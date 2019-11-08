Доменико Тедеско: Я немного подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит

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- В каком состоянии «Спартак» подходит к матчу с «Крыльями Советов» и каково состояние Ильи Кутепова, который получил травму? На какой срок он выбыл?

- Ситуация хорошая. Все игроки, которые находятся в расположении команды, здоровы, кроме Кутепова, у которого мышечная травма. В данный момент им плотно занимается наша медицинская служба.

- Учитывая травму Кутепова, вы с «Крыльями Советов» сыграете в четыре защитника, а не в три центральных? И стоит ли ожидать глобальных изменений в составе, как это было в прошлом матче?

- Есть разные варианты. Мы можем сыграть как в четыре защитника, так и в три центральных защитника. Окончательное решение будет принято после сегодняшней тренировки.

- Вы сказали, что в матче с «Арсеналом» Крал и Умяров не играли из-за усталости. Они сейчас полностью восстановились?

- Да. Это правда. Они не сыграли с «Арсеналом», потому что в предыдущих двух встречах проделали большой объем работы и их показатели по усталости были завышены. Ребят постоянно проверяют. Медики дают советы по состоянию игроков и в каком обьеме их можно использовать. Иногда мы этим рекомендации следуем, иногда нет. В данном случае, мы решили поберечь ребят на матч с «Арсеналом», но к игре с «Крыльями Советов» они полностью готовы.

- Вы сказали, что будет еще одна тренировка, чтобы определится по схеме. Это будет зависеть от того, как игроки себя проявят или уже есть варианты схемы, как играть с «Крыльями Советов»? Очевидно, что они будут играть примерно как «Арсенал».

- Подобное решение комплексное. В последнее время мы больше отталкиваемся от того, как тренируются ребята и в какой-то части, конечно, смотрим на соперника. В матче с «Рубином» такое соотношение было пятьдесят на пятьдесят. Сейчас стараемся свести этот в баланс в пользу команды - восемьдесят процентов зависит от самих игроков и двадцать - от соперника. При анализе соперника мы учитываем его сильные и слабые стороны и они могут в больше или меньшей степени повлиять на выбор состава ина игровую схему в ближайшем матче.

- Николай Рассказов при вас сыграл только один матч с «Рубином» и вышел на последние на три минуты во встрече с «Ростовом». В последнем матче он даже не попал в состав, учитывая большую ротацию, которую вы провели. Что с ним не так?

- С ними все нормально. Он тренируется с командой. Мы с ним недавно говорили. Его время придет. Дело в том, что когда мы начали работать, у команды было шесть поражений подряд, и поэтому мы сделали ставку на более опытных футболистов на нескольких позициях, чтобы придать большую стабильность командной игре. Это коснулось не только позиции крайнего защитника, на которой выступает Николай. Там может сыграть Мельгарехо, Зобнин, Ещенко. Так же можно сказать про ротацию на позиции нападающих, опорного полузащитника. Так что все идет своим чередом. У него будет шанс.

- По последним играм есть ощущение, что Георгий Джикия становится диспетчером атак. Очень много от него идет передач в штрафную. Это ваша установка или он так импровизирует?

- Да. Вы правильно подметили. Когда играешь в четыре защитника, то атакуют в основном только крайние защитники. Центральные не подключаются вперед так много. А когда у тебя три защитника - то больше свободы и действий в атаке. Это и происходит в нашей команде, в частности, с Джикией. В матче с «Арсеналом» был отличный момент чтобы сравнять счет в первом тайме у Айртона. Именно Джикия отдавал ему передачу. Это установка, которую я даю. Мы просим от защитников участвовать в атаках. Все атакуют и все обороняются.

- Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на игру со «Спартаком». Насколько это на руку вашей команде?

- Я тоже тренер. Ты иногда можешь повлиять на ход игры, но зачастую не можешь это сделать. Роль тренера во время игры немного преувеличена журналистами. Я считаю, что помимо главного тренера, у «Крыльев Советов» хороший тренерский штаб и все установки Божовича будут доведены до команды в полном объеме, несмотря на его отсутствие.

- В последнее время часто обсуждается Гус Тил, что он не выходит на поле или что ему не удался матч с «Арсеналом». Видите ли в этом проблему и что с ним происходит, по вашему?

