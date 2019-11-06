Алексей Игонин: «Зенит» в РПЛ и Лиге чемпионов – две разные команды - Советский спорт
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06 ноября 2019 14:41ФутболАвгустин Александр

Алексей Игонин: «Зенит» в РПЛ и Лиге чемпионов – две разные команды

Бывший капитан питерского клуба, который после окончания карьеры занялся политикой, поделился мнением о поражении «Зенита» от «Лейпцига».

«СЕМАК НЕ ВИНОВАТ В ПРОМАХАХ АЗМУНА»

- 0:2 - логичный результат?
- Вполне. Во вторник была очевидна разница в уровне немецкого и российского чемпионатов. Да и команд - тоже. У «Лейпцига» более классные исполнители. И они реализовали свое преимущество в скорости, движении, агрессии. «Зенит» выбрал закрытую тактику. Она могла сработать, если бы забили первыми. Но свои шансы мы не использовали. А отыграться с 0:2 по такому футболу было нереально.

- Получается, это тренерское поражение Сергея Семака?
- Ну почему же? Если тактика не сработала, это не значит, что она неправильная. Наверное, так и надо было играть против «Лейпцига». Но есть ведь еще исполнительское мастерство. Разве Семак виноват в том, что Сердар Азмун не попал в ворота в первом тайме? На поле все решают сами игроки, а не тренеры.

- Мог на игроках «Зенита» сказаться негативный фон после ничьей с ЦСКА? Пресса начала обвинять команду в том, что ей помогают судьи…
- Вряд ли это как-то повлияло. И не согласен, что в чемпионате России кто-то тащит «Зенит». Там есть и хорошая игра, и стабильные результаты. Но для Лиги чемпионов этой игры недостаточно. Здесь другое измерение, в котором команда Семака выглядит не так убедительно.

Ну а разговоры о судействе… Это больше удел журналистов, болельщиков. Игроки на все это внимание не обращают.

«ЕСЛИ ДАЖЕ ДЗЮБА УСТАЛ, ЧТО ГОВОРИТЬ ОБ ОСТАЛЬНЫХ?»

- До начала турнира многие называли группу «проходной» для «Зенита». Как теперь оцениваете шансы из нее выйти?
- Шансы по-прежнему есть. «Лейпциг» изначально выглядел фаворитом. А «Лион» и «Бенфику» я продолжаю считать посильными для нас соперниками. Их можно побеждать. Конечно, плохо, что «Зенит» не отобрал у немцев ни одного очка. Но ничего ведь не потеряно. Теперь ключевым становится следующий домашний матч - против «Лиона».

- Французы вроде бы выбираются из кризиса, начали забивать…
- Да не французы меня беспокоят, а состояние наших лидеров. «Зенит» в РПЛ и Лиге чемпионов - две разные команды. Ребята, очевидно, не выдерживают борьбу на два фронта. Если даже Артем Дзюба устал, что говорить об остальных? И скамейки Семаку не хватает. Вроде выбор футболистов большой, а усилить игру некем. Для еврокубков нужен более высокий класс. И я прекрасно понимаю тренера. Семак поставлен в очень сложные условия. Главный футболист, которого покупали специально под Лигу, - Малком - на поле из-за травмы не выходит.

- Как вам Лига чемпионов в целом? Почему в турнире в последнее время так много камбэков? «Челси» отыгрывается с 1:4 в матче против «Аякса», «Боруссия» побеждает «Интер» после 0:2…
- Современный футбол завязан на больших деньгах. А чтобы зарабатывать, нужна зрелищность. Интересы болельщиков сейчас на первом месте. Потому команды и стремятся показывать открытый футбол. Сугубо на результат уже почти никто не играет. А когда идет атака на атаку, при наличии классных исполнителей можно организовать любой камбэк. В чем мы убеждались минувшей весной и продолжаем убеждаться нынешней осенью. Да и новое поколение тренеров такому футболу способствует.

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