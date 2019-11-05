Евгений Ловчев: Помощь «Зениту» есть – она в головах арбитров

«Зенит» – ЦСКА – 1:1

Судьи всегда благоволили сильнейшим

К сожалению, после матча в Петербурге больше говорят о судействе, чем о футболе. Однако так было во все времена – и в мое время российские судьи через подачки, понимание того, кто руководит РФС и сидит в Кремле, все равно благоволили сильным мира сего.

Не скажу, что судейство прибило ЦСКА – второй гол армейцы забили бы вряд ли. Да и удаление Яки Бийола за вторую желтую по делу. Причина другом – из матча в матч имеет место судейская несправедливость, и у людей накапливается негатив. Считаю, что какая-то помочь «Зениту», пусть и не организованная Александром Дюковым, все равно существует – она в головах арбитров. Тем более, хозяевам всегда благоволят. Если это не условный «Тамбов», конечно. Судейство у нас такое, и другого нет. Только и всего.

Если говорить о футболе, то «Зенит» выглядел хуже, чем мы ожидали, особенно после разгромной победы над «Ростовом» со счетом 6:1. Наверное, причина в физическом состоянии. Совершенно была невидна та легкость, которую команда продемонстрировала в игре с командой Валерия Карпина. Поэтому, исходя из того, что мы увидели на поле, ничья – справедливый результат. Даже несмотря на 27 ударов по воротам Игоря Акинфеева.

«Зениту» не хватило активности Артема Дзюбы – он был какой-то усталый и малопродуктивный. Хотя это значит и то, что против него сыграли правильно. Как-то резко сдал Сердар Азмун, причем не только в этом матче. Если раньше он много забивал, вовремя выскакивал из-под Дзюбы, то сейчас он потерял уверенность в реализации моментов. Видно, что он очень недоволен собой и сильно нервничает. А это еще больше ему мешает.

Отсюда и два его грубых фола, которые всеми обсуждаются. Кто-то говорит, что его надо было выгонять после первого или второго фола. Я все же считаю, что это имело смысл сделать только для того, чтобы выравнивать игру. Потому что таких моментов бывают сотни. Не сказал бы, что в обоих эпизодах была красная карточка, но на две желтые в сумме он, пожалуй, наиграл.

В целом «Зенит» не впечатлил, а заметен был только Юрий Жирков. Он обострял, обводил, бил по воротам. Кроме него, отметить некого.

«Краснодар» – «Ростов» – 2:2

Ростовчане наказаны за ехидную ухмылку Карпина

Когда Валерий Карпин выставил против «Спартака» на Кубок дублирующий состав, стало очевидно, что попадание в Лигу чемпионов для него важнее. Лига Европы, наверное, уже никуда не уйдет, поэтому на кубок он, откровенно говоря, положил. Сам он, конечно, не признал этого очевидного факта, говорил, что это не второй состав. Но ведь на «Краснодар» Карпин же его не выставил. О чем это говорит? О том, что он всех водит за нос.

Давно стою на том, что футбол – игра справедливая. Он должен был наказать «Ростов» за издевательства над зрителями в игре со «Спартаком», за ехидную улыбку Карпина и его немного даже хамское высказывание о «Краснодаре», мол, ну они же на чемпионство претендуют. Так и получилось, когда «Краснодар» отыгрался, забив два мяча в компенсированное время.

В первом тайме «Ростов» много и хорошо убегал в контратаки, а после перерыва практически не переходил середину поля. Это естественно для команд, не обладающих психологией фаворита. Это идет не от тренера, а от игроков – сдержать соперника и довести матч до победы.

«Краснодар», напротив, всегда стремится играть в атаку и побеждать. Это самый веселый по игре клуб в РПЛ. Это результат футбольной философии Сергея Галицкого. Весной, например, «быки» на своем поле выдали супершоу против «Зенита». Отыгравшись незадолго до финального свистка, они не закрылись, а бросились забивать еще и получили третий мяч. Такова философия клуба – атаковать до последних секунд. И когда у них стало получаться забивать поздние мячи, это вложилось на подкорку игрокам соперников. Они знают, что пока матч не закончен, он еще не выигран, каким бы ни был счет.

