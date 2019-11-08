Трансферный бан пошел «Челси» на пользу. Лэмпард строит команду на годы вперед

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От игры «Челси» «слюнки текут»

В феврале ФИФА наложила на «Челси» трансферный бан за нарушения при переходах 29 несовершеннолетних футболистов. Наказание очень жесткое. Проведшие в целом посредственный сезон лондонцы (даже несмотря на победу в Лиге Европы) не смогли летом заявить новых футболистов.

Более того, потеряли главную звезду последних лет Эдена Азара, погнавшегося в мадридский «Реал» за детской мечтой, и отдавшего клубу 13 лет Давида Луиса («Арсенал»). А главный тренер Маурицио Сарри не выдержал давления болельщиков и сложности обстоятельств и бежал в Турин. Его неожиданно сменил легендарный, но совершенно неопытный на тренерском поприще Фрэнк Лэмпард, успевший только год проработать в чемпионшипе с «Дерби Каунти».

При таких исходных данных болельщики синих приготовились к худшему. Если бы путешественник из будущего рассказал им, что после 11 туров их любимцы будут делить с «Лестером» 3-4-е место и отставать от «Манчестер Сити» всего на два очка, скорее всего, пациенту вызвали бы скорую помощь.

Однако «Челси» не только не только удерживается в зоне Лиги чемпионов, но и демонстрирует едва ли не самый привлекательный футбол в Англии. Уж точно они играют ярче и веселее, чем обеспеченные «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». У в прошлом легендарного нападающего, а ныне известного телеэксперта Гари Линекера, по его признанию, от игры синих «текут слюнки». И это он сказал еще до сумасшедшего триллера с «Аяксом», в котором команда Лэмпарда спасла ничью (а могла и победить, но глазастый VAR потребовал отменить пятый гол), проигрывая к 63-й минуте со счетом 1:4.

Стабильность клубной системы

Такой успех стал возможен за счет практически идеально отточенной структуры клуба, выстраивавшейся на протяжении многих лет. На тренерском посту синих за 11 последних сезонов побывали 10 разных специалистов от Жозе Моуринью и Карло Анчелотти до Роберто Ди Маттео и Андре Виллаш-Боаша, но текучка тренерских кадров не помешала им выиграть на этом отрезке три чемпионата Англии, Лигу чемпионов и две Лиги Европы. А из тройки в АПЛ они выпали за все это время всего трижды.

Такая стабильность обеспечивается прежде всего рассудительной и спокойной философией развития клуба. «Челси» не отказывает себе в крупных приобретениях (чего стоят только переходы Кепы Аррисабалаги за 80 млн евро и Альваро Мораты за 66 млн), но даже после неудачных сезонов не совершает массовых закупок и тем более распродаж.

А главные тренеры имеют незначительное влияние на трансферную политику. Да, Сарри позволили забрать «Наполи» ключевого для его построений Жоржиньо, но не выбросили его после побега наставника. Напротив, сейчас он играет в команде не меньшую роль, чем год назад.

Молодые, но зрелые

Кроме того, в «Челси» огромное внимание уделяют работе с молодежью. Понятно, что закрепиться в основе команды, борющейся за самые престижные трофеи в европейском футболе, юным футболистам непросто, поэтому после академии их пачками раздают по другим клубам, чтобы они могли набираться опыта в профессиональном футболе. И вот теперь, когда лондонцы попали в сложное положение, эта молодежь оказалась готова подхватить знамя из рук бросивших поле боя товарищей. Судите сами:

– 20-летний полузащитник Мэйсон Маунт (в сезоне: 17 матчей, 4 гола и 2 передачи) поиграл за «Витесс» и «Дерби Каунти» и после шикарного старта сезона подорожал с 12 млн евро до 35 млн;

– 22-летний Тэмми Абрахам, выигравший конкуренцию у Миши Батшуайи и Оливье Жиру (17 матчей, 10 голов и 4 передачи) и уже трижды выходивший на поле в футболке сборной Англии, имеет за плечами опыт выступлений за «Бристоль Сити», «Суонси» и «Астон Виллу» – 32 млн;

– 21-летний защитник Фикайо Томори (13 матчей, 1 гол и 1 передача) играл в «Брайтоне», «Халл Сити» и «Дерби Каунти» – 10 млн;

– 19-летний защитник Рис Джеймс (10 матчей, 2 гола и 2 передачи) выступал за «Уиган» – 7 млн.

На протяжении многих лет перехватывая перспективных футболистов у конкурентов, наверное, можно позволить себе разок ошибиться и получить запрет на регистрацию новичков. Зато уникальный шанс получила своя молодежь, обладающая уже не только талантом, данным от природы, но и опытом игры на взрослом уровне.

По среднему возрасту состава «Челси» (26,3 года) сопоставим с «Манчестер Юнайтед» (26,2), но демонстрирует практически диаметрально противоположные результаты. Показательно объяснение Уле-Гуннара Сульшера, когда ему задали об этом вопрос:

– Фрэнку достались игроки, которые один-два сезона провели в Чемпионшипе. Отличие от нашей молодежи в том, что у нас они практически сразу брошены в бой. У «Челси» молодая, но зрелая команда, – подчеркнул норвежец.

