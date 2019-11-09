Мешков «Крылья» подрезал. Бакаев – приземлил

«ПОСМОТРИ НА МОЮ ПОЛУЗАЩИТУ – И ТЫ НИЧЕГО НЕ ПОЙМЕШЬ»

Доменико Тедеско, еще не проработавший и месяца на посту главного тренера красно-белых, пока явно не намерен отступать от своего, судя по всему, принципа: ни одного матча без сюрпризов. Обычно специалисты, приходящие в новую команду, оперативно очерчивают для себя круг игроков основного состава и этой ограниченной обоймой, с минимальными изменениями в стартовом составе, стараются в максимально сжатые сроки выправить турнирное положение. Иными словами, делают ставку исключительно на результат и набранные очки.

Но это явно не про Тедеско. Очевидно, что для него качество игры в принципе не существует в отрыве от результата. Иначе не менял бы он кардинально тактическую схему и состав, разгромивший «Локомотив» в чемпионате и вполне уверенно обыгравший «Ростов» в Кубке. Что уж тогда говорить о последствиях домашнего поражения от «Арсенала» – после этого конфуза «основа» красно-белых попросту должна была измениться до неузнаваемости.

Одна корректировка напрашивалась по умолчанию: после полученного Ильей Кутеповым повреждения вакантной оказалась позиция в центре обороны. Наставник мог решить эту проблему иначе, перейдя на схему с двумя центральными защитниками. Но не стал этого делать, и рядом с Самюэлем Жиго и Георгием Джикия с первых минут против «Крыльев» вышел Илья Гапонов. Для воспитанника спартаковской академии, которому в конце октября исполнилось 22 года, это был первый матч за основной состав в нынешнем составе и лишь шестой – всего за карьеру.

Место справа в обороне вместо севшего на лавку Лоренсо Мельгарехо занял Роман Зобнин, тройку центральных полузащитников составили отдохнувшие после 25-километрового «пробега» Алекс Крал и Наиль Умяров, а также отбывший дисквалификацию Зелимхан Бакаев, и это трио не имело ничего общего со средней линией красно-белых в поединке с «Арсеналом» (тогда были Джано Ананидзе, Зобнин и Гус Тил). Иными словами, Тедеско на свой лад переиначил известную футбольную поговорку: «Посмотри на мою полузащиту – и ты ничего не поймешь».

Коснулись изменения и атакующей линии, где вместо Резиуана Мирзова в стартовом составе появился Эсекьель Понсе. Таким образом, был восстановлен тандем аргентинца со шведом Джорданом Ларссоном, неплохо смотревшийся в предыдущих встречах.

Самарцы, у которых третий, заключительный матч дисквалификации за инцидент в Оренбурге отбывал главный тренер Миодраг Божович, ожидаемо выставили сверхоборонительный вариант состава. Их схема 5-4-1, конечно, эпизодически трансформировалась в 5-3-2, когда Антон Зиньковский выдвигался в переднюю линию на подмогу лучшему бомбардиру РПЛ Александру Соболеву, но главной задачей волжан на «Открытие Арене» субботним вечером было не пропустить.

БЫСТРЫЙ ГОЛ КОМАНДЕ ЧАЛОВА

К сожалению для замещавшего Божовича Войо Чалова (с такой фамилией только против «Спартака» и играть!) и его подопечных, все их планы пошли прахом уже в самом дебюте встречи. Москвичи, начавшие игру в очень приличном темпе, разыграли изящную комбинацию, и после паса «черпачком» от Бакаева Понсе прямо по центру вышел один на один с Сергеем Рыжиковым и отправил мяч в ворота. Это означало, что от мучительной и тяжелой работы по вскрытию двухслойной обороны соперника хозяева себя уже избавили. Если, конечно, самарцы не сподобились бы на быстрый ответный гол.

Но вместо этого они получили второй. Правда, на счастье гостей, это взятие ворот засчитано не было – по причине офсайда у Ларссона, принявшего очередной классный пас от Бакаева и перебросившего мяч через Рыжикова.

Впрочем, происходившее на поле в первой половине встречи, вряд ли поднимало настроение болельщикам волжан. Их численно насыщенная оборона трещала по швам, потому что Максим Карпов и Виталий Лысцов, располагавшиеся соответственно правее и левее Тараса Бурлака, оставляли слишком много пространства для атакующих игроков соперника и зачастую пренебрегали диагональной подстраховкой. В результате красно-белые получили возможность комбинировать как на подступах к штрафной, так и внутри нее.