Помню, в первые годы «быков» в РПЛ после одного из матчей (по-моему, против «Крыльев Советов»), когда я обвинил «Краснодар» в участии в договорном матче, мне позвонил владелец клуба (я его тогда еще не знал) и спросил, смотрел ли я матч. Я честно признался, что нет, а исходил из общего впечатления и предстартовых раскладов. Он ответил: «Посмотрите, пожалуйста, и если останетесь при том же мнении, я не буду работать в футболе. Мне все это не нужно». Посмотрев матч, я понял, что ошибался, извинился перед ним в телефонном разговоре, а потом и публично признал свою неправоту.

А сама история мне очень запомнилась – для Галицкого важнее всего футбол его команды. Все остальное отходит на второй план.

«Спартак» – «Арсенал» – 0:1

Тедеско не верит, что войдет в пятерку, и разбирается с составом

Игра была неважной по содержанию, но поражения «Спартак» все же не заслуживал. Такое впечатление, что его футбольный бог за что-то наказывает.

Мы пока не понимаем, что за тренер Доменико Тедеско. Видим только, как здорово он прыгает возле бровки. Вот он изменил схему игры на три центральных защитника, но что они иногда делают? Игра Ильи Кутепова в эпизоде с пропущенным голом это ужас.

Кто-то говорил, что виноват Лоренсо Мельгарехо. Да, он не успел подстраховать Кутепова, но куда тот убежал? И почему не смотрел себе за спину? Евгений Луценко забил породистый гол, но его не было бы, если бы защитники правильно располагались в своей штрафной. А они все трое были болельщиками – вместо того, чтобы атаковать Даниила Лесового, они его сопровождали. Мне лично видно, что Тедеско хочет от обороны плотности, но пока ее нет. А у туляков она есть, поэтому большинство ударов приходились в защитников.

В атаке тоже получилось неважно. Джано Ананидзе играл плохо, даром, что сделал много касаний. Слабую игру показали и Гус Тил с Джорданом Ларссоном. Тедеско сильно ошибся, выпустив их всех в основе. Увидев стартовый состав, я понял, что «Спартак» уже не верит, что войдет в пятерку и хочет перед зимней паузой разобраться с составом.

Если в прошлом матче в опорной зоне играли, Наиль Умяров и Алекс Крал, то сейчас вышли другие игроки. Но так ведь не бывает. Когда человек определился с составом, он ставит одних и тех же игроков. В итоге в первом тайме у «Спартака» игры не было вообще. После перерыва да, моменты были, но тот же Мельгарехо почти в каждом матче имеет моменты, а реализует их редко.

Довольно прилично второй тайм провел, пожалуй, разве что Резиуан Мирзов. Он демонстрировал те, качества, за которые его взяли из «Арсенала» – скорость, дриблинг, желание обострить. Ему надо прибавить в стабильности. Он игрок особого душевного состояния – если ему доверяют, ставят в состав, он раскрывается, а если дают только шанс, он может его и не использовать.

«Уфа» – «Локомотив» – 1:1

Железнодорожники нервничают и много фолят

«Локомотив» не смог выиграть в Уфе и получил в этом матче восемь (!) желтых карточек. Второе является следствием первого – у команды не получалось, и она занервничала. Да еще после 0:3 от «Спартака». Даже сказал бы – такого «Спартака». А с учетом матча в Турине «Локо» не выигрывает уже на протяжении трех матчей.

Плюс накопилась усталость, сбито позитивное состояние, которое отличало команду еще с начала чемпионского сезона. Если раньше соперники боялись «Спартак», «Зенит», тот же «Локомотив», то сейчас в РПЛ таких клубов не осталось. Тем более в «Уфе» очень боевая команда, уже выигравшая у «Зенита».

По игре «Локомотиву» не хватает забивного нападающего. Федор Смолов травмирован, а Эдер индивидуально не такой сильный футболист. Как следствие, в атаке «Локо» забуксовал. То Дмитрий Баринов забьет, то Гжегож Крыховяк, но так не могло продолжаться вечно. Забивать много голов – отдельная профессия.