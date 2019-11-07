Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ

В 16-м туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру:

10 ноября

19.00 (здесь и далее – время мск). «Локомотив» – «Краснодар» (комментаторы – Кривохарченко, Поленов)

Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

8 ноября

19.30. «Ахмат» – «Урал» (комментаторы – Шмельков, Качанов)

9 ноября

14.00. «Рубин» – «Динамо» (комментаторы – Титов, Пойда)

16.30. «Ростов» – «Тамбов» (комментаторы – Журавель, Зигаев)

19.00. «Спартак» – «Крылья Советов» (комментаторы – Поленов, Арустамян)

10 ноября

11.30. «Оренбург» – «Уфа» (комментаторы – Неценко, Белов)

14.00. «Арсенал» – «Зенит» (комментаторы – Казанский, Аксенов)

16.30. «Сочи» – ЦСКА (комментаторы – Трушечкин, Нагучев)