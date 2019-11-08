Эдуард Соболь: Не знаю, что произошло между Шевченко и Ракицким - Советский спорт
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08 ноября 2019 13:01ФутболАвгустин Александр

Эдуард Соболь: Не знаю, что произошло между Шевченко и Ракицким

На днях о завершении карьеры в сборной Украины объявил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который считает, что Андрей Шевченко перестал его вызывать «из-за политики». А мы поговорили с другим украинским защитником, имеющим постоянную практику и в сборной, и в бельгийском «Брюгге».

«ПОСЛЕ ПАРИЖА ОСТАЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ ОСАДОК»

24-летний Соболь – один из тех, кто под руководством Шевченко добывал Украине этой осенью досрочную путевку на Евро-2020 в очень сложной отборочной группе с Португалией и Сербией. Права на талантливого защитника по-прежнему принадлежат донецкому «Шахтеру». Но все последние годы он защищал цвета различных европейских клубов, которые арендовали его у «горняков».

С лета Соболь выступает за «Брюгге», который может выкупить его контракт у «Шахтера» в 2020 году. На его счету 10 матчей бельгийского чемпионата и две игры в Лиге чемпионов. В том числе против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», где «Брюгге» добыл почетную ничью 2:2, а Соболь провел на поле 90 минут. А вот за матчем с «ПСЖ» в среду украинский защитник наблюдал со скамейки запасных. В Париже его команда опять была близка к сенсации: уступая 0:1, «Брюгге» получил право на пенальти на 76-й минуте, но Мбайе Диань не смог переиграть Кейлора Наваса…

– «Брюгге» очень смело сыграл против «ПСЖ». Настроиться на звездных парижан помогло их недавнее сенсационное поражение в национальном чемпионате от «Дижона»?
– Ну да. Мы между собой так и рассуждали: если «Дижон» смог победить «ПСЖ», то почему нам не попробовать? Настраивались серьезно. Ребята отдали борьбе все силы. Жаль, не забили пенальти в конце. Игра-то давалась намного лучше, чем две недели назад, когда мы пропустили дома от парижан пять мячей… Сейчас мы превзошли соперника по многим статистическим показателям. Поэтому неприятный осадок остался.

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– Диань тяжело переживал незабитый пенальти?
– Расстроился, конечно. Но никто его не винил, ребята нормально отреагировали. Пенальти – лотерея, любой может не забить. И неудача Дианя не выбила команду из колеи. Мы продолжали атаковать, создавать моменты.

– Вы и «Реалу» дали бой в Мадриде. Вели 2:0, сыграли 2:2…
– Считаю, вполне могли увезти с «Сантьяго Бернабеу» победу. Упустили несколько шансов забить третий мяч. Но ничья в гостях у «Реала» – все равно большое событие. Бельгийская пресса после матча нас хвалила.

– Теперь «Брюгге» предстоит борьба за третье место с «Галатасараем»?
– Ну, теоретически можно побороться и за второе место, но, конечно, главное для нас – пробиться в весеннюю стадию. Пусть это будет Лига Европы.

– То же самое можно сказать о «Локомотиве». Москвичи достойно смотрелись в матчах с фаворитами, но будут оспаривать третью строчку с «Байером». Видели победный гол «Ювентуса» в Черкизове?
– Да, смотрел хайлайты. Вратарь ваш в начале матча ошибся, хотя потом много тащил. Ну а победный мяч Дугласа Косты – это индивидуальное мастерство. Там ничего поделать было нельзя.

«ПЕРЕХОД КАРАВАЕВА В «ЗЕНИТ» – ШАГ ВПЕРЕД»

– Сейчас не жалеете о том, что судьба забросила вас в Бельгию? Интересный чемпионат?
– Очень интересный. Много достойных команд, высокая конкуренция, отличная атмосфера на стадионах. И главное – ты все время на виду. За бельгийской лигой внимательно следят скауты европейских топ-клубов. Поэтому всегда есть шанс пойти на повышение. Будешь хорошо играть – тебя обязательно заметят.

– В Бельгии сейчас выступает и автор одного из голов сборной Украины в октябрьском победном матче против Португалии Роман Яремчук. Пересекались с ним?
– В «Генте» с Яремчуком играет еще пара украинцев – Роман Безус, Игорь Пластун. Но мы виделись только однажды, когда я только приехал в Брюгге. На поле потом не пересекались. А свободного времени куда-то ехать, встречаться нет. Очень плотный график. Вот в сборной с Яремчуком видимся регулярно.

– Такое большое количество легионеров – плюс для сборной Украины?
– Конечно. В Европе молодежи проще прогрессировать. Многие ребята заметно прибавили после переезда в зарубежные лиги. Да, есть и обратная сторона медали – уровень внутреннего чемпионата за последние пять лет снизился. Но и это не минус для сборной. Сейчас в украинских клубах больше доверяют совсем молодым игрокам, которые раньше не получили бы шанс. Открываются новые имена.

– Из России в Европу почти никто не едет. А Вячеслав Караваев, например, недавно вернулся из голландского «Витесса» в «Зенит». Что перспективнее: выступать за крепкую европейскую команду не из топ-чемпионата или бороться за место в составе самого богатого клуба России?
– О Караваеве я слышал, еще когда он в Чехии играл. Я ведь тоже там выступал, за «Яблонец», «Славию»… Правильнее было бы у него самого спрашивать. Но, на мой взгляд, переход в «Зенит», где он имеет сейчас постоянную практику, – это шаг вперед.

