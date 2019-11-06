Лига чудес продолжается! На групповой стадии ЛЧ много захватывающих сценариев - Советский спорт
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06 ноября 2019 14:15ФутболБезъязычный Алексей

Лига чудес продолжается! На групповой стадии ЛЧ много захватывающих сценариев

Прошлый розыгрыш главного еврокубка подарил рекордное количество захватывающих сценариев. Но тогда чудеса начались в плей-офф, а теперь мы наблюдаем их уже на групповой стадии.

ТРИ ГОЛА С ОДНОГО УДАРА

Матч «Челси» - «Аякс» (4:4) действительно получился уникальным. Лондонцы впервые за всю историю своих выступлений в Лиге чемпионов пропустили три мяча до перерыва. При этом «Аякс» в первом тайме нанес лишь один удар в створ ворот Кепы Аррисабалаги. Как такое возможно? А очень просто. Дважды игроки «Челси» забивали сами себе. «Отличились» все тот же Аррисабалага и главный вундеркинд «синих» Тэмми Абрахам, который вообще-то специализируется на голах в чужие ворота (10 в 16 матчах турниров этого сезона).

Впрочем, во вторник 22-летний нападающий так и ограничился автоголом. Что не помешало команде Фрэнка Лэмпарда отыграться со счета 1:4. Окончательный результат на табло установил Рис Джеймс - еще одно юное дарование «Челси» (напомним, из-за запрета на трансферы клуб Романа Абрамовича вынужден делать ставку на своих воспитанников - и это приносит плоды). 19-летний защитник стал самым молодым голеадором команды в Лиге чемпионов, подкараулив удачный отскок в штрафной «Аякса» на 74-й минуте.

Самые молодые авторы голов в матчах ЛЧ-2019/20

Голеадор

Клуб

Дата

Матч

Возраст

Доминик СОБОСЛАИ

Зальцбург

17.09.2019

Генк - 6:2 (д)

18 лет 10 месяцев 23 дня

Эрлинг ХОЛАНД

Зальцбург

17.09.2019

Генк - 6:2 (д)

19 лет 1 месяц 27 дней

Фил ФОДЕН

Ман Сити

01.10.2019

Ман Сити - Динамо З - 2:0 (д)

19 лет 4 месяца 3 дня

Ферран ТОРРЕС

Валенсия

05.11.2019

Лилль - 4:1 (д)

19 лет 8 месяцев 7 дней

Жоау ФЕЛИШ

Атлетико

01.10.2019

Локомотив - 2:0 (г)

19 лет 10 месяцев 21 день

Рис ДЖЕЙМС

Челси

05.11.2019

Аякс - 4:4 (д)

19 лет 10 месяцев 28 дней

ПОВТОРЕНИЕ СТАМБУЛА-2005

В концовке лондонцы вполне могли дожать оставшихся вдевятером амстердамцев (гол Сесара Аспиликуэты отменили при помощи системы VAR). Однако и ничья в данном случае - предмет для гордости. Во-первых, «Челси» сохранил приличные шансы на выход в 1/8 финала, имея поровну очков с «Аяксом» и «Валенсией». Во-вторых, «синие» сделали то, чего английским клубам не удавалось в Лиге чемпионов со стамбульского финала-2005, в котором «Ливерпуль» тоже ушел от поражения, уступая к перерыву в три мяча «Милану». Тогда, напомним, «красные» взяли трофей, выиграв серию пенальти. Хороший ориентир для парней Лэмпарда?..

А вот бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте пережил во вторник не самые приятные эмоции. Его «Интер» вел в Дортмунде к перерыву со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил три безответных мяча - и практически распрощался с надеждами выйти в плей-офф. Для решения задачи миланцам необходимо в заключительном туре побеждать дома «Барселону», которая к тому моменту точно сохранит мотивацию, так как только что потеряла очки со «Славией» (0:0). Так что Конте, при всем уважении к успехам «Интера» в нынешней серии А, опять подтверждает репутацию специалиста «не для Лиги чемпионов».

Конте-тренер в Лиге чемпионов

Сезон

Клуб

В

Н

П

Результат

2012/13

Ювентус

5

1

2

1/4 финала

2013/14

Ювентус

1

3

2

Мимо плей-офф

2017/18

Челси

3

3

2

1/8 финала

2019/20

Интер

1

1

2

Пока 3-е место в группе

НЕУГОМОННЫЙ ХОЛАНД

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Кстати, «Интер» до этого никогда не проигрывал в ЛЧ, имея фору «+2». А «Наполи» никогда не наносил 18 ударов за первый тайм. Именно столько набралось у команды Карло Анчелотти в домашней игре с «Зальцбургом», и для победы этого все равно не хватило (1:1). В составе гостей очередной раз отличился норвежец Эрлинг Холанд. На счету 19-летнего форварда уже 7 голов! Так много в первых четырех матчах главного еврокубка в карьере еще никто не забивал. При этом Холанд (зимой он вполне может перейти из «Зальцбурга» в какой-нибудь топ-клуб) присоединился к Зе Карлосу («Порту»-1992/93), Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»-1995/96) и Диего Косте («Атлетико»-2013/14), которые тоже начинали в Лиге чемпионов с 4-матчевых голевых серий.

Ждем продолжения?

Первые четыре матча в ЛЧ с голами

Зе Карлос (Порту-1992/93)

Дель Пьеро* (Ювентус-1995/96)

Диего Коста* (Атлетико-2013/14)

Эрлинг Холанд (Зальцбург-2019/20)

Унион - 5:0 (д) - 1 гол

Боруссия Д - 3:1 (г) - 1 гол

Аустрия - 3:0 (г) - 2 гола

Генк - 6:2 (д) - 3 гола

ПСВ - 2:2 (д) - 1 гол

Стяуа - 3:0 (д) - 1 гол

Аустрия - 4:0 (д) - 1 гол

Ливерпуль - 3:4 (г) - 1 гол

ПСВ - 1:0 (г) - 1 гол

Рейнджерс - 4:1 (д) - 1 гол

Порту - 2:0 (д) - 1 гол

Наполи - 2:3 (д) - 2 гола

Гетеборг - 2:0 (д) - 1 гол

Рейнджерс - 4:0 (г) - 1 гол

Милан - 1:0 (г) - 1 гол

Наполи - 1:1 (г) - 1 гол

* Серии в итоге продлились пять матчей. У Холанда пятый матч будет в гостях против «Генка».

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