В гостях – как дома

Тем не менее, Лэмпарду на футбольном поле еще требовалось выявить лучшие качества своих юниоров и грамотно встроить их в командную игру, где рядом с ними оставалась группа опытных футболистов – Виллиан, Сезар Аспиликуэта, Нголо Канте, Жоржиньо и другие. Поначалу получалось неважно – в восьми первых матчах «Челси» выиграл всего дважды. Команда стартовала в АПЛ с 0:4 от «МЮ», а в Лиге чемпионов – с домашнего поражения 0:1 от «Валенсии», и проиграла «Ливерпулю» (2:2, 4:5 по пен.) в Суперкубке УЕФА.

Однако затем Лэмпарду удалось найти баланс между молодостью и опытом, и «Челси» выдал семиматчевую победную серию, прерванную лишь домашним поражением в Кубке лиги от «МЮ» (1:2). Но еще более примечательно другое достижение – Лэмпард стал вторым тренером в истории «Челси» и первым с 1989 года, выигравшим в АПЛ семь гостевых матчей подряд. Наряду с Бренданом Роджерсом и Юргеном Клоппом он номинирован на приз лучшему тренеру октября.

Лэмпард решает вопрос омоложения коллектива, пытаясь сделать команду не на сезон или два, а на многие годы вперед. Среди футболистов, перешагнувших 30-летний рубеж, только Аспиликуэта (30 лет) и Виллиан (31) по-прежнему играют в команде значимые роли, тогда как Вилли Кабальеро (38), Оливье Жиру (33) и Педро (32) на троих не провели и 1000 минут.

Но при этом не стоит переоценивать заслуги Лэмпарда. В отличие от Виктора Гончаренко в ЦСКА, у англичанина под рукой не такой уж юный пионеротряд. Помимо Аспиликуэты и Виллиана место в основе сохранили Маркос Алонсо (28), Жоржиньо (27), Кепа, Курт Зума, Матео Ковавич (по 25).

Когда решит проблемы со здоровьем, наверняка вернется и Нголо Канте. Остаются три свободные позиции для молодежи. Немало, но все-таки говорить об абсолютной ставке на молодежь не приходится. Напротив, большинство футболистов в самом соку.

Юные лимитчики

И все же он проделал колоссальную работу. Главное, что удалось Лэмпарду, вселить в молодых парней уверенность в том, что даже в случае ошибки он от них не отвернется. В определенном смысле они попали в ситуацию, в чем-то схожую с той, в которой находятся россияне в РПЛ – как бы ни сложилась игра, они могут быть уверены, что получат место в составе. Если не в следующем матче, то через две-три игры почти наверняка.

Тут можно было бы воскликнуть: «Ну вот, значит, российский лимит на легионеров – благо!». Однако есть один ключевой нюанс. Если в России паспортист всегда найдет себе команду и может играть хоть до 35 лет, то в «Челси» трудности временные, и скоро команда вновь получит возможность регистрировать новых игроков. А значит, доказать свою состоятельность юниорам надо как можно быстрее, иначе при первой возможности им найдут дорогостоящую замену. Уж чего-чего, а денег у «Челси» хватает.

И что не менее важно, в аналогичном положении сам Лэмпард – приглашая его поработать с командой, Роман Абрамович пообещал ему не увольнять после первого же сезона вне зависимости от результата. Это дает возможность молодому специалисту творить в соответствии со своими представлениями о футболе и не так беспокоиться о результате. Право на ошибку у него есть, и даже не на одну. При этом отсутствие давления не мешает ему, максималисту по характеру, искать наиболее оптимальный стиль игры и биться за победу в каждом матче. С другой стороны, уже через год с него начнут спрашивать всерьез, значит, к тому моменту надо подойти с каким-то положительным результатом.

Сложная ситуация может продлиться в «Челси» до лета, поскольку ФИФА наложила запрет на два трансферных окна, однако уже скоро все может измениться. 20 ноября в спортивном арбитражном суде (CAS) будет рассмотрена жалоба лондонцев. В случае ее удовлетворения они смогут усилиться уже зимой. Утверждается, что на эти цели будет выделено более 150 млн. Желаемые приобретения – Уилфрид Заа (26 лет, «Кристал Пэлас»), Бенджамен Чилуэлл (22 года, «Лестер»), Тимо Вернер (23 года, «РБ Лейпциг») и Мусса Дембеле (23, «Лион»). Все игроки, за исключением Заа, молодые – «Челси» не изменяет себе.

«Новый Азар» из США

Еще пару слов надо сказать о Кристиане Пулишиче, также олицетворяющем трансферную политику клуба. Формально «Челси» приобрел его еще в январе, но оставил до лета в Дортмунде, поэтому смог заявить на новый сезон.

Талантливый американский вингер наверняка рассчитывал с первых матчей забронировать место в основе, но Лэмпард использует его очень осторожно. В 13 сыгранных матчах он набил 10 (4+6) очков по системе «гол+пас», но сыграл при этом всего 834 минуты – меньше, чем Маунт (1273 минуты), Абрахам (1223) или Томори (1115).

Хотя отданные за него 64 млн должны как бы автоматически отправлять его в старт, «Челси» только учится футболу по Лэмпарду, и Пулишич в этом отношении не исключение. Только в последних матчах он стал регулярно появляться на поле с первых минут, и сразу – 4 гола и передача в трех последних матчах. Сегодня все говорит о том, что у него есть реальные шансы стать для «Челси» «новым Азаром».