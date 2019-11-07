Руслан Нигматуллин: Хвалить Миранчука не буду, ругать Гилерме – тоже

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«СИЛЫ В КОНЦОВКЕ – ЭТО ТОЖЕ МАСТЕРСТВО»

– Сильно расстроились из-за пропущенного на 93-й минуте гола?

– А вы как думаете? Конечно, обидно. Перед игрой рассчитывал, что наша команда зацепит ничейку. И игра складывалась так, что очки «Локо» вполне мог набирать.

– Почему не удалось отстоять ничейный результат?

– Мастерства не хватило.

– Все-таки мастерства, а не сил?

– Умение сохранить силы на концовку – это тоже мастерство. Ну, и замены «Ювентуса» сработали, в отличие от наших. Вроде бы «Локо» насытил центральную зону, но в решающий момент мы увидели там проходной двор. Дуглас Коста обыграл всю защиту при помощи одной стеночки с Гонсало Игуаином.

«САМОЕ СВОБОДНОЕ МЕСТО – МЕЖДУ НОГАМИ ВРАТАРЯ»

– А началось все с чудовищной, как считают многие, ошибки Гилерме, не справившегося с не самым опасным ударом Криштиану Роналду со штрафного. Вы согласны с такой оценкой действий голкипера «Локо» и сборной России?

– Надо было, конечно, ловить. Но шли первые минуты, мяч скользкий, а удар не такой уж и простой… Вообще, Гилерме в октябре – ноябре подрастерял форму. Так что его неуверенность в том эпизоде не удивила. Но вешать всех собак на вратаря неправильно. Подобные ошибки у любого случаются. И класс голкипера проявляется в том, как он выбирается из таких ситуаций.

– Гилерме в среду не сломался и впоследствии несколько раз выручил…

– Вот именно. Это опытный вратарь. Он умеет быстро выбрасывать ошибки из головы.

– А второй гол «Юве» – не вратарский? Коста закатил мяч между ног Гилерме…

– Там уже была расстрельная позиция. Гилерме, по всем канонам, пытался перекрыть максимальную площадь ворот и раскрылся. В этом случае самое свободное место – между ногами голкипера. Туда Коста, на классе, и послал мяч. Стандартная ситуация. В отличие от того, что произошло до этого, когда оборона «Локо» проспала рывок бразильца.

«НЕ ПОНИМАЮ, КАК МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ СТОЛЬКО НАРОДУ»

– Хозяева нанесли по воротам «Юве» 17 ударов. Ожидали такой игры после сверхоборонительной тактики, которую Семин предпочел в Турине?

– Для меня это не стало сюрпризом. Было понятно, что Семин что-то предпримет, попробует создать «Юве» больше проблем. Все-таки на своем поле в Лиге чемпионов надо играть активно. Кто бы к тебе ни приехал. Ставить «автобус» – неудобно перед своими болельщиками. Это же событие для Черкизова! Трибуны были битком. А сколько людей с фальшивыми билетами остались снаружи…

– Удивились скандалу с билетами?

– Конечно. На дворе вроде бы 21-й век, люди платят огромные деньги и не попадают на стадион. Не понимаю, как мошенники смогли обмануть столько народу. Тут явно чья-то недоработка. Такого происходить не должно.

– Правда, что от мошенников пострадала и семья вашего брата?

– Увы, да. Брат покупал электронные билеты на каком-то левом сайте. Но попал туда через известную и вроде бы надежную поисковую систему. Такой вот разбой средь бела дня.

– Деньги вернуть невозможно?

– Не знаю. Мой брат – юрист. Надеюсь, разберется. Но тут же дело не только в деньгах, а в испорченном настроении.

– Кого-то из пострадавших вроде бы пускали на свободные места.

– Брат был с двумя детьми. Стоять в толпе и ждать у моря погоды было не очень удобно, поэтому мы посмотрели игру в ресторане. Там было вполне комфортно. Только результат подкачал.

«РОНАЛДУ ВКЛЮЧИТСЯ ТОГДА, КОГДА ЭТО БУДЕТ НУЖНО»

– Как вам Алексей Миранчук, забивший «Юве» по голу в обоих матчах?

– Голы у него получились хорошие, рабочие. Пусть продолжает в том же духе. Готов ли Миранчук к переезду в Европу? Вот когда двадцать два мяча в Лиге чемпионов забьет – тогда и будет готов. Вы посмотрите на молодого парнишку из «Зальцбурга» – Эрлинга Холанда. Он в 19 лет уже семь настрелял. Вот это я понимаю. А хвалить кого-то из наших после двух поражений я бы не стал. Думаю, и сами ребята, включая Миранчука, собой не до конца довольны.

– Роналду, которого в итоге заменили, разочаровал?

– Криштиану – лучший игрок мира. Но и он не может в каждом матче выдавать максимум. Португалец умеет включаться тогда, когда это особенно необходимо. В среду был не тот случай.

– Во втором тайме «Локо» мог выйти вперед, если бы Леонардо Бонуччи не вынес мяч с ленточки. Вам не показалось, что итальянский защитник подыграл себе рукой?

– Что значит «показалось – не показалось»? На Лиге чемпионов работает система VAR. Раз руку не зафиксировали, значит, ее, скорее всего, не было. Но если нарушение все-таки было – я повторы не пересматривал, – значит, «Локо» проиграл незаслуженно.