«ЯРИК И ПРАВДА ВЫКЛАДЫВАЛСЯ ЗА СБОРНУЮ НА 200 ПРОЦЕНТОВ»

– А как воспринимаете выступления в России некоторых украинских игроков? Путь в сборную для них после этого отрезан?
– Думаю, тренерский штаб Андрея Николаевича Шевченко следит за всеми потенциальными кандидатами. Независимо от того, где они выступают. Возьмите того же Ваню Ордеца. Не думаю, что дорога в сборную для него после перехода в «Динамо» закрыта. Сейчас вот он начал играть за клуб, забивать. Не удивлюсь, если его вызовут.

– И все же не со всеми так. Ракицкий объяснил свой уход из сборной тем, что Шевченко принципиально не вызывает его по политическим причинам.
– Я не знаю, что произошло между Яриком и Андреем Николаевичем. Но состав команды определяет главный тренер – и только он. Что же касается слов Ракицкого… Я читал его пост. Каждый имеет право на свою позицию. Я играл с Яриком и в «Шахтере», и в сборной. Могу сказать о нем только хорошее. Очень сильный футболист, который из года в год доказывает свой уровень. И он действительно выкладывался в матчах и на тренировках на 200 процентов, как он сам сказал. Это не преувеличение.

– Ракицкий совершил ошибку, перейдя зимой в «Зенит»?
– Я не знаю, чем именно он руководствовался. «Зенит» выступает в Лиге чемпионов, но и «Шахтер» там играет. И весьма неплохо. Аргументы, что ему надо было кормить семью, звучат неубедительно. В Украине Ярик тоже хорошо зарабатывал бы. Полагаю, ему просто захотелось сменить обстановку. Он же всю футбольную жизнь провел в «Шахтере», начиная с ДЮСШ. И последствия перехода ему были очевидны. Он же сразу сказал: «Знаю, на что иду». Реакция Украины читалась заранее. Так что здесь некого винить. Как получилось, так получилось.

– Если бы вам предложили сверхвыгодный контракт в «Зените», переехали бы в Питер?
– Не хочу сказать ничего плохого про российский чемпионат, но свое будущее я связываю с Европой. Мечтаю попасть в большой клуб из пятерки топ-чемпионатов. Ну а сейчас делаю все, чтобы помочь добиться результатов «Брюгге». На данный момент все мысли об этой команде.

«НА ТРЕНИРОВКАХ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ»

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– Российская сборная, как и украинская, досрочно пробилась на Евро-2020. Следили за ее выступлениями?
– Матчи не смотрел, но результаты во всех группах отслеживал. Конечно, в курсе, что Россия попала на Евро. Мне кажется, в вашей стране тоже подрастает талантливое поколение. Отсюда прогресс в результатах, который начался еще на чемпионате мира.

– Хотелось бы сыграть против России в финальной стадии Евро?
– Это может случиться не раньше плей-офф. И никаких предпочтений, с кем там сыграть, у меня нет. Если сетка сведет команды в одну пару, значит, сыграем. Проверим, кто сильнее.

– Шевченко проводит пресс-конференции, в основном по-русски. А на каком языке он общается с командой на тренировках, установках?
– Тоже на русском. В команде есть ребята, для которых основной язык – украинский. Но даже они переходят на русский. Так удобнее. Впрочем, для Андрея Николаевича этот момент – непринципиальный.

– А для игроков? Известно же, что многие в сборной Украины занимают активную политическую позицию.
– И что в этом плохого? Мы – свободные граждане своей страны. Каждый из нас имеет право на любую позицию. Каждый в той или иной степени интересуется политикой. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы она была как можно дальше от спорта.

«ЗИНЧЕНКО ДОВОЛЕН СВОЕЙ КАРЬЕРОЙ В МАНЧЕСТЕРЕ»

– В сборной политику обсуждаете?
– Нет. Слава богу, нам не до этого. В сборной мы готовимся к играм, тренируемся.

– А свои выступления за рубежом? Что, к слову, рассказывает о «Ман Сити» Александр Зинченко?
– Он доволен, как складывается его карьера в сильнейшей лиге мира. В «Ман Сити» можно прогрессировать даже на тренировках. Там же такой сумасшедший состав. И Саша отвоевал более-менее стабильные позиции… А Руслан Малиновский рассказывал о том, насколько итальянская лига более интенсивна, чем бельгийская. Там нагрузки намного серьезнее. И у него тоже в «Аталанте» неплохо получается. Постепенно осваивается.

– За сборную Украины выступают два бразильца – Марлос и Мораес. Как вы относитесь к натурализации? В России это больная тема…
– Не вижу здесь никакой проблемы. Мораес и Марлос – хорошие, порядочные ребята, которые давно играют в Украине, знают нашу культуру, менталитет. Я их много лет знаю, они «свои», свободно говорят по-русски, полностью адаптировались. Поэтому их никто и не воспринимает как натурализованных. Такие же игроки сборной Украины, как и все остальные.

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