При этом у хозяев неплохо получались и длинные продольные и диагональные забросы, которые особенно искусно исполнял Крал. Однажды по месту правого инсайда после такого длинного паса Ларссон убежал к воротам Рыжикова, но Лысцов, как показалось, с нарушением правил уложил шведа на газон. Однако арбитр Виталий Мешков, послушав подсказку VAR в лице Алексея Сухого, даже смотреть видеоповтор не стал. И пенальти, естественно, не назначил.

Тем не менее, на второй мяч до перерыва «Спартак» явно наиграл. Очень прилично смотрелся на правом фланге Зобнин, превзошедший в активности даже Айртона, скромничавшего в атаке на противоположной бровке. Роман не только забегал за спины защитникам самарцев, получая там мячи, но и гармонично вписывался в позиционные атаки команды.

Мог отличиться Умяров, пробивший в ближнюю девятку с линии штрафной после паса Ларссона, но промахнувшийся на какие-то сантиметры. А защита, в которой весьма уверенно смотрелся Гапонов, несколько раз выигравший дуэли у своего ровесника Соболева, не подпускала соперника к воротам Александра Максименко на расстояние опасного удара.

ДЖИКИЯ ВОВРЕМЯ ВЫРУЧИЛ, РЫЖИКОВА ПОДСТАВИЛИ СВОИ

Гости, заменив в перерыве не самого заметного Дмитрия Кабутова на Антона Терехова, окончательно перешли на игру с двумя нападающими: Зиньковский теперь практически не отрабатывал в обороне, сосредоточившись на атакующих действиях. Минут на десять в начале второго тайма «Крылья» даже закрепились на чужой половине поля, вполне уверенно контролируя мяч. Однажды с правого фланга даже последовал острый низовой прострел, который мог замкнуть… Жиго. Но, на счастье спартаковцев, мяч так и просквозил через всю штрафную.

От красно-белых явно требовался убедительный ответ. И на 60-й минуте Понсе справа вывели на убойную позицию. Если бы нет Рыжиков, быть второму голу. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы сразу после этого эпизода едва не нажил неприятностей на свою голову. После удара Александра Гацкана и рикошета мяч взмыл над штрафной москвичей, и Александр Анюков головой уже, казалось, отправил его в ворота мимо Максименко, но своего вратаря успел подстраховать Джикия, сделавший вынос почти с «ленточки».

В такой шальной игре со стихийно возникающими моментами в обе стороны произойти могло все что угодно. Команде Тедеско вполне могли аукнуться не реализованные до перерыва голевые шансы, и в этом тоже была бы своя логика. Но самарцы сами выкопали себе яму. В одном из эпизодов Срджан Мияйлович, выполняя подкат против Понсе, ударил аргентинца ногой, и Мешков после просмотра видеоповтора вполне обоснованно показал опорнику «Крыльев» прямую красную карточку.

Гацкан после этого с саркастической улыбкой на лице показал трибунам сразу два больших пальца, оценивая работу арбитра. Но в данном случае ветеран молдавской сборной, пожалуй, погорячился: фол игрока гостей действительно тянул на удаление.

Самое интересное, что в меньшинстве «Крылья» заиграли значительно агрессивнее в атаке и даже заработали опасный штрафной, с которого Зиньковский едва не сравнял счет. При этом в обороне у пошедших ва-банк гостей заполыхал пожар. Сначала ошибся Рыжиков, махнувший ногой мимо мяча, но Понсе простил соперника, не попав в створ ворот. А затем Бакаев уже отправил мяч под перекладину, но голу помешал состояться волейбольный удар Карпова. Последовало второе удаление у гостей, а герой матча Бакаев все-таки забил свой гол – пусть и с пенальти.

Наградив замененного Зелимхана овациями, требовательная публика на «Открытие Арене» успела и посвистеть в концовке, желая увидеть, как «Спартак» добивает оставшегося вдевятером соперника. Однако красно-белые крови явно не жаждали и ограничились двумя голами. Ведь они все равно принесли команде Тедеско полноценные три очка.

РПЛ. 16-й тур

«Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:0 (1:0)

Голы: Понсе, 3; З.Бакаев, 83 (пен.)

«Спартак»: Максименко – Зобнин, Гапонов, Жиго, Джикия (к), Айртон – Крал – З. Бакаев (Мирзов, 84), Умяров (Тил, 90) – Ларссон (Шюррле, 76), Понсе

«Крылья Советов»: Рыжиков (к) – Анюков, Карпов, Бурлак, Лысцов (Радоньич, 63), Полуяхтов – Мияйлович, Гацкан – Кабутов (Терехов, 46), Зиньковский – Соболев (Гынсарь, 74)

Предупреждения: З. Бакаев, 76; Крал, 80

Удаления: Мияйлович, 71 (грубая игра); Карпов, 82 (игра рукой, фол последней надежды)

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

9 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 18 719 зрителей