- Я знаю, что тема Гуса вам очень интересна, и ни о каком игроке столько не спрашивают на пресс-конференциях так много, как о Тиле. Ни о Шюррле, ни о Гулиеве, ни о ком. Это отличный футболист, у него прекрасные игровые качества, он очень умный, но при этом Гус очень молодой. То, чего ему сейчас возможно не хватает, это немного освободить свою голову. Все разговоры на тему почему он не играет, или почему так сыграл, не идут ему на пользу. Потому что для игроков складывается стрессовая ситуация из-за подобных вопросов на пресс-конференциях. Я постоянно с ним разговариваю, он отлично работает и его время еще придет, как придет время любого футболиста. Про цену уже говорили. Все знают, сколько он стоит, но от цены мы никогда не отталкиваемся.

- Вопрос про Мельгарехо. Это атакующий игрок, но у него три гола и четыре передачи за последние два сезона. Он часто ошибается в ключевых моментах. В последнем матче он мог забить и сделать ничью, но ему это не удалось? Как Лоренсо исправить реализацию? Раньше говорили, что нужно в церковь сходить.

- Если бы я мог с ним поговорить и он начал бы забивать - было бы здорово. Все могут ошибаться. Я не сержусь на него за тот момент в последнем матче, когда он не забил. Если бы он смог забить, у нас было бы еще полчаса и, возможно, мы бы вытащили эту игру. Но это сослагательное наклонение. Лоренсо - отличный игрок, он каждый раз переживает, когда у него не получается. Но он работяга и делает все, что от него зависит.

- Что с вратарской позицией? Вы сделали окончательный выбор в пользу Максименко? И при выборе вратарей вы опираетесь на свое мнение, прежде всего, или на советы тренера вратарей?

- Я не знаю всего про вратарей, и при выборе голкипера советуюсь с тренером по вратарям. Мы решили дать Максимекно шанс быть основным голкипером. Для вратаря важно чувствовать, что в него верят. Также есть Артем Ребров - отличный парень. Он очень важен для команды и постоянно помогает Максименко. Связка вратарь - тренер вратарей - главный тренер очень важна. Мне посчастливилось работать во всех клубах с прекрасными вратарями.

- У «Спартака» официально подтвержден в январе турнир в США. Недавно появилась информация о турнире в Катаре в феврале, где вы сыграете с «Партизаном», «Ростовом» и «Локомотивом». Можете это подтвердить? Насколько хорошо, что «Спартак» будет проводить не простые матчи, а игры где есть степень сопротивление и желание победить?

- По поводу официального подтверждения - это немного не моя работа. Что касается турнира в Катаре, когда я узнал, для меня это было сюрпризом, что зимой мы будем играть с российским командами. Это отличный спарринг и я считаю, что это будет отличной подготовкой.

- После матча с «Арсеналом» вы сказали, что чуть не ошиблись с лимитом на легионеров, а на пресс-конференции перед этим матчем удивились вопросу, что не будет играть Бакаев. Болельщики переживают, что вы еще что-то можете забыть. Насколько вы изучили регламент чемпионата России и следите ли за дисквалификациями и прочими вещами?

- Да, это правда. В игре с «Арсеналом» я забыл про это правило. В Германии или Италии такого правила нет, чтобы обязательно пять немцев находились на поле. Что касается Бакаева, я знал, что он не мог принять участие в игре с «Арсеналом», просто не расслышал вопрос. В остальном, память меня не подводит. Помню, как меня зовут, где работаю, как фамилии наших футболистов. Надеюсь, через 30 лет с моей памятью ничего не случится.

- Ларссон более эффективен как второй нападающий, а на фланге не так хорош. Для вас он больше нападающий или второй форвард, и будете ли также часто использовать его на фланге?

- Мы видим его и как игрока центральной зоны, он там опасен, у него хорошая техника, он отлично атакует за спину. А что касается той ситуации, когда мы поставили его на фланг, это был второй тайм прошлого матча. В первом тайме у нас не получалось владение мячом и мы в перерыве поменяли игровую схему, чтобы повысить владение мячом. Чтобы это сделать - нужно было прессинговать выше. Это была цена, которую мы заплатили. Лучше поставить такого классного футболиста на фланг, чем вообще убрать его с поля. Это была вынужденная перестановка. А так это игрок центра.

