ОБ УДАЛЕНИИ БИЙОЛА

– Вилков абсолютно верно удалил полузащитника ЦСКА Яку Бийола. Игрок, поднимая ногу слишком высоко, должен понимать, куда ее потом опускать. Учитывать возможный контакт, зачастую опасный для здоровья оппонента. Так что Бийол «наиграл» не обе желтые. Претензии к Вилкову неуместны.

О ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «АХМАТА»

– Сергей Лапочкин ошибочно поставил 11-метровый в пользу «Динамо». Судья не успел занять удобную точку и не рассмотрел эпизод. Рука была прижата к телу – это не пенальти. Сам Лапочкин признал свой промах. А вот по моменту с фолом Григория Морозова в своей штрафной вопросов нет. Там не за что было показывать динамовцу желтую карточку, которая стала бы для него второй. Игрок «Ахмата» не контролировал мяч, который отскочил от его колена. Лапочкин разобрался.

О ФОЛЕ ПОМЕРКО НА МЕЛКАДЗЕ

– В матче «Сочи» – «Тамбов» арбитр Николай Волошин оставил без внимания нарушение Алексея Померко, который на 45-й минуте схватил Георгия Мелкадзе. Безусловно, это ошибка судьи. Игрока хозяев надо было удалять. Не понимаю действий Волошина. Будем разбираться.

ОБ «ОФСАЙДЕ» У ИГНАТЬЕВА

– Во время телетрансляции могло показаться, что форвард «Краснодара» Ивана Игнатьева в моменте с первым голом в ворота «Ростова» находился в положении вне игры. Однако у бригады VAR своя «картинка». И у меня нет оснований сомневаться, что они правильно разобрались. Как и у Алексея Еськова, который перед тем, как засчитать гол, проконсультировался с видеоассистентами.

О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ

– Знаю, что некоторые эксперты призывают меня оставить должность. По информации одного из них, «скоро в российском футболе станет на одного Егорова меньше»… Что это за намеки такие? Меня что, убить собираются?.. А если серьезно: ну, уволят меня – будет вам на вопросы другой человек отвечать. А смысл? Пока я чувствую доверие руководства и уходить не собираюсь.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С КЛУБАМИ РПЛ

– Я ни от кого не прячусь, всегда готов выслушать любые претензии. Никогда не ругался ни с «Динамо», ни с «Краснодаром», ни даже с «Уфой», которая в свое время обо мне много чего в соцсетях писала. Мне регулярно звонят клубные руководители, я им разъясняю спорные моменты. И у генменеджера уфимцев Шамиля Газизова, кстати, мой номер телефона есть. Правда, он пока не обращался.

ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО КРУГА

– Глобальные выводы о работе арбитров сделаем по окончании всего сезона. Пока же все идет своим чередом, без отклонений от номы: бывают удачные решения, бывают неудачные. Самое главное – мы продолжаем осваивать систему VAR, внедрять ее повсеместно. Видеоповторы изменили судейство. Кстати, когда команде надо прочитать лекцию по нюансам новой версии правил, мы сразу отправляем человека. Со своей стороны делаем все, чтобы трактовка тех или иных эпизодов была понятна всем.