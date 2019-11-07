Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ

В 16-м туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру:
10 ноября
19.00 (здесь и далее – время мск). «Локомотив» – «Краснодар» (комментаторы – Кривохарченко, Поленов)
Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
8 ноября
19.30. «Ахмат» – «Урал» (комментаторы – Шмельков, Качанов)
9 ноября
14.00. «Рубин» – «Динамо» (комментаторы – Титов, Пойда)
16.30. «Ростов» – «Тамбов» (комментаторы – Журавель, Зигаев)
19.00. «Спартак» – «Крылья Советов» (комментаторы – Поленов, Арустамян)
10 ноября
11.30. «Оренбург» – «Уфа» (комментаторы – Неценко, Белов)
14.00. «Арсенал» – «Зенит» (комментаторы – Казанский, Аксенов)
16.30. «Сочи» – ЦСКА (комментаторы – Трушечкин, Нагучев)
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