- Есть мнение, что когда не играет Понсе, у Ларссона возникают проблемы. Это так?

- Это правда, что Ларссон с Понсе образовали хорошую свозку, что показал матч с «Локомотивом». Но здесь многое зависит от того, как мы хотим играть в атаке, от соперника. Не хочу сказать ничего против других игроков. Джордан является отличным футболистом, вполне самостоятельным. И то, кто будет с ним играть в нападении, Понсе или Шюррле, или кто-то другой, не умоляет качеств Ларссона.

- Что можете сказать о предстоящем сопернике? Соболев много забивает. Что о нем думаете?

- Соболев - отличный игрок с очень хорошей скоростью. Он опасен не только тем, что сам забивает, но еще и тем, что готовит атаки своей команды. «Самарцы очень хороши в контратаках, и здесь роль Собоева немаловажна. Он может зацепиться за мяч, дать тем самым команде время, чтобы выстрелить, развернуться в контратаку. «Крылья советов» очень хорошо подают с флангов и Соболев также хорош в завершении фланговых подач. Но мы надеемся, что «Крылья Советов» не смогут нам забить, мы ведь тоже готовимся к предстоящей встрече.

- В последних матчах «Спартак» столкнулся с тем, что соперник парковал «автобус» у своих ворот. Скорее всего, так будет и с «Крыльям Советов». Есть ли противоядие от этого? И как вы относитесь к такой новой метрике, ХJ?

- Говоря о статистике, можно по-разному к ней относиться. Когда я работал в Германии, меня очень интересовал параметр выигранных и проигранных единоборств. Для меня это важный показатель, который о многом говорит. Что касается метрики ХJ, она тоже для нас интересна. Взять, например. Наш последний матч с «Арсеналом». Мы проиграли его 0:1. И все это запомнили. Мы не забили, не набрали очки. А если посмотреть на параметры ХJ, у туляков был один момент, а у нас четыре отличных момента. Это неплохой показатель против такой команды, которая глубоко обороняется. Почему мы не забили? У нас был хороший моменте для взятия ворот при счете 0:0. Потом мы пропустили. Это было шоком для команды. Я говорил с ребятами по этому поводу. Надо ситуацию выправлять. Если вы смотрели матчи прошлой недели, то и «Мансити», и «Ливерпуль» проигрывали по ходу матча 0:1, но в итоге одержали победу 2:1. То есть большие команды бьются за победу, несмотря на текущий счет на табло. По поводу того, как играть против «автобуса», у нас есть идеи и все, что нужно - довести эти идеи до игроков.

- В последних двух тура Лиги чемпионов «Зенит» безальтернативно проиграл «Лейпцигу», который тренирует ваш бывший коллега Юлиан Нагельсман. 1 декабря «Спартаку» играть в Питере с «Зенитом». Планируете ли перед игрой с «Зенитом» позвонить Нагельсману, чтобы уточнить нюансы, как можно обыграть «Зенит»?

- Не могу сказать, что «Зенит» был настолько плох в этих матчах Лиги чемпионов. У него тоже были шансы, чтобы взять очки в групповом турнире. «Лейпциг» - отличная команда. Причем, у нее хорошие игроки на всех позициях. Центральные защитники, несмотря на то, что они молодые, - это просто машины. Они показывают очень качественный футбол. С Нагельсманом мы поддерживаем связь. У нас прекрасные отношения. А что касается «Зенита», мы еще так далеко вперед не смотрели. Сейчас все внимание на игре с «Крыльями Советов».

- Изменилось ли что-то в питании команды с вашим приходом? Остался ли спартаковский борщ?

- Я очень люблю борщ. Русская кухня прекрасна. Все то, что мы пробовали в России, начиная с самолета, когда добирались в москву, и заканчивая всеми местами, которые мы здесь посетили, везде еда просто отменная, в том числе и в команде. Мы ничего в плане питания не стали менять. Здесь и без того все отлично налажено в этом плане. Здесь даже есть итальянские пироги. Их Капелло впервые ввел в рацион игроков, когда работал в сборной. В свое время это для меня была праздничная еда. Моя мама и жена мне готовили этот пирог на день рождения. Теперь мы их един каждый день. Так что все просто прекрасно в плане питания.